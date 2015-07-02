Dicas para Comprar um Produto no Mercado. Guia Passo-a-Passo

Introdução

Não é nenhum segredo que Mercado do MetaTrader oferece uma vasta escolha de todos os tipos de produtos: de Expert Advisors e indicadores à painéis e utilitários para uma negociação conveniente. Ao entrar em tal tipo de loja, o comprador muitas vezes encontra problemas para escolher, precisando ser capaz de procurar por produtos por vários parâmetros, tais como preço, funcionalidade, facilidade de uso, eficiência, modo de aplicação. Este artigo faz uma tentativa de decifrar os diferentes métodos de busca para um produto adequado, filtrando produtos indesejados, determinando a eficiência do produto e a essencialidade para você.





Tipos de Clientes

Tais conceitos como clientes "frios" e "quentes" podem amplamente satisfazer a tecnologia de vendas.



Um cliente "frio" é uma pessoa que foi até a loja, mas ela dificilmente está interessada nos produtos. Provavelmente, uma simples curiosidade vem liderando essa pessoa. Tais clientes ficam titubeando sobre o que eles querem comprar e se eles realmente querem comprar alguma coisa. Mas eles têm alguma demanda ainda não emoldurada por um produto. Caso contrário, eles não viriam a esta loja em particular. A tarefa do vendedor e da loja é de ajudar tais clientes a decidir sobre o que ele ou ela gostaria de comprar, descobrir as necessidades do cliente e selecionar um produto que será o melhor para ele.

Um cliente "quente" é uma pessoa que também foi até a loja, mas diferentemente do primeiro tipo, o cliente quente está perfeitamente ciente de qual produto ele ou ela quer encontrar, por exemplo, um indicador de tendência. Neste caso é tarefa do vendedor e da loja de fornecer o tipo do produto exigido e de ajudá-lo a tomar uma decisão final no momento da compra.

Clientes "frios", que devem ser "aquecidos", são de ocorrência mais frequente.

Nota! Sob nenhuma circunstância você deve forçar um cliente a comprar um produto ou enganar um cliente para comprar algo que ele ou ela não precisa. É de se compreender que vender um produto indesejado para um cliente, você não perderá somente ele (quando ele ou ela percebe tal desonestidade), mas todos aqueles que este cliente, que foi enganado, contar sobre as suas formas de venda. Da mesma forma, se um cliente recebe um desejo, seus amigos definitivamente saberão sobre isso, e a loja, provavelmente, terá novos clientes.





Mercado MetaTrader. Ferramentas para a Busca de um Produto Desejado



O Mercado MetaTrader é uma loja exclusiva de aplicativos, livros e revistas para os traders. Vamos estudar as ferramentas de que dispomos para a busca do produto pretendido.



Essas são seções (Fig.1) por categorias de produtos ou segmentos virtuais, que ajudam a selecionar o tipo de produto digital de interesse, bem como a plataforma de negociação pelo qual nós estamos selecionando um produto. Os produtos são divididos em quatro grandes categorias:

Este passo é simples: decidir se queremos comprar uma literatura profissional na forma digitalizada ou selecionar um terminal de negociação para qual você quer comprar um produto digital. Você pode selecionar uma categoria, por exemplo o MetaTrader 5, e se familiarizar com os produtos de todas as suas subseções, ou selecionar uma subseção da categoria.





Fig.1. Seções e os Tipos de Produtos Digitais

Se você entrar em uma das categorias, você vai ver novas ferramentas de busca adicionais (Fig.2):

seção/categoria;

links úteis ajudando a usar o Mercado;

guias com os produtos de determinada categoria (popular, último, grátis, pago);

navegação através das páginas na categoria selecionada;



filtrar o produto na guia selecionada.

Estas são as principais ferramentas para escolher um produto desejado. Usá-los, podemos limitar a pesquisa sobre o passo inicial. Por exemplo a Fig.2 mostra que estamos na seção Expert Advisors e Indicadores para MetaTrader 5. Logo abaixo, podemos ver a informação útil para esta exata seção representada como dicas e o link para a orientação sobre os testes de robôs de negociação. A guia Popular contém os produtos que são mais procurados pelos usuários.



A guia Último exibe os últimos produtos, tanto pagos quanto gratuitos. As duas últimas guias representam os produtos populares gratuitos e pagos. A navegação permite que você alterne as seguintes páginas de Mercado. O campo Filtro irá ajudá-lo a selecionar os produtos por palavras-chave de características particulares, por exemplo "indicador de tendência", ou um método de cálculo: CCI, MACD, Estratégia Triple Screen, Bill Williams.





Fig.2. Ferramentas de pesquisa na seção categoria





Quatro passos para a compra de um indicador



Passo No.1. Escolha a categoria do produto

Na primeira etapa de seleção de um indicador, você precisa saber qual terminal de negociação você usa para evitar a compra de um indicador de negociação para a plataforma errada. Nós selecionamos a subseção de Indicadores para o MetaTrader 5 (Fig.3). O título da seção selecionada, chamado de Indicadores técnicos para MetaTrader 5, confirma a nossa escolha.





Fig.3. Selecionando a subseção Indicadores na categoria MetaTrader 5







Passo No.2. Seleção de Palavras-Chave e a Guia Específica

Na segunda etapa, você precisa decidir sobre as palavras corretas, por exemplo Indicador de tendência e selecionar a guia Popular. É importante perceber que, se você selecionar uma guia e procurar por ela usando palavras-chave, você vai obter resultados para apenas esta guia. Fig.4 ilustra os resultados da pesquisa por palavras-chave "indicador de tendência" entre os produtos populares para MetaTrader 5.



Assim, temos uma lista preliminar de produtos que correspondem aos nossos critérios de solicitação. Aqui podemos ver os parâmetros adicionais para seleção adicional: preço, classificação, breve descrição (você pode vê-los se você passar o cursor sobre um produto). Um autor também pode ser um critério de solicitação, já que você pode saber dele ou dela, devido ao desenvolvimento de produtos anteriormente ou por certa reputação.





Fig.4. Resultados da pesquisa por palavras-chave na guia Popular





Passo No.3. Estágio de Seleção



Nesta fase você deve examinar cada indicador e prestar atenção as seguintes características e funcionalidades:

Descrição clara e detalhada do produto. Você deve estar plenamente consciente dos princípios operacionais do produto que você está comprando.



Parâmetros e ferramentas do indicador selecionado. Eles devem ser claramente explicados, e entre outras coisas a sua influência sobre o funcionamento do indicador deve ser descrito.



Sugestões de negociação. Deve ser entendido que um sinal é apenas uma parte da história. O sinal nem sempre pode indicar a abertura de uma compra ou uma ordem de venda. É por isso que partes do conselho do autor do produto são benefícios dramáticos. Se o autor não recomendar nada, você sempre poderá acertar as coisas na guia Comentários .



. A operação do produto deve ser demonstrada com imagens ou vídeo. Informações sobre como e em que casos o autor usa o produto oferece um vislumbre da correspondência do produto à sua descrição.



Opiniões e comentários são características indiretas do produto. Perguntas ao desenvolvedor e as respostas do desenvolvedor. Aqui você pode aprender informações mais úteis ou detalhes da operação do produto.

E o último método para examinar o produto é baixar a versão demo (que é uma vantagem importante do Mercado MetaTrader, já que você pode testar o produto sem comprá-lo), e testar seu funcionamento no histórico e no par de moedas, bem como as suas características no testador do terminal!





Passo No.4. Preço do Produto e a Escolha Principal



Depois de ter analisado e determinado os candidatos para a compra, você tem um critério faltando, que é o preço. Aqui é fortemente não recomendável contar com uma opção banal: "compre o mais barato".

Nota! Descarte as ilusões de que você pode encontrar um produto "barato e perfeito". Até mesmo uma alta qualidade, algoritmos com funcionamento perfeito e funções práticas são raramente ou nunca encontrados. É para ser compreendido e admitido que um produto realmente de alta qualidade, que você escolheu, testou como uma versão demo e que é bom para você, tem um bom valor em dinheiro. Produtos, que não chegam até seus preços, devem ser eliminadas em etapas anteriores.



Você deve entender que pode haver produtos mais complicados que têm mais configurações, mais fácil de usar, mas ao mesmo tempo mais caro do que outros indicadores que você escolheu. É por isso que na última etapa do desafio para você é encontrar um equilíbrio de preços dos produtos e suas capacidades funcionais. Em outras palavras você tem que encontrar sua relação pessoal de custo/benefício. O último fator, mas não menos importante é quantas vezes você vai usar o produto para negociação, se ele vai ser um componente essencial de seu sistema de negociação ou apenas uma ferramenta para uso ocasional.



Quando você passar por esses quatro simples passos, você não terá mais dúvida que você:

escolheu uma secção adequada para o seu terminal de negociação;

buscou por produtos por palavras-chave e pelas guias;



examinou os produtos e prestou atenção aos detalhes essenciais e necessários;

decidiu comprar um produto adequado que será útil na medida do possível.





Quatro passos para a compra de um Expert Advisor



Passo No.1. Escolha a categoria do produto

Este passo coincide com o primeiro passo da escolha de um indicador. Então nós decidimos para qual terminal de negociação nós vamos escolher um Expert. Na nossa situação, selecione a subseção Experts (Fig.5). Nossa escolha é confirmada pelo título Robôs de negociação para MetaTrader 5.





Fig.5. Seleção da subseção Robôs de Negociação





Passo No.2. Selecione a guia necessária e Insira as Palavras-chave no Campo de Filtro

Nesta fase, a sua pesquisa será semelhante ao acima referido. A diferença é que, quando você executa uma busca de palavra-chave, você deve saber o tipo do EA que você está procurando e qual EA será bom para você. Vamos rever alguns deles.

Expert Advisors de Tendência.

Estes são sistemas de negociação de EAs que incluem algoritmos de busca de tendência e aplicam esta tendência para a negociação. Seus princípios de funcionamento dependem sobretudo da entrada durante a tendência, aumentando a posição e fechando ela parcialmente de forma gradual quando houver sinais de fim da tendência. A vantagem de tais sistemas consiste em uma rentabilidade significativa durante as tendências de longo prazo, mas sua desvantagem está na complexidade de funcionamento quando os sinais estão ausentes (lateralizados). Scalpers. Estes EAs normalmente se aplicam a negociação intraday em intervalos de tempo menores, fazendo um grande número de negócios com metas mínimas de lucro. Eles funcionam eficientemente em mercados tranquilos. Há até mesmo esse tipo de EAs como "scalpers da noite". O risco será maior se você usar esses EAs em um mercado ativo e dinâmico com requotes frequentes. É fortemente recomendado não utilizar tais sistemas durante o horário de notícias. Expert Advisors baseados em Martingale. Expert Advisors de Média. O princípio de Martingale é geralmente baseado no aumento do lote em caso de perda até que uma posição em aberto feche com lucro, cobrindo todos os prejuízos causados ​​pelas operações anteriores. Esta estratégia é muito arriscada, mas mesmo assim, ela pode gerar uma considerável soma se as posições são fechadas com lucro. Tal sistema de negociação exige explicitamente um depósito suficientemente grande para sustentar longos aumentos de lote em caso de perda. Expert Advisors Multi-moeda. Estes são sistemas de algoritmos que incluem o rastreamento e a negociação de vários pares de moedas ao mesmo tempo. Tais EAs tem uma vantagem importante - a diversificação do risco. O que isso significa? Quando você negocia um símbolo, o lucro e as perdas são estendidas a apenas este símbolo. E um sistema, que utiliza vários símbolos, pode cobrir os rebaixamentos/perdas de um símbolo pelo lucro de outro e até mesmo alcançar resultados positivos.É por isso que ao aplicar EAs multi-moeda, você reduz o seus riscos. Expert Advisors Combinados. Estes são EAs que usam várias estratégias de negociação. Os Riscos, rentabilidade e a falta de rentabilidade de tais sistemas em sua maioria dependem das estratégias escolhidas

Então, decida qual o sistema que estamos procurando e selecione os candidatos para uma análise mais aprofundada.





Passo No.3. Análise, teste e a Seleção Subsequente

Nesta etapa, você deve decidir sobre os critérios e a base de comparação para analisar e comparar os Expert Advisors. Para este fim, formular suas distintas exigências sobre o seguinte:

Os riscos que você pode aguentar com um sistema de negociação automatizado. Eles são frequentemente definidos pelo rebaixamento permitido do depósito.

Instrumentos de negociação, sessão, tempo, período que você vai utilizar o EA em diante. Nem todo sistema pode atender a todos os critérios.



O lucro esperado. Tenha em mente que quanto mais você esperar, mais perdas significativas - tanto psicologicamente quanto financeiramente - que você deve sustentar.

O depósito que você irá usar na negociação.

A corretora os e tipos de contas de negociação.

Exemplo.

Risco: 2% do depósito por negociação. Rebaixamento máximo permitido: 20% do depósito. Par de moedas: EURUSD, sessão Europeia, período de tempo - H1. Lucro aproximado: 10-15% por mês. Depósito: 300 USD. Conta padrão em dólar. 5 dígitos. Spread é de 0,3. Alavancagem máxima é de 1:500.



Mantenha os olhos abertos quando você se familiarizar com descrições, condições de negociação, requisitos iniciais ou recomendados para depósito e condições para as contas de negociação para evitar a compra de um sistema de negociação que não irá atender você.

Examine a descrição e as características dos EAs selecionados para atender aos requisitos acima mencionados. Vídeos ou screenshots do produto fornecerá informações adicionais. É bastante útil dar uma olhada nos resultados de backtesting e verificar estes resultados no seu testador de estratégia usando uma versão de avaliação de um produto oferecido. Mais detalhes podem ser encontrados no artigo Como testar um robô de negociação antes da compra.



O serviço de Sinais de Negociação está sendo cada vez mais frequente a sua utilização para demonstrar o funcionamento das contas reais na função de monitoramento. A comparação da operação no histórico e em uma conta real é especialmente valioso. Ele permite fazer um juízo sobre o comportamento e a estabilidade do sistema sob condições em constante mudança. Parte substancial dos produtos inadequados são filtrados depois que você determinou o critério, analisou e monitorou os resultados de testes da operação do sistema.





Passo No.4. Escolha um Produto com o Melhor Preço

O Mercado MetaTrader oferece uma abordagem muito flexível para compra. Vamos dar uma olhada em suas vantagens. Fig.6 dá um exemplo dos métodos e opções de compra de um Expert Advisor. O botão Comprar permite a compra de 10 ativações intemporais do produto. Você também pode alugar o produto: Você pode comprar uma cópia do EA totalmente funcional por um tempo limitado. O aluguel é uma boa maneira de testar um produto interessante durante um mês ou comprar EAs com sistemas de negociação de médio prazo por seis ou doze meses.







Fig.6. Opções de compra dos Expert Advisors

Quando você tiver decidido sobre o último critério, visto o preço e o critério de qualidade, selecione o produto desejado. O artigo Sistema de Pagamento do Site MQL5.community irá ajudá-lo a completar a sua conta. A abordagem sistêmica para a seleção de um Expert Advisor tem muitas vantagens, permitindo que você não faça uma escolha por imagens coloridas, nomes atraentes ou por seguir suas emoções. Essa abordagem ajuda você a fazer escolhas mais deliberadas, inteligentes, lógicas e razoáveis:

Você irá selecionar um tipo correto de EA.

Você vai determinar os critérios e fatores do seu produto desejado.

Você vai realizar uma análise inteligente de todos os candidatos.

Você selecionará uma maneira conveniente de compra.

Você terá a certeza de que você selecionou um produto que você realmente precisa.





Conclusão

Este artigo abordou os princípios fundamentais para se considerar quando for procurar, examinar e avaliar os produtos. Nós oferecemos métodos de tomada de decisões mais inteligentes e razoáveis na compra de bens digitais. Como toda loja on-line confiável e bem sucedida, tal como o Mercado MetaTrader, ela está interessada em fornecer aos seus clientes uma oportunidade de encontrar algo que eles precisam e ficar satisfeitos com a sua compra digital.

