Todas as encomendas Regras Assista a como encomendar um robô de negociação Leia as Regras antes começar a trabalhar Como Encomendar um Robô de Negociação em MQL5 e MQL4 Consulte o exemplo de Termos de Referência para solicitar um robô Criar encomenda O que você precisa? Desenvolver um robô de negociação em MQL5/MQL4 Desenvolver um indicador MQL5/MQL4 Modificar um programa MQL5/MQL4 existente Converter um programa para MQL5/MQL4 Criar uma integração MQL4/MQL5 com outra linguagem de programação Aconselhamento sobre programação ou negociação Design de programa Escrever ou traduzir um texto Outro Escolha a linguagem para a solução desejada MQL5 MQL4 Python R C++ C# Java Other Categorias IndicadoresExpertsBibliotecasScriptsIntegraçãoConversãoTraduçãoDesignAconselhamentoOutros Quais as habilidades necessárias do desenvolvedor? Forex Depuração de robôs/indicadores Otimização de estratégias Estatística e matemática C++ Módulo de estratégias Python Painéis de controle e diálogos C# Ações Gráficos personalizados Futuros MySQL Design de produtos JavaScript Opções Java Compilação de dados da internet SQL HTML PHP Carregando dados para o site Mineração de dados Escrita de textos Tradução de textos OpenCL ALGLIB PostgreSQL Linux Photoshop R RegExp Título Consulte o exemplo dos Termos de Referência para solicitar um robôConsulte o exemplo de Termos de Referência para solicitar um indicador Para continuar fazendo seu pedido, faça o login Se você não tem uma conta, por favor registre-se Para login e uso do site MQL5.com, você deve ativar o uso de cookies. Ative esta opção no seu navegador, caso contrário você não poderá fazer login. Esqueceu o nome de usuário/senha? Entrar com o Google