Quase-construtor para criar um Expert Advisor

Desde o início, meu objetivo era usar a Biblioteca padrão. Lembro-me que minha primeira tarefa era implementar uma funcionalidade muito simples: anexar a classe de negociação CTrade e executar o método Buy ou Sell. Escolhi a biblioteca padrão porque o código resultante era breve e conciso. Esse pequeno código a seguir, na forma de script, abre uma posição BUY com um volume de 1,0 lotes:

#property copyright "Copyright © 2018-2021, Vladimir Karputov" #property version "1.001" #include <Trade\Trade.mqh> CTrade m_trade; void OnStart () { m_trade.Buy( 1.0 ); }

Gradualmente as exigências foram aumentando, eu me deparava com erros de negociação quase toda vez que escrevia um novo EA. O que mais queria era poder elaborar um código correto e esquecer esses erros para sempre. E foi então que foi publicado um artigo muito marcante para mim - Que testes deve passar o robô de negociação antes da publicação no mercado. Nessa altura, eu já estava ciente da necessidade de funções de controle confiáveis para executar ordens de negociação. Desde então, tenho adquirido gradualmente funções testadas e comprovadas que, com o método 'copy->paste', podem ser facilmente inseridas e utilizadas em um EA.

Como os indicadores são quase sempre usados no trabalho do EA, comecei a acumular funções para criar corretamente o identificador do indicador

LEMBRA: o estilo MQL5 implica que o identificador do indicador é criado UMA VEZ e é feito, como regra, em OnInit.



bem como funções para receber dados do indicador. Em torno da versão 2.XXX comecei duas linhas de desenvolvimento para o construtor - código de procedimento normal e código como uma classe (a tarefa principal da classe é implementar EAs com múltiplas moedas).

E o construtor evoluiu, incorporando gradualmente as configurações mais populares:

stop loss e take profit,



trailing,



cálculo do lote como porcentagem de risco ou como lote constante ou mínimo,



controle do intervalo de tempo dentro do qual a negociação é realizada,



presença de apenas uma posição no mercado,



reversão de sinais de negociação,



fechamento forçado de posições no caso de um sinal contrário...

Cada parâmetro de entrada traz consigo a criação de blocos de código e novas funções.

Para uso diário, optou-se por reunir todas as funções mais populares e um conjunto completo de parâmetros de entrada no EA 'Trading engine 3.mq5' - é essencialmente um EA pronto que elimina muito trabalho de rotina. Resta para cada caso adicionar ou apagar funções ou alterar a interação entre blocos de código.

1. Funcionalidade do EA após o construtor

O EA criado pelo construtor tem muitas configurações que podem ser usadas para criar estratégias únicas. Na versão 4.XXX, aplicam-se as seguintes regras:

é usado o símbolo atual (o símbolo do gráfico em que o EA está sendo executado)

Take Profit, Stop Loss e Trailing nos parâmetros de entrada são definidos em pontos (points). Points é o tamanho do ponto do instrumento atual na moeda da cotação, por exemplo, para o par 'EURSD' 1.00055-1.00045=10 points.

Sempre é possível ver quais são os 'points' no gráfico do símbolos arrastando a ferramenta Fio de Retículo:

Fig. 1. Points

Esses são so parâmetros de entrada do Expert Advisor que é obtido após usar o construtor:

" Trading settings " — parâmetros de negociação

Working timeframe — período gráfico de trabalho. Pode ser diferente do período gráfico em que o EA está sendo executado. É o período gráfico em que o indicador é criado (a menos que outro período gráfico seja explicitamente especificado no indicador). Também é usado para rastrear o surgimento de uma nova barra (para situações em que é necessário: buscar um sinal de negociação ou iniciar um Trailing, apenas quando surge uma nova barra).

— período gráfico de trabalho. Pode ser diferente do período gráfico em que o EA está sendo executado. É o período gráfico em que o indicador é criado (a menos que outro período gráfico seja explicitamente especificado no indicador). Também é usado para rastrear o surgimento de uma nova barra (para situações em que é necessário: buscar um sinal de negociação ou iniciar um Trailing, apenas quando surge uma nova barra).

Stop Loss — se definido como 0, significa desabilitar o parâmetro.

se definido como 0, significa desabilitar o parâmetro.

Take Profit — se definido como 0, significa desabilitar o parâmetro.

se definido como 0, significa desabilitar o parâmetro.

Trailing on ... — duas hipóteses de Trailing: 'bar #0 (at every tick)' - a cada tick ou 'bar #1 (on a new bar)' - apenas quando surgir uma nova barra.

duas hipóteses de Trailing: ' ' - a cada tick ou ' ' - apenas quando surgir uma nova barra.

Search signals on ... — duas hipóteses de busca de sinal de negociação: 'bar #0 (at every tick)' - a cada tick ou 'bar #1 (on a new bar)' - apenas quando surgir uma nova barra.

duas hipóteses de busca de sinal de negociação: ' ' - a cada tick ou ' ' - apenas quando surgir uma nova barra.

Trailing Stop (min distance from price to Stop Loss) — distância mínima entre o preço e o Stop Loss da posição. O trailing começa a funcionar apenas se a posição for lucrativa e o preço se afastar do preço de abertura pela distância 'Trailing Stop' + 'Trailing Step'. Como o trailing funciona é mostrado nas imagens do código TrailingStop.

distância mínima entre o preço e o Stop Loss da posição. O trailing começa a funcionar apenas se a posição for lucrativa e o preço se afastar do preço de abertura pela distância 'Trailing Stop' + 'Trailing Step'. Como o trailing funciona é mostrado nas imagens do código TrailingStop.

Trailing Step — passo do trailing.

passo do trailing. " Position size management (lot calculation) " — cálculo do lote.

Money management lot: Lot OR Risk — seleção do sistema de cálculo do lote. O lote pode ser constante ('Money management' definido em 'Constant lot' e especificar o tamanho do lote em 'The value for "Money management"') e dinâmico - como uma porcentagem do risco por negócio ('Money management' definido em 'Risk in percent for a deal' e especificar a porcentagem do risco em 'The value for "Money management"'). Você também pode definir um lote constante igual ao lote mínimo, — 'Money management' definido em 'Lots Min'.

seleção do sistema de cálculo do lote. O lote pode ser constante (' ' definido em ' ' e especificar o tamanho do lote em ' ') e dinâmico - como uma porcentagem do risco por negócio (' ' definido em ' ' e especificar a porcentagem do risco em ' '). Você também pode definir um lote constante igual ao lote mínimo, — ' ' definido em ' '.

The value for "Money management" — valor para 'Money management'

valor para ' ' "Trade mode" — modo de negociação

Trade mode: — seleção do modo de negociação. Pode ser 'Allowed only BUY positions' (permite abrir apenas posições BUY), 'Allowed only SELL positions' (permite abrir apenas posições SELL) e 'Allowed BUY and SELL positions' (permite abrir apenas posições BUY e posições SELL)

seleção do modo de negociação. Pode ser ' ' (permite abrir apenas posições BUY), ' ' (permite abrir apenas posições SELL) e ' ' (permite abrir apenas posições BUY e posições SELL) "DEMA" — parâmetros de indicador personalizado. Aqui é onde você insere seu indicador e seus parâmetros

parâmetros de indicador personalizado. Aqui é onde você insere seu indicador e seus parâmetros DEMA: averaging period



DEMA: horizontal shift



DEMA: type of price

" Time control " — período de tempo de trabalho. Especifica o período de tempo no qual podemos procurar sinais de negociação

Use time control — sinalizador, ativar/desativar o Time control

sinalizador, ativar/desativar o

Start Hour — horas de início do período

horas de início do período

Start Minute — minutos do início do período

minutos do início do período

End Hour — horas finais do período

horas finais do período

End Minute — minutos finais do período

minutos finais do período " Pending Order Parameters " — parâmetros relacionados a ordens pendentes

Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF) — tempo de vida da ordem pendente ('0' significa que o parâmetro está desabilitado).

tempo de vida da ordem pendente ('0' significa que o parâmetro está desabilitado).

Pending: Indent — deslocamento da ordem pendente em relação ao preço atual (usado quando o preço da ordem pendente não está explicitamente definido)

deslocamento da ordem pendente em relação ao preço atual (usado quando o preço da ordem pendente não está explicitamente definido)

Pending: Maximum spread ('0' -> OFF) — spread máximo ('0' significa que o parâmetro está desabilitado). Se o spread atual for maior do que o especificado, a ordem pendente não será colocada (o EA esperará que o spread diminua)

spread máximo ('0' significa que o parâmetro está desabilitado). Se o spread atual for maior do que o especificado, a ordem pendente não será colocada (o EA esperará que o spread diminua)

Pending: Only one pending — sinalizador, ativar/desativar, apenas uma ordem pendente é permitida no mercado

sinalizador, ativar/desativar, apenas uma ordem pendente é permitida no mercado

Pending: Reverse pending type — sinalizador, ativar/desativar, reverso de ordem pendente

sinalizador, ativar/desativar, reverso de ordem pendente

Pending: New pending -> delete previous ones — se houver uma solicitação de posicionamento de ordem pendente, todas as outras ordens pendentes são eliminadas de antemão

se houver uma solicitação de posicionamento de ordem pendente, todas as outras ordens pendentes são eliminadas de antemão " Additional features " — parâmetros adicionais

Positions: Only one — sinalizador, ativar/desativar, apenas uma posição é permitida no mercado

sinalizador, ativar/desativar, apenas uma posição é permitida no mercado

Positions: Reverse — sinalizador, ativar/desativar, reversão de ordem de negociação

sinalizador, ativar/desativar, reversão de ordem de negociação

Positions: Close opposite — sinalizador, ativar/desativar, se houver uma ordem de negociação, todas as posições são fechadas preliminarmente e só então a ordem é executada

sinalizador, ativar/desativar, se houver uma ordem de negociação, todas as posições são fechadas preliminarmente e só então a ordem é executada

Print log — sinalizador, ativar/desativar, exibir informações ampliadas sobre operações e erros

sinalizador, ativar/desativar, exibir informações ampliadas sobre operações e erros

Coefficient (if Freeze==0 Or StopsLevels==0) — coeficiente que leva em consideração o Stop

coeficiente que leva em consideração o Stop

Deviation — derrapagem especificada

derrapagem especificada

Magic number — identificador exclusivo do Expert Advisor

2. Algoritmo geral do construtor

A nível global (no "cabeçalho" do Expert Advisor) é declarada uma matriz 'SPosition' ('SPosition' — nome da matriz), com estruturas 'STRUCT_POSITION'. Esta matriz tem tamanho zero quando é iniciada e, quando o sinal de negociação é acionado, volta ao tamanho zero.

Desde OnTick é chamada a função 'SearchTradingSignals' — se houver um sinal (recebemos um sinal se não houver posições abertas no mercado), esta função gera a ordem de negociação (cria uma estrutura 'STRUCT_POSITION' na matriz para cada ordem de negociação). Além disso, em OnTick é verificada a existência de uma ordem de negociação — é examinado o tamanho da matriz 'SPosition: caso seja maior que zero, a ordem de negociação existe e é enviada a 'OpenBuy' ou a 'OpenSell' para ser executada. O controle sobre a execução da ordem de negociação é realizado em OnTradeTransaction:





Fig. 2. Algoritmo geral (simples)

Sempre é assumido que o Expert Advisor usa o símbolo atual, isto é, o símbolo do gráfico em que o EA está sendo executado. Por exemplo, se o Expert Advisor é colocado no gráfico 'USDPLN', significa que ele usa o símbolo 'USDPLN'.

2.1. Estrutura 'STRUCT_POSITION'

Esta estrutura é o coração do Expert Advisor e desempenha duas funções: ela tem um campo onde é preenchida a ordem de negociação (o registro é realizado em 'SearchTradingSignals') e, além disso, tem outro campo para controlar a ordem de negociação (o controle é realizado em OnTradeTransaction).

struct STRUCT_POSITION { ENUM_POSITION_TYPE pos_type; double volume; double lot_coefficient; bool waiting_transaction; ulong waiting_order_ticket; bool transaction_confirmed; STRUCT_POSITION() { pos_type = WRONG_VALUE ; volume = 0.0 ; lot_coefficient = 0.0 ; waiting_transaction = false ; waiting_order_ticket = 0 ; transaction_confirmed = false ; } };

Determinados campos são responsáveis pela ordem de negociação, enquanto outros pelo controle da mesma. A estrutura contém um construtor — uma função especial 'STRUCT_POSITION()' que é chamada quando um objeto de estrutura é criado e inicializa os elementos da mesma.

Campos da ordem de negociação:

pos_type — tipo de posição que deve ser aberta (pode ser 'POSITION_TYPE_BUY' ou 'POSITION_TYPE_SELL')

tipo de posição que deve ser aberta (pode ser 'POSITION_TYPE_BUY' ou 'POSITION_TYPE_SELL') volume — volume da posição. Se o volume for especificado como '0.0', o volume da posição será obtido a partir do grupo de parâmetros de entrada 'Position size management (lot calculation)'

volume da posição. Se o volume for especificado como '0.0', o volume da posição será obtido a partir do grupo de parâmetros de entrada 'Position size management (lot calculation)' lot_coefficient — se este coeficiente for maior que 0.0', o volume da posição será multiplicado por dado valor

Campos de controle sobre a execução de uma ordem de negociação

waiting_transaction — sinalizador que indica se a ordem de negociação foi executada com sucesso e é necessário aguardar confirmação

sinalizador que indica se a ordem de negociação foi executada com sucesso e é necessário aguardar confirmação waiting_order_ticket — número de ordem de negociação recebido no momento de sua execução

número de ordem de negociação recebido no momento de sua execução transaction_confirmed — sinalizador que indica se a execução da ordem de negociação foi confirmada

Depois de desmarcar o sinalizador no campo 'transaction_confirmed', a ordem de negociação é removida da estrutura. Assim, se quando o EA estiver funcionando e não houver ordem de negociação, o tamanho da estrutura será zero. Para saber mais sobre os campos da estrutura e sobre o controle, consulte o capítulo 'Pegamos a transação - código simplificado We catch the transaction'.

Por que este algoritmo?

Aparentemente, basta verificar se o método Buy retorna 'true' ou 'false', e pensar que a ordem de negociação foi executada caso o valor seja 'true'. Em muitos casos esta abordagem irá funcionar, mas há situações em que a ocorrência do valor 'true' não garante um resultado - a documentação fala sobre isso nos métodos Buy e Sell:

Observação A conclusão bem sucedida de um método nem sempre significa um negócio bem sucedido. É necessário verificar o resultado da solicitação de negociação (código de retorno do servidor de negociação) por meio do método ResultRetcode(), bem como o valor retornado pelo método ResultDeal().

A confirmação definitiva e exata da transação pode ser encontrada no histórico de negociação. Por isso, escolhi o seguinte algoritmo: após a execução bem-sucedida do método, verificamos ResultDeal (ticket da transação), checamos ResultRetcode (código de resultado da solicitação) e lembramos ResultOrder (ticket da ordem). Obtemos o ticket da ordem em OnTradeTransaction.

3. Adicionamos o indicador padrão — trabalho usando o arquivo 'Indicators Code.mq5'

Para facilitar o uso, blocos de código previamente preparados são montados no EA 'Indicators Code.mq5', blocos esses que incluem declarações de variáveis para armazenar identificadores, parâmetros de entrada, criação de identificadores. Os parâmetros de entrada de indicadores e as variáveis para armazenamento de identificadores estão localizados no 'cabeçalho' da EA, a criação de identificadores, como esperado, é especificada em OnInit. Nota: os nomes das variáveis para os identificadores de armazenamento são obtidos de acordo com o seguinte padrão: 'handle_' + 'indicador', por exemplo 'handle_iStdDev'. Todo o trabalho por meio de 'Indicators Code.mq5' é reduzido a operações 'copy-paste'.

ATENÇÃO: o estilo MQL5 implica que o identificador do indicador é criado UMA VEZ e é feito (como regra) em OnInit

3.1. Exemplo de como adicionar um indicador 'iRVI' (Relative Vigor Index, RVI)

Vamos criar o Expert Advisor 'Add indicator.mq5'. No MetaEditor chamamos o 'MQL Wizard', por exemplo, clicando no botão , e selecionamos 'Expert Advisor (template)'

Fig. 3. 'MQL Wizard' -> 'Expert Advisor (template)'

Na próxima etapa, recomendo fortemente adicionar pelo menos um parâmetro de entrada

Fig. 4. 'Expert Advisor (template)' -> 'Add parameter'

Esta abordagem permite adicionar automaticamente ao código linhas para o bloco de parâmetros de entrada:

input int Input1= 9 ;

'MQL Wizard' criou um EA vazio, agora adicionamos a ele o indicador 'iRVI' (Relative Vigor Index, RVI). Em 'Indicators Code.mq5' buscamos 'handle_iRVI' (a pesquisa é chamada pressionando 'ctrl' + 'F'). A pesquisa encontra a variável na qual o identificador está armazenado:





Fig. 5. handle RVI

Copiamos e colamos a string encontrada no cabeçalho do EA 'Add indicator':

input int Input1= 9 ; int handle_iRVI; int OnInit ()

Continuamos a pesquisa e encontramos o bloco para criar o identificador:

Fig. 6. handle iRVI

Copiamos e colamos as strings encontradas no cabeçalho do EA 'Add indicator' em OnInit:

int OnInit () { handle_iRVI= iRVI (m_symbol.Name(),Inp_RVI_period,Inp_RVI_ma_period); if (handle_iRVI== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iRVI indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString (Inp_RVI_period), GetLastError ()); m_init_error= true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Agora vamos adicionar os parâmetros de entrada do indicador. Em 'Indicators Code.mq5' clicamos com o botão do meio do mouse, por exemplo, em 'Inp_RVI_period', — somos levados diretamente ao bloco de parâmetros de entrada:

Fig. 7. handle iRVI

Copiamos as strings e as inserimos nos parâmetros de entrada:

#property version "1.00" input group "RVI" input ENUM_TIMEFRAMES Inp_RVI_period = PERIOD_D1 ; input int Inp_RVI_ma_period = 15 ; int handle_iRVI;

Se compilarmos, obteremos o erro: falha no compilador a nível de 'm_symbol' e de 'm_init_error'. E está certo, uma vez que essas variáveis estão no código que obtemos após o funcionamento do construtor, enquanto o Expert Advisor 'Add indicator' foi criado exclusivamente para demonstrar como trabalhar usando o arquivo 'Indicators Code.mq5'.

4. Adicionando um indicador personalizado

Adicionamos o indicador personalizado MA on DeMarker. Em primeiro lugar, é um indicador personalizado e, em segundo lugar, ele usa group. Como na seção anterior, criamos o EA 'Add custom indicator'. Depois disso, precisamos copiar os parâmetros de entrada do indicador personalizado e colá-los no Expert Advisor: #property version "1.00" input group "DeMarker" input int Inp_DeM_ma_period = 14 ; input double Inp_DeM_LevelUP = 0.7 ; input double Inp_DeM_LevelDOWN = 0.3 ; input group "MA" input int Inp_MA_ma_period = 6 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_MA_ma_method = MODE_EMA ; No arquivo 'Indicators Code.mq5' encontramos a variável 'handle_iCustom' — variável para armazenar o identificador do indicador personalizado — e a colocamos no Expert Advisor: #property copyright "Copyright © 2021, Vladimir Karputov" #property link "https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn" #property version "1.00" input group "DeMarker" input int Inp_DeM_ma_period = 14 ; input double Inp_DeM_LevelUP = 0.7 ; input double Inp_DeM_LevelDOWN = 0.3 ; input group "MA" input int Inp_MA_ma_period = 6 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_MA_ma_method = MODE_EMA ; int handle_iCustom; int OnInit () No arquivo 'Indicators Code.mq5' em OnInit() encontramos o bloco para armazenar o identificador do indicador personalizado e o colocamos no Expert Advisor:

int handle_iCustom; int OnInit () { handle_iCustom= iCustom (m_symbol.Name(),Inp_DEMA_period, "Examples\\DEMA" , Inp_DEMA_ma_period, Inp_DEMA_ma_shift, Inp_DEMA_applied_price); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString (Inp_DEMA_period), GetLastError ()); m_init_error= true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } Aqui temos de fazer que resulte. É necessário especificar o timeframe ('InpWorkingPeriod'), o caminho para o indicador (presumimos que o indicador está na raiz da pasta 'Indicators') e os parâmetros de entrada: int OnInit () { handle_iCustom= iCustom (m_symbol.Name(), InpWorkingPeriod, "MA on DeMarker" , "DeMarker" , Inp_DeM_ma_period, Inp_DeM_LevelUP, Inp_DeM_LevelDOWN, "MA" , Inp_MA_ma_period, Inp_MA_ma_method ); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString ( InpWorkingPeriod ), GetLastError ()); m_init_error= true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

5. Pegamos a transação — código simplificado We catch the transaction

NOTA: este Expert Advisor é uma versão simplificada. Muitas funções têm código mais curto em comparação com um construtor completo



Se no mercado não houver posições abertas por este EA, registramos uma solicitação para abrir uma posição BUY. Usamos OnTradeTransaction e OnTick para confirmação de que a posição está aberta. Pesquisa e registro de ordem de negociação na função 'SearchTradingSignals':

bool SearchTradingSignals( void ) { if (IsPositionExists()) return ( true ); int size_need_position= ArraySize (SPosition); if (size_need_position> 0 ) return ( true ); ArrayResize (SPosition,size_need_position+ 1 ); SPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_BUY ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal BUY" ); return ( true ); }

Se no mercado não houver posições abertas pelo Expert Advisor e se o tamanho da matriz 'SPosition' for igual a zero, aumentamos o tamanho da matriz em um— desse modo, criamos um objeto de estrutura 'STRUCT_POSITION', que por sua vez chama o construtor 'STRUCT_POSITION()'. Após a chamada do construtor, são inicializados os membros da estrutura (por exemplo, volume — o volume da posição está em '0.0' — significa que o volume da posição será obtido a partir do grupo de parâmetros de entrada 'Position size management (lot calculation)'). Resta registrar apenas o tipo de ordem de negociação na estrutura — neste caso, a ordem pode ser lida como: "Abrir posição BUY".

Após registrar a ordem de negociação, a matriz 'SPosition' consiste numa estrutura e seus elementos têm os seguintes valores:

Elemento Valor Observação pos_type POSITION_TYPE_BUY registrado em ' SearchTradingSignals ' volume 0.0 inicializado no construtor da estrutura lot_coefficient 0.0 inicializado no construtor da estrutura waiting_transaction false inicializado no construtor da estrutura waiting_order_ticket 0 inicializado no construtor da estrutura transaction_confirmed false inicializado no construtor da estrutura

5.1. No novo tick, vamos para OnTick

O princípio geral de ação em OnTick:

void OnTick () { int size_need_position= ArraySize (SPosition); if (size_need_position> 0 ) { for ( int i=size_need_position- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (SPosition[i].waiting_transaction) { if (!SPosition[i].transaction_confirmed) { if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "transaction_confirmed: " ,SPosition[i].transaction_confirmed); return ; } else if (SPosition[i].transaction_confirmed) { ArrayRemove (SPosition,i, 1 ); return ; } } if (SPosition[i].pos_type== POSITION_TYPE_BUY ) { SPosition[i].waiting_transaction= true ; OpenPosition(i); return ; } if (SPosition[i].pos_type== POSITION_TYPE_SELL ) { SPosition[i].waiting_transaction= true ; OpenPosition(i); return ; } } } if (!RefreshRates()) return ; if (!SearchTradingSignals()) return ; }

No início de OnTick verificamos o tamanho da matriz 'SPosition' (ela é uma matriz de estruturas 'STRUCT_POSITION'). Se o tamanho da matriz for maior que zero — iniciamos uma passagem para zero, com dois possíveis cenários:

se a estrutura tiver um sinalizador ' waiting_transaction ' definido como ' true ' (o que significa que a ordem de negociação foi preparada e concluída e é necessário aguardar sua confirmação), verificamos o sinalizador ' transaction_confirmed '

(o que significa que a ordem de negociação foi preparada e concluída e é necessário aguardar sua confirmação), verificamos o sinalizador ' ' se definido como ' false ' é porque a transação ainda não foi confirmada (pode acontecer se a ordem foi emitida, surgiu um novo tick, mas em OnTradeTransaction ainda não há confirmação). Então imprimimos uma mensagem sobre isso e saímos usando return — aguardamos um novo tick na esperança de que as informações sejam atualizadas

' é porque a transação ainda não foi confirmada (pode acontecer se a ordem foi emitida, surgiu um novo tick, mas em ainda não há confirmação). Então imprimimos uma mensagem sobre isso e saímos usando aguardamos um novo tick na esperança de que as informações sejam atualizadas

se definido como ' true ' é porque a transação foi confirmada — então removemos esta estrutura da matriz e saímos usando return

' é porque a transação foi confirmada — então removemos esta estrutura da matriz e saímos usando se a estrutura tiver um sinalizador 'waiting_transaction' definido como 'false' (significa que esta ordem acaba de ser registrada e ainda não foi executada) — marcamos o sinalizador 'waiting_transaction' e encaminhamos a ordem para 'OpenPosition'. Note que o bloco de código poderia ser simplificado assim SPosition[i].waiting_transaction= true ; OpenPosition(i); return ; mas deixei assim para que fosse mais fácil entender a forma completa do construtor do EA:

if (SPosition[i].pos_type== POSITION_TYPE_BUY ) { if (InpCloseOpposite) { if (count_sells> 0 ) { ClosePositions( POSITION_TYPE_SELL ); return ; } } if (InpOnlyOne) { if (count_buys+count_sells== 0 ) { SPosition[i].waiting_transaction= true ; OpenPosition(i); return ; } else { ArrayRemove (SPosition,i, 1 ); return ; } } SPosition[i].waiting_transaction= true ; OpenPosition(i); return ; } if (SPosition[i].pos_type== POSITION_TYPE_SELL ) { if (InpCloseOpposite) { if (count_buys> 0 ) { ClosePositions( POSITION_TYPE_BUY ); return ; } } if (InpOnlyOne) { if (count_buys+count_sells== 0 ) { SPosition[i].waiting_transaction= true ; OpenPosition(i); return ; } else { ArrayRemove (SPosition,i, 1 ); return ; } } SPosition[i].waiting_transaction= true ; OpenPosition(i); return ; }

Continuamos o acompanhamento e relembro o bloco de código:

if (SPosition[i].pos_type== POSITION_TYPE_BUY ) { SPosition[i].waiting_transaction= true ; OpenPosition(i); return ; }

A ordem de negociação foi registrada na estrutura (na função 'SearchTradingSignals') e sinalizador 'waiting_transaction' é definido como 'false' — significa marcamos o sinalizador 'waiting_transaction' como 'true' e passamos o parâmetro 'i' para a função 'OpenPosition' — ele é um número de sequência da estrutura na matriz 'OpenPosition'. Como nosso tipo de ordem de negociação é 'POSITION_TYPE_BUY', passamos o número de sequência da estrutura para a função 'OpenBuy'.

5.2. Função 'OpenBuy'

O propósito da função é passar nas verificações preliminares, enviar uma solicitação de negociação para abrir uma posição BUY e rastrear o resultado imediatamente.

A primeira verificação é a de SYMBOL_VOLUME_LIMIT

SYMBOL_VOLUME_LIMIT Volume total máximo permitido para um determinado símbolo, volume esse da posição aberta e das ordens pendentes numa direção (compra ou venda). Por exemplo, se o limite é de 5 lotes, podemos ter uma posição BUY aberta com um volume de 5 lotes e colocar uma ordem pendente Sell Limit com um volume de 5 lotes. No entanto, não podemos colocar uma ordem pendente Buy Limit (já que o volume total numa direção excede o limite) ou colocar Sell Limit com um volume de mais de 5 lotes.

Se a verificação falhar, removemos o elemento da estrutura da matriz 'SPosition'.

A segunda verificação é a de margem

Obtemos o tamanho da margem livre que permanece após a operação de negociação (FreeMarginCheck), o tamanho da margem necessário para a operação de negociação (MarginCheck). Depois disso, protegemo-nos, sempre nos cuidamos e após a operação deixamos pelo menos uma quantia de dinheiro igual a FreeMarginCheck:

if (free_margin_check>margin_check)

Se a verificação falhar, imprimimos a variável 'free_margin_check' e removemos o elemento de estrutura da matriz 'SPosition'.

A terceira verificação é a do resultado bool da operação Buy

Se o método Buy retornar 'false', imprimimos o erro e no campo 'waiting_transaction' registramos o valor false' (o erro mais comum - erro 10004, requote). Desse modo, quando um novo tick for recebido, haverá uma nova tentativa de abrir uma posição BUY. Se o resultado 'true' (abaixo está um bloco de código, quando o método Buy retorna 'true')

if (m_trade.ResultDeal()== 0 ) { if (m_trade.ResultRetcode()== 10009 ) { SPosition[index].waiting_transaction= true ; SPosition[index].waiting_order_ticket=m_trade.ResultOrder(); } else { SPosition[index].waiting_transaction= false ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", ERROR: " , "#1 Buy -> false. Result Retcode: " ,m_trade.ResultRetcode(), ", description of result: " ,m_trade.ResultRetcodeDescription()); } if (InpPrintLog) PrintResultTrade(m_trade,m_symbol); } else { if (m_trade.ResultRetcode()== 10009 ) { SPosition[index].waiting_transaction= true ; SPosition[index].waiting_order_ticket=m_trade.ResultOrder(); } else { SPosition[index].waiting_transaction= false ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "#2 Buy -> true. Result Retcode: " ,m_trade.ResultRetcode(), ", description of result: " ,m_trade.ResultRetcodeDescription()); } if (InpPrintLog) PrintResultTrade(m_trade,m_symbol); }

verificamos ResultDeal (ticket da transação).

Se o ticket da transação for igual a zero, verificamos ResultRetcode (código de resultado da execução da solicitação). Obtivemos o código '10009' (por exemplo, a ordem de negociação foi enviada para um sistema de negociação externo, por exemplo, para a Bolsa e, portanto, o ticket da transação é zero), o que significa que no campo 'waiting_transaction' registramos 'true', no campo 'waiting_order_ticket' registramos ResultOrder (ticket da ordem), caso contrário (código de retorno diferente de '10009'), no campo 'waiting_transaction' registramos 'false' e imprimimos a mensagem de erro.

Se o ticket da negociação não for igual a zero (por exemplo, a execução ocorreu neste servidor de negociação), então realizamos verificações semelhantes no código de retorno e de forma semelhante registramos os valores nos campos 'waiting_transaction' e 'waiting_order_ticket'.

5.3. OnTradeTransaction

Se a ordem de negociação for enviada com sucesso, será necessário aguardar a confirmação de que a transação foi concluída e registrada no histórico de negociação. Em OnTradeTransaction trabalhamos usando a variável 'trans' (estrutura do tipo MqlTradeTransaction). Na estrutura só nos interessam dois campos - 'deal' e 'type':

struct MqlTradeTransaction { ulong deal; ulong order; string symbol; ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type; ENUM_ORDER_TYPE order_type; ENUM_ORDER_STATE order_state; ENUM_DEAL_TYPE deal_type; ENUM_ORDER_TYPE_TIME time_type; datetime time_expiration; double price; double price_trigger; double price_sl; double price_tp; double volume; ulong position; ulong position_by; };





Uma vez que em OnTradeTransaction pegamos a transação TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD (adição da transação ao histórico), verificamos: tentamos selecionar a transação no histórico por meio de HistoryDealSelect - se não foi possível selecionar a transação, imprimimos um erro; se a transação existe no histórico de negociação, começamos a percorrer a matriz 'SPosition' num loop. No ciclo vemos apenas as estruturas cujo campo 'waiting_transaction' é definido como 'true' e o campo 'waiting_order_ticket' é igual ao ticket da ordem da negociação que selecionamos. Se uma correspondência for encontrada, no campo 'transaction_confirmed' registramos o valor 'true', significa que a ordem de negociação foi executada e confirmada.

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &trans, const MqlTradeRequest &request, const MqlTradeResult &result) { ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type; if (type== TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ) { ResetLastError (); if ( HistoryDealSelect (trans.deal)) m_deal.Ticket(trans.deal); else { Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", ERROR: " , "HistoryDealSelect(" ,trans.deal, ") error: " , GetLastError ()); return ; } if (m_deal. Symbol ()==m_symbol.Name() && m_deal.Magic()==InpMagic) { if (m_deal.DealType()== DEAL_TYPE_BUY || m_deal.DealType()== DEAL_TYPE_SELL ) { int size_need_position= ArraySize (SPosition); if (size_need_position> 0 ) { for ( int i= 0 ; i<size_need_position; i++) { if (SPosition[i].waiting_transaction) if (SPosition[i].waiting_order_ticket==m_deal.Order()) { Print ( __FUNCTION__ , " Transaction confirmed" ); SPosition[i].transaction_confirmed= true ; break ; } } } } } } }

No novo tick, em OnTick a estrutura definida como 'true' no campo 'transaction_confirmed' será removida da matriz 'SPosition'. Desse modo, foi emitida a ordem de negociação e esta foi rastreada até que apareceu no histórico de negociação.

6. Criando um Expert Advisor (sinais para abrir posições) por meio do construtor

Antes de criar qualquer Expert Advisor, é necessário pensar sobre a própria estratégia de negociação. Consideremos uma estratégia simples com base no indicador iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA), embutida no construtor por padrão. Procuramos um sinal para abrir uma posição apenas no momento em que surge uma nova barra; o próprio sinal de negociação é um indicador que sobe ou desce sequencialmente:

Fig. 8. DEMA Strategy

Lembre-se: qualquer estratégia pode ser modificada ajustando os parâmetros. Por exemplo, podemos deixar Take Profit e Stop Loss, mas desativar Trailing; ou vice-versa, podemos desativar Take Profit e Stop Loss e deixar Trailing; ou limitar o sentido da negociação, permitindo apenas BUY ou apenas SELL. Também podemos habilitar 'Time control' e restringir a negociação à noite, ou vice-versa, ajustar a negociação apenas à noite. Também podemos alterar bastante o sistema de negociação ajustando os parâmetros do grupo 'Additional features'.

Em geral, a espinha dorsal da estratégia de negociação é construída na função 'SearchTradingSignals', e todos os outros parâmetros são "sondar" o mercado em busca de abordagens ótimas.

Criamos um novo arquivo, que será um EA preliminar (siga as etapas indicadas nas figuras 3 e 4). Na etapa 4, você precisa dar um nome exclusivo ao EA - digamos 'iDEMA Full EA.mq5'. Temos o seguinte:

#property copyright "Copyright © 2021, Vladimir Karputov" #property link "https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn" #property version "1.00" input int Input1= 9 ; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Agora copiamos todo o código do arquivo 'Trading engine 3.mq5' e inserir em vez de linhas. Você precisa editar o "cabeçalho do EA". Após a operação de inserção, obtivemos o seguinte "cabeçalho":

#property copyright "Copyright © 2021, Vladimir Karputov" #property link "https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn" #property version "4.003" #property description "barabashkakvn Trading engine 4.003" #property description "Take Profit, Stop Loss and Trailing - in Points (1.00055-1.00045=10 points)" #include <Trade\PositionInfo.mqh>

Modificamos o "cabeçalho" da seguinte forma:

#property copyright "Copyright © 2021, Vladimir Karputov" #property link "https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn" #property version "1.001" #property description "iDEMA EA" #property description "Take Profit, Stop Loss and Trailing - in Points (1.00055-1.00045=10 points)" #include <Trade\PositionInfo.mqh>

Se você compilar, não haverá erros. O EA resultante ainda será capaz de negociar.

6.1. Função 'SearchTradingSignals'

Esta é a função mais importante responsável por verificar a disponibilidade das ordens de negociação. Vamos considerar esta função bloco a bloco.

Não mais do que uma posição por barra:

if ( iTime (m_symbol.Name(),InpWorkingPeriod, 0 )==m_last_deal_in) return ( true );

Verificamos o intervalo de tempo de negociação:

if (!TimeControlHourMinute()) return ( true );

Recebemos dados do indicador. Recebemos dados do indicador na matriz 'dema' que, com a ajuda de ArraySetAsSeries, define a ordem inversa da indexação (o elemento da matriz [0] corresponderá à barra mais à direita do gráfico). Obtemos os dados por meio da função personalizada 'iGetArray':

double dema[]; ArraySetAsSeries (dema, true ); int start_pos= 0 ,count= 6 ; if (!iGetArray(handle_iCustom, 0 ,start_pos,count,dema)) { return ( false ); } int size_need_position= ArraySize (SPosition); if (size_need_position> 0 ) return ( true );

Sinal para abrir uma posição BUY. Se necessário (variável 'InpReverse' armazena o valor do parâmetro de entrada 'Positions: Reverse'), o sinal de negociação será revertido. Se negociar em algum sentido for restrito (a variável 'InpTradeMode' armazena o valor do parâmetro de entrada 'Trade mode:'), tal restrição será levada em consideração:

if (dema[m_bar_current]>dema[m_bar_current+ 1 ] && dema[m_bar_current+ 1 ]>dema[m_bar_current+ 3 ]) { if (! InpReverse ) { if ( InpTradeMode !=sell) { ArrayResize (SPosition,size_need_position+ 1 ); SPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_BUY ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal BUY" ); return ( true ); } } else { if ( InpTradeMode !=buy) { ArrayResize (SPosition,size_need_position+ 1 ); SPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_SELL ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal SELL" ); return ( true ); } } }

O bloco de código para o sinal SELL é semelhante.

7. Criando um Expert Advisor (sinais para colocar uma ordem pendente) por meio do construtor

O nome do expert advisor será 'iDEMA Full EA Pending.mq5', para isso abra o EA 'iDEMA Full EA.mq5' e salve-o com um novo nome.

Em primeiro lugar, é desenvolvida a estratégia de negociação e, somente depois, o código é aplicado para tal estratégia. Vamos mudar um pouco a estratégia usada no capítulo 6. Criamos um Expert Advisor (sinais para abrir posições) usando o construtor, em vez de um sinal para abrir uma posição BUY, haverá um sinal para colocar uma ordem pendente Buy Stop e, em vez de um sinal para abrir uma posição SELL, uma ordem pendente Sell Stop. Os seguintes parâmetros serão usados para ordens pendentes:

Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF) — duração da ordem pendente ('0' significa que o parâmetro está desativado) -> 600

duração da ordem pendente ('0' significa que o parâmetro está desativado) -> Pending: Indent — recuo da ordem pendente em relação ao preço atual (é usado quando o preço da ordem pendente não está explicitamente definido) -> 50

recuo da ordem pendente em relação ao preço atual (é usado quando o preço da ordem pendente não está explicitamente definido) -> Pending: Maximum spread ('0' -> OFF) — spread máximo ( '0' significa que o parâmetro está desativado). Se o spread atual for maior do que o especificado, a ordem pendente não será colocada (o EA espera que o spread diminua) -> 12

spread máximo ( '0' significa que o parâmetro está desativado). Se o spread atual for maior do que o especificado, a ordem pendente não será colocada (o EA espera que o spread diminua) -> Pending: Only one pending — sinalizador, ativar/desativar, o mercado permite apenas uma ordem pendente -> true

sinalizador, ativar/desativar, o mercado permite apenas uma ordem pendente -> Pending: Reverse pending type — sinalizador, ativar/desativar, reversão de ordem pendente -> false

sinalizador, ativar/desativar, reversão de ordem pendente -> Pending: New pending -> delete previous ones — se houver uma solicitação de posicionamento de ordem pendente, todas as outras ordens pendentes são eliminadas de antemão -> true

A função 'SearchTradingSignals' será assim:

bool SearchTradingSignals( void ) { if ( iTime (m_symbol.Name(),InpWorkingPeriod, 0 )==m_last_deal_in) return ( true ); if (!TimeControlHourMinute()) return ( true ); double dema[]; ArraySetAsSeries (dema, true ); int start_pos= 0 ,count= 6 ; if (!iGetArray(handle_iCustom, 0 ,start_pos,count,dema)) { return ( false ); } int size_need_pending= ArraySize (SPending); if (size_need_pending> 0 ) return ( true ); if (InpPendingOnlyOne) if (IsPendingOrdersExists()) return ( true ); if (InpPendingClosePrevious) m_need_delete_all= true ; if (dema[m_bar_current]>dema[m_bar_current+ 1 ] && dema[m_bar_current+ 1 ]>dema[m_bar_current+ 3 ]) { if (!InpReverse) { if (InpTradeMode!=sell) { ArrayResize (SPending,size_need_pending+ 1 ); SPending[size_need_pending].pending_type= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal BUY STOP" ); return ( true ); } } else { if (InpTradeMode!=buy) { ArrayResize (SPending,size_need_pending+ 1 ); SPending[size_need_pending].pending_type= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal SELL STOP" ); return ( true ); } } } if (dema[m_bar_current]<dema[m_bar_current+ 1 ] && dema[m_bar_current+ 1 ]<dema[m_bar_current+ 3 ]) { if (!InpReverse) { if (InpTradeMode!=buy) { ArrayResize (SPending,size_need_pending+ 1 ); SPending[size_need_pending].pending_type= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal SELL STOP" ); return ( true ); } } else { if (InpTradeMode!=sell) { ArrayResize (SPending,size_need_pending+ 1 ); SPending[size_need_pending].pending_type= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal BUY STOP" ); return ( true ); } } } return ( true ); }

Observe que não escrevemos o preço da ordem pendente na estrutura SPending — por isso será usado o preço atual mais o recuo.

Recebemos um sinal de negociação, mas ele foi acionado (a ordem pendente foi colocada) apenas quando o spread ficou menor do que o especificado:

Fig. 9. iDEMA Full EA Pending





Arquivos anexados ao artigo:

Nome Tipo de arquivo Descrição Indicators Code Expert Advisor Contém variáveis para armazenar identificadores, parâmetros de entrada de indicadores, blocos para criar indicadores Add indicator.mq5 Expert Advisor Exemplo de uso do arquivo 'Add indicator.mq5' - adicionamos um indicador padrão Add custom indicator.mq5 Expert Advisor

Exemplo de adição de um indicador personalizado Trading engine 4.mq5 Expert Advisor Construtor iDEMA Full EA.mq5

Expert Advisor

EA criado por meio do construtor - sinais para abrir posições

iDEMA Full EA Pending.mq5

Expert Advisor

EA criado por meio do construtor - sinais para posicionar ordens pendentes



Conclusão

Espero que este conjunto de funções de negociação o ajude a criar EAs mais robustos que estejam preparados para condições de mercado voláteis. E nunca hesite em experimentar os parâmetros, afinal, habilitando alguns e desabilitando outros, podemos mudar muitíssimo a estratégia.



