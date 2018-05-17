Como criar um painel gráfico de qualquer nível de complexidade

Índice

Introdução



Mesmo agora, a maioria dos programadores, que desenvolvem indicadores e Expert Advisors para a plataforma MetaTrader 5, não utilizam dos recursos de criação de interface gráfica disponíveis em seus aplicativos. Eu acredito que isso é porque as classes dos Painéis e Diálogos da Biblioteca Padrão fornecem apenas uma breve descrição técnica dos métodos. A referência da linguagem fornece exemplos de código com comentários para muitos controles gráficos. Mas você não pode começar a criar seus próprios painéis sem uma compreensão completa de sua estrutura e ideia.

Eu tentei entender como os painéis estão dispostos. Agora, eu quero compartilhar o conhecimento obtido com os outros desenvolvedores. Eu comecei com um aplicativo simples, que cria um painel gráfico baseado na classe CAppDialog. Então, eu modifiquei em etapas e analisei os resultados obtidos.



O artigo fornece todos os detalhes necessários para a operação da classe CAppDialog: como criar um painel, qual conjunto mínimo necessário de funções é necessário e como adicionar elementos adicionais (como botões). Nós vamos analisar os objetos que consistem o painel e a ordem em que eles devem ser criados. Também mostrarei quais constantes são usadas na criação de um painel e como alterá-las.



Criando um painel baseado na CAppDialog

Nós vamos começar com algumas informações básicas.

CAppDialog é uma classe do controle combinado " Caixa de Diálogo do Aplicativo" (Application Dialog). A classe CAppDialog une visualmente os grupos de elementos dissimilares funcionalmente conectados em um aplicativo MQL5.

O código mínimo, que cria um painel, é exibido abaixo:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

O resultado da execução do Expert Advisor LearnCAppDialog.mq5 é o painel de controle criado:





O Expert Advisor LearnCAppDialog.mq5 contém um conjunto mínimo de comandos necessários para criar um painel e para sua operação. Siga os seguintes passos:

Declare uma instância da classe CAppDialog em nível global do programa :

#include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow;

Criação do painel AppWindow e lançamento do painel :

int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Passando os eventos ChartEvent para o Painel AppWindow :

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

E o último passo extremamente importante:

Destruição do controle chamando o método Destroy

void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); }

Se não fornecermos a destruição do painel, cada alteração do período gráfico ou símbolo levará à adição de novos elementos em cima dos existentes.

O que a AppWindow pode fazer

Um painel baseado em CAppDialog pode, teoricamente, processar os seguintes eventos:

#define ON_CLICK ( 0 ) #define ON_DBL_CLICK ( 1 ) #define ON_SHOW ( 2 ) #define ON_HIDE ( 3 ) #define ON_CHANGE ( 4 ) #define ON_START_EDIT ( 5 ) #define ON_END_EDIT ( 6 ) #define ON_SCROLL_INC ( 7 ) #define ON_SCROLL_DEC ( 8 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_SET ( 9 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_KILL ( 10 ) #define ON_DRAG_START ( 11 ) #define ON_DRAG_PROCESS ( 12 ) #define ON_DRAG_END ( 13 ) #define ON_BRING_TO_TOP ( 14 ) #define ON_APP_CLOSE ( 100 )

Esses eventos estão incluídos no bloco do arquivo Events [pasta de dados]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh. Assim, os eventos incluem um clique, um clique duplo, início e término da edição, foco, arraste (início, processo e término), exibição e ocultação do painel. Os exemplos de trabalho com esses eventos são fornecidos nos exemplos da seção Painéis e Caixas de Diálogos. O evento ON_CHANGE é tratado no exemplo CRadioGroup, o ON_SCROLL_INC e ON_SCROLL_DEC são tratados em CScrollV.

A estrutura do objeto CAppDialog

Inicie o Expert Advisor LearnCAppDialog.mq5 em um gráfico vazio, pressione Ctrl+B e clique em "Lista tudo" para ver todos os objetos que consiste o painel:





Os objetos da seção Painéis e Caixa de Diálogos da Biblioteca Padrão são criadas e aplicadas na seguinte ordem. Um objeto "Border" é criado primeiro, dentro dele é adicionado o plano de fundo do painel como um objeto "Back". Em seguida, a área do cliente "ClientBack" é aplicada sobre o plano de fundo. Os Controles filhos podem ser adicionados dentro da área do cliente. O objeto Caption, que contém o nome do painel e dois botões de controle são adicionados à parte superior do painel.



O processo pode ser representado esquematicamente para ver a ordem de criação desses objetos:

O objeto Border é um OBJ_RECTANGLE_LABEL com uma borda de cor branca (padrão para todos os painéis). Então o objeto Border é usado para fins puramente estéticos: ele exibe uma borda branca, enquanto o corpo do objeto Border será oculto atrás do objeto Back.





O esquema da herança de objetos

Pode parecer que a seção Painéis e Caixa de Diálogos tem muitas classes com estrutura de herança e relações extensas. Mas a hierarquia é muito simples. Então, se você entender o que a CAppDialog consiste e como ela é criada, entender outras classes também será fácil. Aqui está o esquema de herança de todas as classes da Biblioteca Padrão:





O painel AppWindow no Expert Advisor LearnCAppDialog.mq5 consiste em seis objetos, na qual cada um executa sua tarefa específica.







Um painel baseado na CAppDialog pode ser criado a partir de um Expert Advisor ou de um indicador. No entanto, a criação do painel pode variar dependendo do tipo de programa (Expert Advisor ou indicador) que cria o painel e a subjanela na qual o programa está sendo executado:

Se o programa for um Expert Advisor (o tipo do programa em execução é PROGRAM_EXPERT), então o painel é criado SOMENTE na janela principal (o índice da janela é "0"), somente usando o método CAppDialog::CreateExpert .

. Se o programa é um indicador (o tipo do programa em execução é PROGRAM_INDICATOR), então, é verificado o número da janela, na qual o programa está sendo executado :

: se for a janela principal (o número da janela é 0), o painel é criado usando o método CAppDialog:: CreateIndicator



se for uma subjanela, o painel é criado usando o método CAppDialog::CreateExpert

A característica específica do método CAppDialog::CreateIndicator é que o painel realiza de forma automática durante a criação o seguinte:

é ajustado para a largura da janela

para a largura da janela ajusta a altura da janela para caber no painel



Um exemplo do painel de indicadores [pasta de dados]\MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\SimplePanel.mq5 após a criação e minimização:





O CreateExpert cria um painel na janela principal (o número da janela é 0) e implica que o programa que cria o painel é um Expert Advisor.

Há uma exceção a essas regras: o painel pode ser criado na janela principal a partir de um indicador. Neste caso, o método CreateIndicator para a criação de painéis será aplicado.

Onde encontrar as principais constantes para a criação dos objetos e como redefini-los usando a diretiva #undef

O código será implementado no Expert Advisor AppWindowEditDefine.mq5.

As constantes básicas do painel e seus controles estão localizadas no arquivo [pasta de dados]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh, que está conectado na classe CWnd:

#include "Rect.mqh" #include "Defines.mqh" #include <Object.mqh> class CDragWnd;

A hierarquia de herança é a seguinte:

CWnd

CWndContainer



CDialog





CAppDialog

Estamos especialmente interessados ​​no seguinte grupo de constantes:

#define CONTROLS_FONT_NAME "Trebuchet MS" #define CONTROLS_FONT_SIZE ( 10 ) #define CONTROLS_COLOR_TEXT C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_COLOR_TEXT_SEL Branco #define CONTROLS_COLOR_BG Branco #define CONTROLS_COLOR_BG_SEL C'0x33,0x99,0xFF' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG C'0xDD,0xE2,0xEB' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_LABEL_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_EDIT_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_EDIT_COLOR_BG White #define CONTROLS_EDIT_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_SCROLL_COLOR_BG C'0xEC,0xEC,0xEC' #define CONTROLS_SCROLL_COLOR_BORDER C'0xD3,0xD3,0xD3' #define CONTROLS_CLIENT_COLOR_BG C'0xDE,0xDE,0xDE' #define CONTROLS_CLIENT_COLOR_BORDER C'0x2C,0x2C,0x2C' #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_TEXT C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_TEXT_SEL White #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_BG White #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_BG_SEL C'0x33,0x99,0xFF' #define CONTROLS_LIST_COLOR_BG White #define CONTROLS_LIST_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_CHECKGROUP_COLOR_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_CHECKGROUP_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_RADIOGROUP_COLOR_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_RADIOGROUP_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT White #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK C'0xB6,0xB6,0xB6' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG C'0xF0,0xF0,0xF0' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT C'0x28,0x29,0x3B' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER C'0xC8,0xC8,0xC8'

Para alterar essas substituições de macro, use a directiva #undef:

A diretiva #undef é usada para cancelar uma macro previamente declarada.



Então, nós temos o seguinte algoritmo: cancelar a macro previamente declarada; em seguida, declarar novamente a macro com um parâmetro alterado. Nós devemos fazer o seguinte truque para isso: conectar o arquivo Define.mqh ANTES da Dialog.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.001" #property description "Painéis de Controle e Caixas de Diálogos. Demonstração da classe CBmpButton" #include <Controls\Defines.mqh>

cancela macros após a conexão "Defines.mqh":

#undef CONTROLS_FONT_NAME #undef CONTROLS_FONT_SIZE #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER

Escreve parâmetros de entrada:

input string font_name = "Trebuchet MS" ; input int font_size = 10 ; input color button_color = C'0x3B,0x29,0x28' ; input color button_color_bg = C'0xDD,0xE2,0xEB' ; input color button_color_border = C'0xB2,0xC3,0xCF' ; input color dialog_color_border_light = White; input color dialog_color_border_dark = C'0xB6,0xB6,0xB6' ; input color dialog_color_bg = C'0xF0,0xF0,0xF0' ; input color dialog_color_caption_text = C'0x28,0x29,0x3B' ; input color dialog_color_client_bg = C'0xF7,0xF7,0xF7' ; input color dialog_color_client_border = C'0xC8,0xC8,0xC8' ;

A parte mais interessante: novamente, nós declaramos as macros e, desta vez, usamos os parâmetros de entrada para os seus valores:

#define CONTROLS_FONT_NAME font_name #define CONTROLS_FONT_SIZE font_size #define CONTROLS_BUTTON_COLOR button_color #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG button_color_bg #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER button_color_border #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT dialog_color_border_light #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK dialog_color_border_dark #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG dialog_color_bg #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT dialog_color_caption_text #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG dialog_color_client_bg #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER dialog_color_client_border #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\BmpButton.mqh>

Exemplo:









Resumo da CAppDialog

Nosso painel é o objeto da classe CAppDialog. Ele herdou o método ControlsTotal (o número de controles no container) da classe CWndContainer. Portanto, nós podemos passar por todos os controles do painel e aplicar algumas ações a eles. Esses elementos são declarados na área private da classe pai CDialog:

class CDialog : public CWndContainer { private : CPanel m_white_border; CPanel m_background; CEdit m_caption; CBmpButton m_button_close; CWndClient m_client_area; protected :

O depurador permite ver como esses objetos são criados:

bool CDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CWndContainer::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_panel_flag && !CreateWhiteBorder()) return ( false ); if (!CreateBackground()) return ( false ); if (!CreateCaption()) return ( false ); if (!CreateButtonClose()) return ( false ); if (!CreateClientArea()) return ( false );

e também como os nomes são atribuídos a eles: m_white_border -> "29437Border", m_background -> "29437Back", m_caption -> "29437Caption", m_button_close -> "29437Close", m_client_area -> "29437Client". Nestes nomes, o número de "29437" é o identificador do painel para a sua vida útil.

Assim, nós podemos alterar algumas propriedades dos elementos do painel. Por exemplo, nós podemos alterar a cor dos objetos m_client_area e m_background:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); int total=AppWindow.ControlsTotal(); CWndClient*myclient; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=AppWindow.Control(i); string name=obj.Name(); PrintFormat ( "%d is %s" ,i,name); if ( StringFind (name, "Client" )> 0 ) { CWndClient *client=(CWndClient*)obj; client.ColorBackground( clrRed ); myclient=client; Print ( "client.ColorBackground(clrRed);" ); ChartRedraw (); } if ( StringFind (name, "Back" )> 0 ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrGreen ); Print ( "panel.ColorBackground(clrGreen);" ); ChartRedraw (); } } AppWindow.Delete(myclient); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Preste atenção para a linha: ela contém a chamada do método CWndContainer::Delete, que exclui um elemento do grupo (container). Depois do elemento m_client_area ser excluído do grupo, um comando apropriado não será passado para o objeto m_client_area no caso de você tentar mover o painel. A área do cliente permanecerá em sua posição:





No entanto, quando você fecha o painel, o elemento m_client_area será excluído do gráfico junto com os outros elementos.

No exemplo a seguir, em vez de método CWndContainer::Delete nós usamos o CWndContainer::Destroy, que destrói o objeto m_client_area:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); int total=AppWindow.ControlsTotal(); CWndClient*myclient; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=AppWindow.Control(i); string name=obj.Name(); PrintFormat ( "%d is %s" ,i,name); if ( StringFind (name, "Client" )> 0 ) { CWndClient *client=(CWndClient*)obj; client.ColorBackground( clrRed ); myclient=client; Print ( "client.ColorBackground(clrRed);" ); ChartRedraw (); } if ( StringFind (name, "Back" )> 0 ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrGreen ); Print ( "panel.ColorBackground(clrGreen);" ); ChartRedraw (); } } Sleep ( 5000 ); myclient.Destroy(); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Veja como ele funciona: após uma pausa de 5 segundos após a criação do painel, a área do cliente é destruída:









Como adicionar novos controles: dois botões

Vamos modificar o EA da seção "Criando um painel baseado na CAppDialog", adicionando ao painel dois botões baseados na classe CButton e salvá-lo como AppWindowTwoButtons.mq5. Antes de adicionar os botões (semelhante ao desenho de qualquer painel), você deve primeiro pensar em seu tamanho e localização. Suponha que a figura abaixo mostra o painel com botões que nós queremos criar:





Onde:

TOP é a distância da borda superior da área do cliente (definida pela constante INDENT_TOP)

é a distância da borda superior da área do cliente (definida pela constante INDENT_TOP) LEFT é a distância da borda esquerda da área do cliente (definida pela constante INDENT_LEFT)

é a distância da borda esquerda da área do cliente (definida pela constante INDENT_LEFT) HEIGHT é a altura do botão (definida pela constante BUTTON_HEIGHT)

é a altura do botão (definida pela constante BUTTON_HEIGHT) WIDTH é a largura do botão (definida pela constante BUTTON_WIDTH)

Outra constante que nós precisamos é o recuo horizontal mínimo entre os controles. Vamos chamá-lo de "CONTROLS_GAP_X".

Para usar a classe CButton, nós precisamos conectá-la primeiro:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.001" #property description "Painéis de Controle e Caixas de Diálogos. Classe de demonstração da CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh>

Em seguida, nós adicionamos as constantes do tamanho e localização dos botões:

#define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 )

Declarando duas instâncias da classe CButton no nível global do programa:

#define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) CAppDialog AppWindow; CButton m_button1; CButton m_button2; int OnInit ()

A declaração de botões em um nível global é um estilo ruim, porque essas instâncias (e, portanto, seus métodos) serão vistos de qualquer lugar no Expert Advisor. No entanto, eu fiz isso aqui deliberadamente para reduzir o tamanho do código.

A OnInit() irá se alterar um pouco: nós adicionamos as chamadas e verificação de resultados da criação do botão:

int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow with Two Buttons" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





Vamos analisar a CreateButton1() para ver em detalhes o processo de criação de botões e vinculação a um painel.

Nós usaremos os seguintes métodos da classe CButton: Create para a criação do botão:





e Text para adicionar um texto ao botão (o método Text é herdado da classe CWndObj):





O botão é criado neste estágio, mas existe separadamente do painel. Para ligá-los, precisamos executar o método CDialog::Add, que adiciona o botão à área do cliente do painel:

if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

Aqui está o código completo de criação do botão:

bool CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

Não se esqueça que nós precisamos destruir o painel em OnDeinit() e passar todos os eventos para um formulário em OnChartEvent():

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Como os controles aninhados são movidos e desenhados

Lembre-se, o painel AppWindow é o objeto da classe CAppDialog, que é o filho da CDialog. A CDialog em si é derivada da CWndContainer:

A CWndContainer é uma classe base para um grupo de controles da Biblioteca Padrão.



Assim, a classe pai CWndContainer controla o movimento de todo o grupo de controles, que estão incluídos no painel.

O movimento de todos os controles do painel é realizado em um loop no CWndContainer::Shift.

bool CWndContainer::Shift( const int dx, const int dy) { if (!CWnd::Shift(dx,dy)) return ( false ); int total=m_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd *control=Control(i); if (control== NULL ) continue ; control.Shift(dx,dy); } return ( true ); }

Nós usamos um exemplo da referência - CBmpButton (localizado em \MQL5\Experts\MyExp\Help\With the Panel. EN\ControlsBmpButton.mq5).

Acessando o método CWndContainer::Shift:









Adicionando a CAppDialog ao grupo de controles via CDialog

Acima está um exemplo de um painel com dois botões. Lembre-se, eu mencionei que declarar botões em nível global não é um bom exemplo? Aqui está um exemplo mais correto: o código inteiro para criar o painel e os botões é colocado na classe derivada da CAppDialog. Um exemplo de criação de painéis é mostrado no AppWindowTwoButtonsClass.mq5.

CAppWindowTwoButtons é filho da CAppDialog e contém os seguintes métodos:

Creation

Create Criação do controle principal: o painel CreateButton1 Criação do controle dependente: botão #1 CreateButton2 Criação do controle dependente: botão #2

Código do AppWindowTwoButtonsClass.mq5: o código, que agora está na classe, está destacado com cor:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "Painéis de Controle e Caixas de Diálogos. Classe de demonstração da CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CAppWindowTwoButtons( void ); ~CAppWindowTwoButtons( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); }; CAppWindowTwoButtons::CAppWindowTwoButtons( void ) { } CAppWindowTwoButtons::~CAppWindowTwoButtons( void ) { } bool CAppWindowTwoButtons::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); return ( true ); } CAppWindowTwoButtons ExtDialog; int OnInit () { if (!ExtDialog.Create( 0 , "AppWindowClass with Two Buttons" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); ExtDialog.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); ExtDialog.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } bool CAppWindowTwoButtons::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CAppWindowTwoButtons::CreateButton2( void ) { int x1=INDENT_LEFT+ 2 *(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X); int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create( 0 , "Button2" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Button2" )) return ( false ); if (!Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); }

Vamos ver o algoritmo para a criação de um painel e controles baseados no exemplo do AppWindowTwoButtonsClass.mq5. Todas as ações são executadas no método CAppWindowTwoButtons::Create.

Criação do painel:



if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false );

Criação de controles dependentes:



if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false );

O momento mais importante é que quando o botão é criado, ele é um elemento independente de nosso painel. Para torná-lo um dos elementos dependentes do painel, nós devemos chamar o método Add (o CDialog::Add adiciona um controle à área do cliente no ponteiro/referência especificado) ... if (! Add (m_button1)) return ( false ); ... if (! Add (m_button2)) return ( false ); ... Depois disso, o controle se torna um elemento dependente do painel: todos os eventos são distribuídos centralmente do painel para os controles dependentes.

Como sobrescrever o comportamento dos controles padrão

Se você minimizar o painel, ele será posicionado na coordenada (10;10). O painel minimizado é parcialmente sobreposto com o painel de negociação com um clique:

Vamos corrigir esse posicionamento e adicionar uma verificação se o painel de negociação com um clique está maximizado. Para isso, nós precisamos substituir o método pai CAppDialog::Minimize. Vamos criar outro exemplo: o AppWindowCorrectMinimization.mq5 com base no código do AppWindowTwoButtons.mq5 da seção "Adicionando a CAppDialog ao grupo de controles via CDialog".

Alterações: declarando o método Minimiza:

protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); virtual void Minimize( void ); };

e escrita do corpo do método:

void CAppWindowCorrectMinimization::Minimize( void ) { long one_click_visible=- 1 ; if (! ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_SHOW_ONE_CLICK , 0 ,one_click_visible)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } int min_y_indent= 28 ; if (one_click_visible) min_y_indent= 100 ; int current_y_top=m_min_rect.top; int current_y_bottom=m_min_rect.bottom; int height=current_y_bottom-current_y_top; if (m_min_rect.top!=min_y_indent) { m_min_rect.top=min_y_indent; m_min_rect.bottom=m_min_rect.top+height; } CAppDialog::Minimize(); }

Como ler as macros internas do tipo de processamento de evento

O painel pode lidar com os seguintes tipos de eventos (usados ​​em data folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh em "Events") #define ON_CLICK ( 0 ) #define ON_DBL_CLICK ( 1 ) #define ON_SHOW ( 2 ) #define ON_HIDE ( 3 ) #define ON_CHANGE ( 4 ) #define ON_START_EDIT ( 5 ) #define ON_END_EDIT ( 6 ) #define ON_SCROLL_INC ( 7 ) #define ON_SCROLL_DEC ( 8 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_SET ( 9 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_KILL ( 10 ) #define ON_DRAG_START ( 11 ) #define ON_DRAG_PROCESS ( 12 ) #define ON_DRAG_END ( 13 ) #define ON_BRING_TO_TOP ( 14 ) #define ON_APP_CLOSE ( 100 ) Esses eventos são tratados no método CAppDialog::OnEvent. Para uma melhor percepção visual de diferentes tipos de eventos, várias macros são descritas em [data folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh no bloco "Macro of event handling map": #define INTERNAL_EVENT (- 1 ) #define EVENT_MAP_BEGIN (class_name) bool class_name::OnEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { #define EVENT_MAP_END (parent_class_name) return (parent_class_name::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } #define ON_EVENT (event,control,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==control.Id()) { handler(); return ( true ); } #define ON_EVENT_PTR (event,control,handler) if (control!= NULL && id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==control.Id()) { handler(); return ( true ); } #define ON_NO_ID_EVENT (event,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM )) { return (handler()); } #define ON_NAMED_EVENT (event,control,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && sparam==control.Name()) { handler(); return ( true ); } #define ON_INDEXED_EVENT (event,controls,handler) { int total= ArraySize (controls); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==controls[i].Id()) return (handler(i)); } #define ON_EXTERNAL_EVENT (event,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM )) { handler(lparam,dparam,sparam); return ( true ); } As macros dos blocos "Events" e "Macro of event handling map" fazem com que o método OnEvent fique assim: EVENT_MAP_BEGIN (CControlsDialog) ON_EVENT ( ON_CLICK ,m_bmpbutton1,OnClickBmpButton1) ON_EVENT ( ON_CLICK ,m_bmpbutton2,OnClickBmpButton2) EVENT_MAP_END (CAppDialog) Este é o código da referência CBmpButton e aqui a CControlsDialog é a instância da classe CAppDialog, que é um painel na forma de uma classe. Levando em conta as macros da "Macro do mapa de manipulação de eventos", o OnEvent terá a seguinte aparência:

bool CControlsDialog::OnEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton1.Id()) { OnClickBmpButton1(); return ( true ); } if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton2.Id()) { OnClickBmpButton2(); return ( true ); } return (CAppDialog::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } após aplicar o modelador: bool CControlsDialog::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton1.Id()) { OnClickBmpButton1(); return ( true ); } if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton2.Id()) { OnClickBmpButton2(); return ( true ); } return (CAppDialog::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } O código resultante pode ser lido da seguinte forma: se um evento personalizado de um clique no elemento m_bmpbutton1 for recebido, o método OnClickBmpButton1() será chamado. Se um evento customizado de um clique em m_bmpbutton2 for recebido, então o OnClickBmpButton2() será chamado. Exemplo de manipulação de evento Nós usamos o AppWindowTwoButtonsClass.mq5 como base e criamos o AppWindowTwoButtonsClasssEvents.mq5 através da adição de manipuladores de eventos de clique de botão. O primeiro passo é declarar a OnEvent, assim como a OnClickButton1 e OnClickButton2. class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CAppWindowTwoButtons( void ); ~CAppWindowTwoButtons( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; Passo 2: o método OnEvent, que possui o seguinte formato devido ao uso de macros da "Events" e "Macro of event handling map" do arquivo em [data folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh: protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CAppWindowTwoButtons) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog) Agora nós precisamos escrever os corpos da OnClickButton1 e OnClickButton2. Um clique no botão 1 abrirá uma posição de COMPRA e um clique no botão 2 fechará a posição. Então, vamos alterar o texto nos botões primeiro (as mudanças são implementadas em CreateButton1 e CreateButton2): if (!m_button1.Text( "Open BUY" )) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Close" )) return ( false ); Agora, vamos determinar as classes, que precisamos conectar: a classe CTrade é necessária para a negociação, a CPositionInfo é necessária para trabalhar com posições, e o tipo de conta de negociação é obtido na CAccountInfo: #property description "Painéis de Controle e Caixas de Diálogos. Classe de demonstração da CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> Para poder trabalhar com essas classes, nós precisamos declarar as instâncias dessas classes na seção protegida deste painel: class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { protected : CPositionInfo m_position; CTrade m_trade; CAccountInfo m_account; private : CButton m_button1; Clique nos métodos de tratamento: void CAppWindowTwoButtons::OnClickButton1( void ) { if (m_account.TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) m_trade.Buy( 1.0 ); } void CAppWindowTwoButtons::OnClickButton2( void ) { if (m_account.TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) if (m_position. Symbol ()== Symbol ()) m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); } Agora, o painel em uma conta de demonstração funciona como um painel de negociação: um clique no primeiro botão abre uma posição de COMPRA e um clique no segundo botão encerra todas as posições.

Criação do seu próprio painel — é fácil!



O artigo apresenta um esquema geral da herança de classes da seção Painéis e Caixas de Diálogos. A criação e gerenciamento de qualquer painel gráfico baseado na Biblioteca Padrão é mostrado no exemplo da classe CAppDialog. Além disso, o exemplo mostra como acessar as propriedades de qualquer objeto gráfico incluído em um painel, que é baseado na CAppDialog. Da mesma forma, você pode trabalhar com qualquer filho da classe CWnd.

Além disso, o artigo fornece alguns métodos que não é padrão para alterar as propriedades dos controles do painel interno com base na CAppDialog. Esses métodos ajudam a entender como os objetos gráficos operam:

Espero que esses exemplos ajudem você a criar seus próprios painéis com base na CAppDialog. Eu também recomendo estudar alguns exemplos de criação de controles da seção Painéis e Caixas de Diálogos.

Nome do arquivo Comentário LearnCAppDialog.mq5 O código mínimo de um painel baseado na CAppDialog AppWindowEditDefine.mq5 Um Expert Advisor em forma de painel, que redefine as constantes do Defines.mqh LearnCAppDialog_1.mq5 Altera a cor dos objetos "m_client_area" e "m_background" LearnCAppDialog_2.mq5 Em vez do CWndContainer::Delete, nós aplicamos a CWndContainer::Destroy para destruir o objeto "m_client_area" AppWindowTwoButtons.mq5 Um painel com dois botões nele AppWindowTwoButtonsClass.mq5 Um painel com dois botões como uma classe AppWindowCorrectMinimization.mq5 Um exemplo de posicionamento padrão de um painel AppWindowTwoButtonsClasssEvents.mq5 Um painel com dois botões como uma classe. Manipulando eventos de botão



