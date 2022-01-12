Studiare la classe CCanvas. Come disegnare oggetti trasparenti

Sommario

Introduzione

Disegnare in MetaTrader 5 è semplice e devi conoscere solo alcuni dettagli. Uno di questi è il modo in cui è stato progettato lo schermo del terminale. Più precisamente, ci interessa il modo in cui la grafica viene visualizzata sullo schermo. Ad esempio, un grafico può essere visualizzato in primo piano o in secondo piano. L'output del colore sullo schermo dipenderà dalla visualizzazione del grafico. Alcuni oggetti grafici possono cambiare colore nelle aree di sovrapposizione o intersezione.

Prima di procedere direttamente al disegno utilizzando la classe CCanvas, analizziamo alcune definizioni relative all'elaborazione del colore. Ad esempio, parliamo del significato del canale Alpha.

A mio parere, la trasparenza è la tecnologia più importante, che può rendere un'immagine più viva. Ad esempio, la trasparenza può essere utilizzata per implementare un'interfaccia più attraente con sfumature di colore o ombre uniformi. L'ombra aggiunge dimensione a un oggetto grafico e ammorbidisce visivamente i bordi dell'oggetto.

1. Trasparenza (canale alfa)

Viviamo in un mondo tridimensionale e percepiamo tutto ciò che ci circonda in tre dimensioni. Eravamo soliti vedere o persino sentire la tridimensionalità. Nel mondo tridimensionale possiamo capire quale degli oggetti è più vicino a noi.

Alcuni oggetti potrebbero essere traslucidi. Ad esempio, prendi un bicchiere trasparente contenente un liquido traslucido su uno sfondo blu. Lo sfondo blu è visibile attraverso il vetro con il liquido. I dettagli di fondo dipendono dal grado di trasparenza del liquido.

Fig. 1 Vista comune della dimensionalità

La trasparenza in questo esempio non è virtuale e non illusoria. La trasparenza in questo caso è considerata una cosa ovvia.

È tutto diverso quando un'immagine viene visualizzata sul monitor di un computer: la matrice di pixel è bidimensionale, ovvero l'immagine visualizzata dalla matrice ha un'altezza e una larghezza, ma non ha la terza opzione di profondità. Non è quindi possibile posizionare un pixel su un altro simulando la situazione in cui il pixel inferiore è uno sfondo giallo e il pixel superiore è il vetro traslucido. Qualsiasi immagine di un oggetto tridimensionale e realistico sullo schermo è un'illusione, che si ottiene attraverso l'uso del colore e dell'ombra.

Vediamo l'esempio di un'immagine che può essere divisa in due strati: lo strato inferiore, che è uno sfondo blu, e lo strato superiore, che è un bicchiere con liquido opaco. Ecco come appare sullo schermo:

Fig. 2. Vetro opaco

Nell'immagine risultante il vetro è completamente opaco. Per aggiungere (cambiare) la trasparenza, dobbiamo tradurre tutti i colori nell'immagine nella rappresentazione dei colori

2. Rappresentazione del colore ARGB

Non ho dimenticato la trasparenza del vetro. La questione sarà discussa in dettaglio nella seconda parte.

La rappresentazione del colore ARGB è un uint di tipo a quattro byte, in cui sono registrati i seguenti valori: un canale alfa, rosso, verde, blu. Cioè, per conferire trasparenza al colore nel formato RGB viene aggiunto un byte in più con un valore di trasparenza che è un canale alfa.

Fig. 3. ARG

Il valore può essere impostato da 0 (un colore di un pixel in primo piano non cambia la visualizzazione di uno sottostante) fino a 255 (il colore di un pixel sottostante viene completamente sostituito dal pixel in primo piano). La trasparenza del colore in termini percentuali è calcolata come (1-alpha/255) * 100%.





In altre parole, il valore minore del canale alfa porta ad un colore più trasparente.</t2> Se conosciamo la trasparenza desiderata, il valore alfa può essere calcolato come segue:





La funzione ColorToARGB (color, alpha) viene utilizzata per convertire il colore in ARGB.

3. Lo schema di disegno dell'oggetto nel terminale

Per capire meglio come viene elaborato il colore, consideriamo lo schema della disposizione reciproca degli oggetti grafici con due versioni dell'impostazione del grafico: il grafico in secondo piano e il grafico in primo piano.

3.1. Oggetto sullo sfondo

Per selezionare questa opzione, fai clic con il pulsante destro del mouse sul grafico, quindi seleziona "Proprietà..." dal menu a discesa e vai alla scheda "Comuni".

Fig. 4. Oggetto sullo sfondo

Una finestra della carta nel terminale è composta da quattro livelli. Puoi disegnare sui due livelli estremi ("Sfondo" e "Primo piano"):

Fig. 5. Lo schema della finestra del grafico



Sullo sfondo e in primo piano, un oggetto disegnato viene sovrapposto a un altro in base al momento della creazione.

Cioè, gli oggetti più vecchi si troveranno nello strato più posteriore dello "Sfondo" e nello strato più posteriore del "Primo piano". Gli oggetti più giovani appariranno in alto.

Fig. 6. Posizione degli oggetti a seconda del momento della creazione

Non tutti gli oggetti possono sovrapporsi completamente, senza ridipingere nel campo (o nei campi) dove si sovrappongono agli oggetti grafici sottostanti.



La tabella seguente riassume le caratteristiche degli oggetti grafici seguiti da una spiegazione della sovrapposizione degli oggetti che vengono ridipinti nelle aree di sovrapposizione.

ID Oggetto Descrizione Sovrapposizione con un oggetto sottostante OBJ_VLINE Linea verticale Nessuna modificazione del colore OBJ_HLINE Linea orizzontale Nessuna modificazione del colore OBJ_TREND Trend Line. Nessuna modificazione del colore OBJ_TRENDBYANGLE Trendline per Angolo Nessuna modificazione del colore OBJ_CYCLES Linee di ciclo Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROWED_LINE Linea con freccia Nessuna modificazione del colore OBJ_CHANNEL Canale Equidistante Nessuna modificazione del colore OBJ_STDDEVCHANNEL Canale di Deviazione Standard Nessuna modificazione del colore OBJ_REGRESSION Canale Regressione Lineare Nessuna modificazione del colore OBJ_PITCHFORK La forca di Andrew Nessuna modificazione del colore OBJ_GANNLINE Gann Line Nessuna modificazione del colore OBJ_GANNFAN Ventaglio(Fan) di Gann Nessuna modificazione del colore OBJ_GANNGRID Gann Grid Nessuna modificazione del colore OBJ_FIBO Tracciamenti di Fibonacci (Retracement) Nessuna modificazione del colore OBJ_FIBOTIMES Fusi Orari di Fibonacci Nessuna modificazione del colore OBJ_FIBOFAN Ventagli di Fibonacci Nessuna modificazione del colore OBJ_FIBOARC Archi di Fibonacci Nessuna modificazione del colore OBJ_FIBOCHANNEL Canale di Fibonacci Nessuna modificazione del colore OBJ_EXPANSION Espansione di Fibonacci Nessuna modificazione del colore OBJ_ELLIOTWAVE5 Onde di Elliott - 5 Nessuna modificazione del colore OBJ_ELLIOTWAVE3 Onde di Elliott - 3 Nessuna modificazione del colore OBJ_RECTANGLE Rettangolo Nessuna modificazione del colore se nessun riempimento,

ridipingere se riempito OBJ_TRIANGLE Triangolo Nessuna modificazione del colore se nessun riempimento,

ridipingere se riempito OBJ_ELLIPSE Ellisse Nessuna modificazione del colore se nessun riempimento,

ridipingere se riempito OBJ_ARROW_THUMB_UP Pollice in su Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW_THUMB_DOWN Pollice in giù Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW_UP Freccia su Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW_DOWN Array giù Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW_STOP Fine Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW_CHECK Segno di spunta Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Etichetta di prezzo a sinistra Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Etichetta Prezzo a Destra Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW_BUY Acquista contrassegno Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW_SELL Vendi contrassegno Nessuna modificazione del colore OBJ_ARROW Oggetto Freccia. Nessuna modificazione del colore OBJ_TEXT Oggetto Testo Nessuna modificazione del colore OBJ_LABEL Oggetto Etichetta. Nessuna modificazione del colore OBJ_BUTTON Oggetto bottone. Nessuna modificazione del colore OBJ_CHART Oggetto Chart. Nessuna modificazione del colore OBJ_BITMAP Oggetto Bitmap Nessuna modificazione del colore OBJ_BITMAP_LABEL Oggetto Etichetta Bitmap. Nessuna modificazione del colore OBJ_EDIT Oggetto Modifica. Nessuna modificazione del colore OBJ_EVENT L'oggetto Evento che corrisponde a un evento nel Calendario Economico Nessuna modificazione del colore OBJ_RECTANGLE_LABEL L'oggetto viene utilizzato per creare e progettare l'interfaccia grafica personalizzata. Nessuna modificazione del colore

Tabella 1 Sovrapposizione e trasparenza degli oggetti grafici

Vediamo l'esempio di tre oggetti di tipo OBJ_RECTANGLE (rettangoli) e discutiamo l'algoritmo di modificazione del colore nelle aree di sovrapposizione degli oggetti che dovrebbero essere ridipinte (file xor.mq5).



Lo script (file xor.mq5) imposta il colore di sfondo bianco (0xFFFFFF) e disegna i rettangoli pieni №1 e №2 in blu (0x0000FF), il rettangolo №3 è rosso (0xFF0000) e riempito.

Fig. 7. Ridipingere. Grafico sullo sfondo

Abbiamo ottenuto due aree di intersezione, in cui il colore è cambiato:

Area 1 – il colore risultante (0x0000000) è completamente trasparente, quindi nell'area №1 vediamo lo sfondo e il grafico invariati; Area №2 – colore risultante (0x00FF00).

Quando oggetti grafici come i rettangoli si sovrappongono, vengono ridisegnati dall'algoritmo di Bitwise OR.

La Fig. 6 di seguito mostra un esempio di modificazione del colore per entrambe le aree:

Rappresentazione letterale Rappresentazione intera Rappresentazione binaria Nota C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Blu



XOR

C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Blu



=

C’0,0,0’ 0x000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Trasparente



XOR

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 (Sfondo) bianco



=

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 bianco

Tabella 2. OR bit per bit per Blu + Blu + Bianco

Rappresentazione letterale Rappresentazione intera Rappresentazione binaria Nota C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Blu



XOR

C’255,0,0’ 0xFF0000 1111 1111 0000 0000 0000 0000 Rosso



=

С’255,0,255’ 0xFF00FF 1111 1111 0000 0000 1111 1111





XOR

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 (Sfondo) bianco



=

С’0,255,0’ 0x00FF00 0000 0000 1111 1111 0000 0000



Tabella 3. OR bit per bit per Blu + Rosso + Bianco



3.2. Grafico in primo piano

Quando il parametro "Grafico in primo piano" è attivo, la disposizione dei livelli della finestra del grafico è diversa da quella con il grafico sullo sfondo:

Fig. 8. Schema della finestra del grafico. Grafico in alto

Quando l'opzione "Grafico in primo piano" è attiva, due livelli di disegno "Primo piano" e "Sfondo" si uniscono in un livello comune. Questo livello comune è sotto i livelli con barre e griglia.

3.3. Modificazione del colore per "Grafico in alto"

Come in Fig. 7, consideriamo l'algoritmo di repainting alla sovrapposizione degli oggetti che vengono ridipinti (file xor.mq5).

Lo script (file xor.mq5) imposta il colore di sfondo bianco (0xFFFFFF) e disegna i rettangoli pieni №1 e №2 in blu (0x0000FF), il rettangolo №3 è rosso (0xFF0000) e riempito.

Fig. 9. Ridipingere. Grafico in primo piano

Se confrontiamo le Fig. 7 e 9, vediamo che le aree sovrapposte vengono ridipinte allo stesso modo.





4. Colore risultante dalla fusione dei colori

Come accennato in precedenza, la trasparenza sullo schermo è un'illusione. Manipolazioni del colore. Per simulare la Fig. 2 sullo schermo, dobbiamo solo capire come visualizzare un colore con trasparenza sullo schermo. Cioè, dobbiamo calcolare il colore risultante del pixel.

Supponiamo di voler disegnare il rosso con il canale alfa 128 su tela su uno sfondo bianco (sfondo del grafico nella combinazione di colori "Nero su bianco"). Nel formato ARGB il colore è 0x80FF0000. Per calcolare il colore risultante, dobbiamo calcolare il colore di ciascuno dei canali (rosso, verde, blu).

Ecco la formula per calcolare il colore risultante con un canale alfa applicato al colore, normalizzato a uno:

dove:

risultato è il valore risultante dell'intensità del canale colore. Se il valore è maggiore di 255, restituisce 255.

è il valore risultante dell'intensità del canale colore. Se il valore è maggiore di 255, restituisce 255. background è il valore del canale del colore di sfondo.

è il valore del canale del colore di sfondo. primo piano è il valore del canale di colore dell'immagine sovrapposta.

è il valore del canale di colore dell'immagine sovrapposta. alfa è un valore alfa normalizzato a uno.

Calcoliamo il colore risultante secondo la formula (1.3):

Canale alfa Canale alfa, normalizzato a "1" R G B Nota



255 255 255 bianco 128 0,5 255 0 0 Rosso con alfa 128



255 *(1-0.5)+ 255 *0.5=255 255*(1-0.5)+ 0 *0.5=127 255 *(1-0.5)+ 0 *0.5=127



Tabella 4. Risultati del calcolo con la formula (1.3)



Il colore risultante sullo schermo è il seguente:

Fig. 10. Colore risultante

4.1. Metodi di elaborazione del colore. ENUM_COLOR_FORMAT

Quando crei una tela, puoi specificare uno dei tre metodi di elaborazione del colore (ENUM_COLOR_FORMAT)::

ID Descrizione COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA Il componente alfa viene ignorato COLOR_FORMAT_ARGB_RAW I componenti del colore non vengono elaborati dal terminale (dovrebbero essere specificati correttamente dall'utente) COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE I componenti del colore vengono elaborati dal terminale

Tabella 5. Metodi di elaborazione del colore per la creazione di tele

COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE fornisce un'immagine più bella tenendo conto della corretta sovrapposizione dei componenti RGB. Il colore risultante quando si applica il colore con un canale alfa viene calcolato secondo la formula (1.3).

COLOR_FORMAT_ARGB_RAW non controlla l'overflow dei componenti RGB di un colore, quindi COLOR_FORMAT_ARGB_RAW è un metodo più veloce rispetto a COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Ecco la formula per calcolare il colore risultante con un canale alfa applicato al colore normalizzato a uno, per il metodo COLOR_FORMAT_ARGB_RAW:

dove:

risultato è il valore risultante dell'intensità del canale colore. Se il valore è maggiore di 255, restituisce 255.

è il valore risultante dell'intensità del canale colore. Se il valore è maggiore di 255, restituisce 255. background è il valore del canale del colore di sfondo.

è il valore del canale del colore di sfondo. primo piano è il valore del canale di colore dell'immagine sovrapposta.

è il valore del canale di colore dell'immagine sovrapposta. alfa è un valore alfa normalizzato a uno.

5. L'illusione della trasparenza

Ora possiamo procedere all'attuazione pratica della trasparenza.

Disegniamo un numero di rettangoli pieni (script "xor.mq5"). Per illustrare la differenza dei metodi di elaborazione del colore, applichiamo tre tele orizzontali non sovrapposte nella parte superiore del grafico.

Il primo viene elaborato utilizzando COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA, il secondo - COLOR_FORMAT_ARGB_RAW e il terzo - COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE. Quindi modifichiamo gradualmente la trasparenza da 255 (completamente opaco) a 0 (completamente trasparente). Chiamiamo il nostro script "Illusion.mq5".

Il video mostra come funziona lo script "Illusion.mq5":





Fig. 11. Opera di sceneggiatura illusion.mq5

5.1. Creazione dello script "Illusion.mq5"

Le parti di codice nuove o modificate sono evidenziate.

Il modello di script vuoto:

#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.0" void OnStart () { }

Aggiungiamo la descrizione dello script, un'opzione per l'immissione dei parametri durante l'avvio dello script e colleghiamo la classe CCanvas, che abilita il disegno:

#property version "1.0" #property description "The illusion of transparency" #property script_show_inputs #include <Canvas\Canvas.mqh>

L'operazione dello script richiede una serie di variabili: altezza e larghezza del grafico, altezza e larghezza dell'area di disegno, nonché variabili ausiliarie per disegnare le coordinate dell'area di disegno:

#include <Canvas\Canvas.mqh> input color colr= clrRed ; input color clr_Circle= clrBlue ; int ChartWidth=- 1 ; int ChartHeight=- 1 ; uchar alpha= 0 ; int can_width,can_height; int can_x1,can_y1,can_x2,can_y2,can_y3,can_x3;

void OnStart () { } int ChartWidthInPixels( const long chart_ID= 0 ) { long result=- 1 ; ResetLastError (); if (! ChartGetInteger (chart_ID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ,result)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } return (( int )result); } int ChartHeightInPixelsGet( const long chart_ID= 0 , const int sub_window= 0 ) { long result=- 1 ; ResetLastError (); if (! ChartGetInteger (chart_ID, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,sub_window,result)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } return (( int )result); }

Per ricevere la larghezza e l'altezza del grafico, utilizziamo le funzioni standard

Vai direttamente a OnStart().

Per chiarezza la Fig. 12 mostra la disposizione dei canvas sul grafico e le variabili ausiliarie per le coordinate del canvas:

Fig. 12. Coordinate sul grafico

Troviamo l'altezza e la larghezza del grafico e calcoliamo le variabili ausiliarie per le coordinate della tela:

void OnStart () { ChartWidth=ChartWidthInPixels(); ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()- 50 ; can_width=ChartWidth/ 3 ; can_height=ChartHeight; can_x1= 0 ; can_y1= 0 ; can_x2=can_width; can_y2= 0 ; can_x3=can_width* 2 ; can_y3= 0 ; }

Con la larghezza e l'altezza calcolate della tela e le coordinate ausiliarie possiamo iniziare a disegnare.

Quindi cambiamo il tipo void della funzione OnStart() in int e disegniamo sulla prima tela un rettangolo pieno, un testo con il nome del metodo di elaborazione del colore della tela e un cerchio pieno:

int OnStart () { ChartWidth=ChartWidthInPixels(); ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()- 50 ; can_width=ChartWidth/ 3 ; can_height=ChartHeight; can_x1= 0 ; can_y1= 0 ; can_x2=can_width; can_y2= 0 ; can_x3=can_width* 2 ; can_y3= 0 ; CCanvas canvas_XRGB_NOALPHA,canvas_ARGB_RAW,canvas_XARGB_NORMALIZE; if (!canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel( "canvas_XRGB_NOALPHA" ,can_x1,can_y1,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_XRGB_NOALPHA.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_XRGB_NOALPHA. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XRGB_NOALPHA" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); return ( 0 ); }

Maggiori dettagli sull'ultima parte di codice aggiunta.

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel( "canvas_XRGB_NOALPHA" ,can_x1,can_y1,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel - Qui creiamo una risorsa grafica associata a un oggetto grafico.

Il metodo di elaborazione del colore della prima tela è COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA - il componente alfa viene ignorato.

canvas_XRGB_NOALPHA.Erase( ColorToARGB (colr,alpha));

Riempie l'intera tela con un colore nel formato ARGB con la trasparenza alfa.

La tela verrà riempita ignorando il canale alfa, perché qui viene utilizzato il metodo COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA per l'elaborazione del colore.

canvas_XRGB_NOALPHA. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XRGB_NOALPHA" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER );

Output di testo: il tipo di elaborazione dell'immagine per la tela. Il colore del testo è in formato ARGB e il canale alfa di 255, ovvero il colore del testo visualizzato è completamente opaco.

Il testo visualizzato viene agganciato orizzontalmente (TA_CENTER) e verticalmente (TA_VCENTER) al centro del rettangolo.

canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 ));

Dipingere un cerchio pieno. Disegneremo il cerchio sul colore, che riempie la tela (canvas_XRGB_NOALPHA.Erase(ColorToARGB(colr, alpha));).



Questo per mostrare che una forma disegnata sulla tela (o un'area/punto) copre completamente un'immagine sottostante sulla tela. Cioè, non c'è ridipintura sulla tela, poiché l'ultimo disegno copre completamente l'area sottostante.

canvas_XRGB_NOALPHA.Update();

Per visualizzare tutti gli oggetti disegnati sullo schermo, dobbiamo aggiornare lo schermo.

Le altre due tele sono disegnate in modo simile: la tela con la modalità di visualizzazione COLOR_FORMAT_ARGB_RAW e la terza con COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE:

canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); if (!canvas_ARGB_RAW.CreateBitmapLabel( "canvas_ARGB_RAW" ,can_x2,can_y2,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_ARGB_RAW )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_ARGB_RAW.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_ARGB_RAW. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_ARGB_RAW" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_ARGB_RAW.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_ARGB_RAW.Update(); if (!canvas_XARGB_NORMALIZE.CreateBitmapLabel( "canvas_XARGB_NORMALIZE" ,can_x3,can_y3,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_XARGB_NORMALIZE.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_XARGB_NORMALIZE. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XARGB_NORMALIZE" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); return ( 0 ); }

La tela e gli oggetti grafici all'interno delle tele sono stati disegnati.

Ora aggiungiamo il ciclo, che cambierà la trasparenza dell'intera tela:

canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); uchar transparent; for (transparent= 255 ;transparent> 0 ;transparent--) { canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent); canvas_ARGB_RAW.Update(); canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 50 ); } canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent); canvas_ARGB_RAW.Update(); canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 6000 ); return ( 0 ); }

La trasparenza per tutte le tele viene modificata utilizzando le righe di codice:

.TransparentLevelSet(transparent)

Dopo la fine del disegno, dobbiamo ripulire, cioè rimuovere le risorse grafiche.

Poiché abbiamo creato le risorse grafiche con riferimento all'oggetto grafico (metodo CreateBitmapLabel), rimuoviamo la risorsa utilizzando il metodo Destroy(), che eliminerà anche l'oggetto grafico (Bitmap Label):

canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 6000 ); canvas_XRGB_NOALPHA.Destroy(); canvas_ARGB_RAW.Destroy(); canvas_XARGB_NORMALIZE.Destroy(); return ( 0 ); }

Lo script che cambia gradualmente la trasparenza sta funzionando.

La differenza tra le modalità COLOR_FORMAT_ARGB_RAW e COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE è meglio visibile se si esegue prima lo script sullo sfondo bianco del grafico e poi in nero.

Conclusione

L'articolo tratta le basi per lavorare con il colore. Abbiamo imparato a disegnare oggetti in una finestra del grafico. L'articolo discute anche le basi per lavorare con la classe CCanvas della libreria Standard e il formato ARGB di rappresentazione del colore con trasparenza.

Queste sono solo le basi e ci sono ancora molte più opportunità da esplorare per creare vari effetti grafici nel terminale MetaTrader 5. Questo articolo tratta della trasparenza: è la trasparenza parziale che dà la forma più attraente per bordare oggetti grafici. A causa del carattere bidimensionale dei monitor, la trasparenza nel grafico è un'illusione ottenuta mediante l'elaborazione dei pixel.