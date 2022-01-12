MetaTrader 5 / Esempi
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Studiare la classe CCanvas. Come disegnare oggetti trasparenti

Studiare la classe CCanvas. Come disegnare oggetti trasparenti

MetaTrader 5Esempi |
329 82
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Sommario


Introduzione

Disegnare in MetaTrader 5 è semplice e devi conoscere solo alcuni dettagli. Uno di questi è il modo in cui è stato progettato lo schermo del terminale. Più precisamente, ci interessa il modo in cui la grafica viene visualizzata sullo schermo. Ad esempio, un grafico può essere visualizzato in primo piano o in secondo piano. L'output del colore sullo schermo dipenderà dalla visualizzazione del grafico. Alcuni oggetti grafici possono cambiare colore nelle aree di sovrapposizione o intersezione.

Prima di procedere direttamente al disegno utilizzando la classe CCanvas, analizziamo alcune definizioni relative all'elaborazione del colore. Ad esempio, parliamo del significato del canale Alpha.

A mio parere, la trasparenza è la tecnologia più importante, che può rendere un'immagine più viva. Ad esempio, la trasparenza può essere utilizzata per implementare un'interfaccia più attraente con sfumature di colore o ombre uniformi. L'ombra aggiunge dimensione a un oggetto grafico e ammorbidisce visivamente i bordi dell'oggetto.


1. Trasparenza (canale alfa)

Viviamo in un mondo tridimensionale e percepiamo tutto ciò che ci circonda in tre dimensioni. Eravamo soliti vedere o persino sentire la tridimensionalità. Nel mondo tridimensionale possiamo capire quale degli oggetti è più vicino a noi.

Alcuni oggetti potrebbero essere traslucidi. Ad esempio, prendi un bicchiere trasparente contenente un liquido traslucido su uno sfondo blu. Lo sfondo blu è visibile attraverso il vetro con il liquido. I dettagli di fondo dipendono dal grado di trasparenza del liquido.


Fig.1 Visione comune della dimensionalità

Fig. 1 Vista comune della dimensionalità


La trasparenza in questo esempio non è virtuale e non illusoria. La trasparenza in questo caso è considerata una cosa ovvia.

È tutto diverso quando un'immagine viene visualizzata sul monitor di un computer: la matrice di pixel è bidimensionale, ovvero l'immagine visualizzata dalla matrice ha un'altezza e una larghezza, ma non ha la terza opzione di profondità. Non è quindi possibile posizionare un pixel su un altro simulando la situazione in cui il pixel inferiore è uno sfondo giallo e il pixel superiore è il vetro traslucido. Qualsiasi immagine di un oggetto tridimensionale e realistico sullo schermo è un'illusione, che si ottiene attraverso l'uso del colore e dell'ombra.

Vediamo l'esempio di un'immagine che può essere divisa in due strati: lo strato inferiore, che è uno sfondo blu, e lo strato superiore, che è un bicchiere con liquido opaco. Ecco come appare sullo schermo:


Fig. 2. Vetro opaco

Fig. 2. Vetro opaco


Nell'immagine risultante il vetro è completamente opaco. Per aggiungere (cambiare) la trasparenza, dobbiamo tradurre tutti i colori nell'immagine nella rappresentazione dei colori


2. Rappresentazione del colore ARGB

Non ho dimenticato la trasparenza del vetro. La questione sarà discussa in dettaglio nella seconda parte.

La rappresentazione del colore ARGB è un uint di tipo a quattro byte, in cui sono registrati i seguenti valori: un canale alfa, rosso, verde, blu. Cioè, per conferire trasparenza al colore nel formato RGB viene aggiunto un byte in più con un valore di trasparenza che è un canale alfa.

Fig. 3. ARGB

Fig. 3. ARG

Il valore può essere impostato da 0 (un colore di un pixel in primo piano non cambia la visualizzazione di uno sottostante) fino a 255 (il colore di un pixel sottostante viene completamente sostituito dal pixel in primo piano). La trasparenza del colore in termini percentuali è calcolata come (1-alpha/255) * 100%.

Formula 1.1

In altre parole, il valore minore del canale alfa porta ad un colore più trasparente.</t2> Se conosciamo la trasparenza desiderata, il valore alfa può essere calcolato come segue:

Formula 1.2

La funzione ColorToARGB (color, alpha) viene utilizzata per convertire il colore in ARGB.


3. Lo schema di disegno dell'oggetto nel terminale

Per capire meglio come viene elaborato il colore, consideriamo lo schema della disposizione reciproca degli oggetti grafici con due versioni dell'impostazione del grafico: il grafico in secondo piano e il grafico in primo piano.

3.1. Oggetto sullo sfondo

Per selezionare questa opzione, fai clic con il pulsante destro del mouse sul grafico, quindi seleziona "Proprietà..." dal menu a discesa e vai alla scheda "Comuni".


Fig. 4. Grafico sullo sfondo

Fig. 4. Oggetto sullo sfondo


Una finestra della carta nel terminale è composta da quattro livelli. Puoi disegnare sui due livelli estremi ("Sfondo" e "Primo piano"):

Fig. 5. Lo schema della finestra del grafico

Fig. 5. Lo schema della finestra del grafico


Sullo sfondo e in primo piano, un oggetto disegnato viene sovrapposto a un altro in base al momento della creazione.

Cioè, gli oggetti più vecchi si troveranno nello strato più posteriore dello "Sfondo" e nello strato più posteriore del "Primo piano". Gli oggetti più giovani appariranno in alto.


Fig. 6. Posizione degli oggetti in base al momento della creazione

Fig. 6. Posizione degli oggetti a seconda del momento della creazione


Non tutti gli oggetti possono sovrapporsi completamente, senza ridipingere nel campo (o nei campi) dove si sovrappongono agli oggetti grafici sottostanti.

La tabella seguente riassume le caratteristiche degli oggetti grafici seguiti da una spiegazione della sovrapposizione degli oggetti che vengono ridipinti nelle aree di sovrapposizione.

ID Oggetto Descrizione Sovrapposizione con un oggetto sottostante
 OBJ_VLINE  Linea verticale  Nessuna modificazione del colore
 OBJ_HLINE  Linea orizzontale Nessuna modificazione del colore
 OBJ_TREND    Trend Line. Nessuna modificazione del colore
 OBJ_TRENDBYANGLE    Trendline per Angolo  Nessuna modificazione del colore
 OBJ_CYCLES    Linee di ciclo Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROWED_LINE    Linea con freccia Nessuna modificazione del colore
 OBJ_CHANNEL    Canale Equidistante Nessuna modificazione del colore
 OBJ_STDDEVCHANNEL    Canale di Deviazione Standard  Nessuna modificazione del colore
 OBJ_REGRESSION    Canale Regressione Lineare Nessuna modificazione del colore
 OBJ_PITCHFORK    La forca di Andrew Nessuna modificazione del colore
 OBJ_GANNLINE    Gann Line Nessuna modificazione del colore
 OBJ_GANNFAN    Ventaglio(Fan) di Gann Nessuna modificazione del colore
 OBJ_GANNGRID    Gann Grid Nessuna modificazione del colore
 OBJ_FIBO    Tracciamenti di Fibonacci (Retracement) Nessuna modificazione del colore
 OBJ_FIBOTIMES     Fusi Orari di Fibonacci Nessuna modificazione del colore
 OBJ_FIBOFAN    Ventagli di Fibonacci Nessuna modificazione del colore
 OBJ_FIBOARC  Archi di Fibonacci Nessuna modificazione del colore
 OBJ_FIBOCHANNEL    Canale di Fibonacci Nessuna modificazione del colore
 OBJ_EXPANSION    Espansione di Fibonacci Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ELLIOTWAVE5    Onde di Elliott - 5 Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ELLIOTWAVE3    Onde di Elliott - 3 Nessuna modificazione del colore
 OBJ_RECTANGLE    Rettangolo Nessuna modificazione del colore se nessun riempimento,
ridipingere se riempito
 OBJ_TRIANGLE    Triangolo Nessuna modificazione del colore se nessun riempimento,
ridipingere se riempito
 OBJ_ELLIPSE    Ellisse Nessuna modificazione del colore se nessun riempimento,
ridipingere se riempito
 OBJ_ARROW_THUMB_UP    Pollice in su Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW_THUMB_DOWN    Pollice in giù Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW_UP    Freccia su Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW_DOWN    Array giù Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW_STOP    Fine Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW_CHECK    Segno di spunta Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW_LEFT_PRICE    Etichetta di prezzo a sinistra Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE    Etichetta Prezzo a Destra Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW_BUY    Acquista contrassegno Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW_SELL    Vendi contrassegno Nessuna modificazione del colore
 OBJ_ARROW    Oggetto Freccia. Nessuna modificazione del colore
 OBJ_TEXT    Oggetto Testo Nessuna modificazione del colore
 OBJ_LABEL    Oggetto Etichetta. Nessuna modificazione del colore
 OBJ_BUTTON    Oggetto bottone. Nessuna modificazione del colore
 OBJ_CHART    Oggetto Chart. Nessuna modificazione del colore
 OBJ_BITMAP    Oggetto Bitmap Nessuna modificazione del colore
 OBJ_BITMAP_LABEL    Oggetto Etichetta Bitmap. Nessuna modificazione del colore
 OBJ_EDIT    Oggetto Modifica. Nessuna modificazione del colore
 OBJ_EVENT    L'oggetto Evento che corrisponde a un evento nel Calendario Economico Nessuna modificazione del colore
 OBJ_RECTANGLE_LABEL    L'oggetto viene utilizzato per creare e progettare l'interfaccia grafica personalizzata.  Nessuna modificazione del colore

Tabella 1 Sovrapposizione e trasparenza degli oggetti grafici


Vediamo l'esempio di tre oggetti di tipo OBJ_RECTANGLE (rettangoli) e discutiamo l'algoritmo di modificazione del colore nelle aree di sovrapposizione degli oggetti che dovrebbero essere ridipinte (file xor.mq5).

Lo script (file xor.mq5) imposta il colore di sfondo bianco (0xFFFFFF) e disegna i rettangoli pieni №1 e №2 in blu (0x0000FF), il rettangolo №3 è rosso (0xFF0000) e riempito.


Fig. 7. modificazione del colore. Grafico sullo sfondo

Fig. 7. Ridipingere. Grafico sullo sfondo


Abbiamo ottenuto due aree di intersezione, in cui il colore è cambiato:

  1. Area 1 – il colore risultante (0x0000000) è completamente trasparente, quindi nell'area №1 vediamo lo sfondo e il grafico invariati;
  2. Area №2 – colore risultante (0x00FF00).

Quando oggetti grafici come i rettangoli si sovrappongono, vengono ridisegnati dall'algoritmo di Bitwise OR.


La Fig. 6 di seguito mostra un esempio di modificazione del colore per entrambe le aree:

Rappresentazione letterale Rappresentazione intera Rappresentazione binaria Nota
C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Blu


XOR
C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Blu


=
C’0,0,0’ 0x000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Trasparente


XOR
C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 (Sfondo) bianco


=
C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 bianco

Tabella 2. OR bit per bit per Blu + Blu + Bianco


Rappresentazione letterale Rappresentazione intera Rappresentazione binaria Nota
C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Blu


XOR
C’255,0,0’ 0xFF0000 1111 1111 0000 0000 0000 0000 Rosso


=
С’255,0,255’ 0xFF00FF 1111 1111 0000 0000 1111 1111


XOR
C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 (Sfondo) bianco


=
С’0,255,0’ 0x00FF00 0000 0000 1111 1111 0000 0000

Tabella 3. OR bit per bit per Blu + Rosso + Bianco


3.2. Grafico in primo piano

Quando il parametro "Grafico in primo piano" è attivo, la disposizione dei livelli della finestra del grafico è diversa da quella con il grafico sullo sfondo:


Fig. 8. Schema della finestra del grafico. Grafico in alto

Fig. 8. Schema della finestra del grafico. Grafico in alto


Quando l'opzione "Grafico in primo piano" è attiva, due livelli di disegno "Primo piano" e "Sfondo" si uniscono in un livello comune. Questo livello comune è sotto i livelli con barre e griglia.


3.3. Modificazione del colore per "Grafico in alto"

Come in Fig. 7, consideriamo l'algoritmo di repainting alla sovrapposizione degli oggetti che vengono ridipinti (file xor.mq5).


Lo script (file xor.mq5) imposta il colore di sfondo bianco (0xFFFFFF) e disegna i rettangoli pieni №1 e №2 in blu (0x0000FF), il rettangolo №3 è rosso (0xFF0000) e riempito.


Fig. 9. modificazione del colore. Grafico in primo piano

Fig. 9. Ridipingere. Grafico in primo piano

Se confrontiamo le Fig. 7 e 9, vediamo che le aree sovrapposte vengono ridipinte allo stesso modo.


4. Colore risultante dalla fusione dei colori

Come accennato in precedenza, la trasparenza sullo schermo è un'illusione. Manipolazioni del colore. Per simulare la Fig. 2 sullo schermo, dobbiamo solo capire come visualizzare un colore con trasparenza sullo schermo. Cioè, dobbiamo calcolare il colore risultante del pixel.

Supponiamo di voler disegnare il rosso con il canale alfa 128 su tela su uno sfondo bianco (sfondo del grafico nella combinazione di colori "Nero su bianco"). Nel formato ARGB il colore è 0x80FF0000. Per calcolare il colore risultante, dobbiamo calcolare il colore di ciascuno dei canali (rosso, verde, blu).

Ecco la formula per calcolare il colore risultante con un canale alfa applicato al colore, normalizzato a uno:

Formula 1.3

dove:

  • risultato è il valore risultante dell'intensità del canale colore. Se il valore è maggiore di 255, restituisce 255.
  • background è il valore del canale del colore di sfondo.
  • primo piano è il valore del canale di colore dell'immagine sovrapposta.
  • alfa è un valore alfa normalizzato a uno.

Calcoliamo il colore risultante secondo la formula (1.3):

Canale alfa Canale alfa, normalizzato a "1" R G B Nota


255 255 255 bianco
128 0,5 255 0 0 Rosso con alfa 128


255*(1-0.5)+255*0.5=255 255*(1-0.5)+0*0.5=127 255*(1-0.5)+0*0.5=127

Tabella 4. Risultati del calcolo con la formula (1.3)

Il colore risultante sullo schermo è il seguente:

Fig. 10. Colore risultante

Fig. 10. Colore risultante

4.1. Metodi di elaborazione del colore. ENUM_COLOR_FORMAT

Quando crei una tela, puoi specificare uno dei tre metodi di elaborazione del colore (ENUM_COLOR_FORMAT)::


ID Descrizione
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA Il componente alfa viene ignorato
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW I componenti del colore non vengono elaborati dal terminale (dovrebbero essere specificati correttamente dall'utente)
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE I componenti del colore vengono elaborati dal terminale

Tabella 5. Metodi di elaborazione del colore per la creazione di tele

COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE fornisce un'immagine più bella tenendo conto della corretta sovrapposizione dei componenti RGB. Il colore risultante quando si applica il colore con un canale alfa viene calcolato secondo la formula (1.3).

COLOR_FORMAT_ARGB_RAW non controlla l'overflow dei componenti RGB di un colore, quindi COLOR_FORMAT_ARGB_RAW è un metodo più veloce rispetto a COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Ecco la formula per calcolare il colore risultante con un canale alfa applicato al colore normalizzato a uno, per il metodo COLOR_FORMAT_ARGB_RAW:

Formula 1.4

dove:

  • risultato è il valore risultante dell'intensità del canale colore. Se il valore è maggiore di 255, restituisce 255.
  • background è il valore del canale del colore di sfondo.
  • primo piano è il valore del canale di colore dell'immagine sovrapposta.
  • alfa è un valore alfa normalizzato a uno.

5. L'illusione della trasparenza

Ora possiamo procedere all'attuazione pratica della trasparenza.

Disegniamo un numero di rettangoli pieni (script "xor.mq5"). Per illustrare la differenza dei metodi di elaborazione del colore, applichiamo tre tele orizzontali non sovrapposte nella parte superiore del grafico.

Il primo viene elaborato utilizzando COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA, il secondo - COLOR_FORMAT_ARGB_RAW e il terzo - COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE. Quindi modifichiamo gradualmente la trasparenza da 255 (completamente opaco) a 0 (completamente trasparente). Chiamiamo il nostro script "Illusion.mq5".

Il video mostra come funziona lo script "Illusion.mq5":


Fig. 11. Opera di sceneggiatura illusion.mq5


5.1. Creazione dello script "Illusion.mq5"

Le parti di codice nuove o modificate sono evidenziate.

Il modello di script vuoto:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Illusion.mq5 |
//|                              Copyright © 2015, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.0"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
  }

Aggiungiamo la descrizione dello script, un'opzione per l'immissione dei parametri durante l'avvio dello script e colleghiamo la classe CCanvas, che abilita il disegno:

#property version   "1.0"
#property description "The illusion of transparency"
//--- show the window of input parameters when launching the script
#property script_show_inputs
#include <Canvas\Canvas.mqh>

L'operazione dello script richiede una serie di variabili: altezza e larghezza del grafico, altezza e larghezza dell'area di disegno, nonché variabili ausiliarie per disegnare le coordinate dell'area di disegno:

#include <Canvas\Canvas.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//| inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
input color colr=clrRed;
input color clr_Circle=clrBlue;
//--- variable width and height of the chart.
int            ChartWidth=-1;
int            ChartHeight=-1;
//---
uchar alpha=0;                //alpha channel managing color transparency
int   can_width,can_height;   //width and height of the canvas
int   can_x1,can_y1,can_x2,can_y2,can_y3,can_x3;   //coordinates
Per ricevere la larghezza e l'altezza del grafico, utilizziamo le funzioni standard: 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart property width                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartWidthInPixels(const long chart_ID=0)
  {
//--- prepare the variable to get the property value
   long result=-1;
//--- reset the error value
   ResetLastError();
//--- receive the property value
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,result))
     {
      //--- display the error message in Experts journal
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
     }
//--- return the value of the chart property
   return((int)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart property height                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartHeightInPixelsGet(const long chart_ID=0,const int sub_window=0)
  {
//--- prepare the variable to get the property value
   long result=-1;
//--- reset the error value
   ResetLastError();
//--- receive the property value
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,sub_window,result))
     {
      //--- display the error message in Experts journal
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
     }
//--- return the value of the chart property
   return((int)result);
  }

Vai direttamente a OnStart().

Per chiarezza la Fig. 12 mostra la disposizione dei canvas sul grafico e le variabili ausiliarie per le coordinate del canvas:


Fig. 12. Coordinate sulla carta

Fig. 12. Coordinate sul grafico


Troviamo l'altezza e la larghezza del grafico e calcoliamo le variabili ausiliarie per le coordinate della tela:

void OnStart()
  {
//--- width and height of the chart
   ChartWidth=ChartWidthInPixels();
   ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()-50;
//---
   can_width=ChartWidth/3;   can_height=ChartHeight;
   can_x1=0;            can_y1=0;
   can_x2=can_width;    can_y2=0;
   can_x3=can_width*2;  can_y3=0;
  }

Con la larghezza e l'altezza calcolate della tela e le coordinate ausiliarie possiamo iniziare a disegnare.

Quindi cambiamo il tipo void della funzione OnStart() in int e disegniamo sulla prima tela un rettangolo pieno, un testo con il nome del metodo di elaborazione del colore della tela e un cerchio pieno:

int OnStart()
  {
//--- width and height of the chart
   ChartWidth=ChartWidthInPixels();
   ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()-50;
//---
   can_width=ChartWidth/3;   can_height=ChartHeight;
   can_x1=0;            can_y1=0;
   can_x2=can_width;    can_y2=0;
   can_x3=can_width*2;  can_y3=0;
//--- create canvas COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
   CCanvas canvas_XRGB_NOALPHA,canvas_ARGB_RAW,canvas_XARGB_NORMALIZE;
   if(!canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel("canvas_XRGB_NOALPHA",can_x1,can_y1,can_width-1,can_height,COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA))
     {
      Print("Error creating canvas: ",GetLastError());
      return(-1);
     }
   canvas_XRGB_NOALPHA.Erase(ColorToARGB(colr,alpha));
   canvas_XRGB_NOALPHA.TextOut((can_width)/2,can_height/2,"canvas_XRGB_NOALPHA",ColorToARGB(clrBlue,255),TA_CENTER|TA_VCENTER);
   canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/2,can_height/2+50,25,ColorToARGB(clr_Circle,255));
   canvas_XRGB_NOALPHA.Update();
   return(0);
  }

Maggiori dettagli sull'ultima parte di codice aggiunta.

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel("canvas_XRGB_NOALPHA",can_x1,can_y1,can_width-1,can_height,COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA)

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel - Qui creiamo una risorsa grafica associata a un oggetto grafico.

Il metodo di elaborazione del colore della prima tela è COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA - il componente alfa viene ignorato.

canvas_XRGB_NOALPHA.Erase(ColorToARGB(colr,alpha));

Riempie l'intera tela con un colore nel formato ARGB con la trasparenza alfa.

La tela verrà riempita ignorando il canale alfa, perché qui viene utilizzato il metodo COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA per l'elaborazione del colore.

canvas_XRGB_NOALPHA.TextOut((can_width)/2,can_height/2,"canvas_XRGB_NOALPHA",ColorToARGB(clrBlue,255),TA_CENTER|TA_VCENTER);

Output di testo: il tipo di elaborazione dell'immagine per la tela. Il colore del testo è in formato ARGB e il canale alfa di 255, ovvero il colore del testo visualizzato è completamente opaco.

Il testo visualizzato viene agganciato orizzontalmente (TA_CENTER) e verticalmente (TA_VCENTER) al centro del rettangolo.

canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/2,can_height/2+50,25,ColorToARGB(clr_Circle,255));

Dipingere un cerchio pieno. Disegneremo il cerchio sul colore, che riempie la tela (canvas_XRGB_NOALPHA.Erase(ColorToARGB(colr, alpha));).

Questo per mostrare che una forma disegnata sulla tela (o un'area/punto) copre completamente un'immagine sottostante sulla tela. Cioè, non c'è ridipintura sulla tela, poiché l'ultimo disegno copre completamente l'area sottostante.

canvas_XRGB_NOALPHA.Update();

Per visualizzare tutti gli oggetti disegnati sullo schermo, dobbiamo aggiornare lo schermo.

Le altre due tele sono disegnate in modo simile: la tela con la modalità di visualizzazione COLOR_FORMAT_ARGB_RAW e la terza con COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE:

   canvas_XRGB_NOALPHA.Update();

//--- create canvas COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
   if(!canvas_ARGB_RAW.CreateBitmapLabel("canvas_ARGB_RAW",can_x2,can_y2,can_width-1,can_height,COLOR_FORMAT_ARGB_RAW))
     {
      Print("Error creating canvas: ",GetLastError());
      return(-1);
     }
   canvas_ARGB_RAW.Erase(ColorToARGB(colr,alpha)); //clrNONE,0));
   canvas_ARGB_RAW.TextOut((can_width)/2,can_height/2,"canvas_ARGB_RAW",ColorToARGB(clrBlue,255),TA_CENTER|TA_VCENTER);
   canvas_ARGB_RAW.FillCircle((can_width)/2,can_height/2+50,25,ColorToARGB(clr_Circle,255));
   canvas_ARGB_RAW.Update();

//--- create canvas COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
   if(!canvas_XARGB_NORMALIZE.CreateBitmapLabel("canvas_XARGB_NORMALIZE",can_x3,can_y3,can_width-1,can_height,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
     {
      Print("Error creating canvas: ",GetLastError());
      return(-1);
     }
   canvas_XARGB_NORMALIZE.Erase(ColorToARGB(colr,alpha));
   canvas_XARGB_NORMALIZE.TextOut((can_width)/2,can_height/2,"canvas_XARGB_NORMALIZE",ColorToARGB(clrBlue,255),TA_CENTER|TA_VCENTER);
   canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/2,can_height/2+50,25,ColorToARGB(clr_Circle,255));
   canvas_XARGB_NORMALIZE.Update();
   return(0);
  }

La tela e gli oggetti grafici all'interno delle tele sono stati disegnati.

Ora aggiungiamo il ciclo, che cambierà la trasparenza dell'intera tela:

   canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/2,can_height/2+50,25,ColorToARGB(clr_Circle,255));
   canvas_XARGB_NORMALIZE.Update();
   //--- transparent from 255 to 0
   uchar transparent;
   for(transparent=255;transparent>0;transparent--)
     {
      canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent);
      canvas_XRGB_NOALPHA.Update();
      canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent);
      canvas_ARGB_RAW.Update();
      canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent);
      canvas_XARGB_NORMALIZE.Update();
      Sleep(50);
     }
   canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent);
   canvas_XRGB_NOALPHA.Update();
   canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent);
   canvas_ARGB_RAW.Update();
   canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent);
   canvas_XARGB_NORMALIZE.Update();
   Sleep(6000);
   return(0);
  }

La trasparenza per tutte le tele viene modificata utilizzando le righe di codice:

.TransparentLevelSet(transparent)

Dopo la fine del disegno, dobbiamo ripulire, cioè rimuovere le risorse grafiche.

Poiché abbiamo creato le risorse grafiche con riferimento all'oggetto grafico (metodo CreateBitmapLabel), rimuoviamo la risorsa utilizzando il metodo Destroy(), che eliminerà anche l'oggetto grafico (Bitmap Label):

   canvas_XARGB_NORMALIZE.Update();
   Sleep(6000);
   //--- finish
   canvas_XRGB_NOALPHA.Destroy();
   canvas_ARGB_RAW.Destroy();
   canvas_XARGB_NORMALIZE.Destroy();
   return(0);
  }

Lo script che cambia gradualmente la trasparenza sta funzionando.

La differenza tra le modalità COLOR_FORMAT_ARGB_RAW e COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE è meglio visibile se si esegue prima lo script sullo sfondo bianco del grafico e poi in nero.


Conclusione

L'articolo tratta le basi per lavorare con il colore. Abbiamo imparato a disegnare oggetti in una finestra del grafico. L'articolo discute anche le basi per lavorare con la classe CCanvas della libreria Standard e il formato ARGB di rappresentazione del colore con trasparenza.

Queste sono solo le basi e ci sono ancora molte più opportunità da esplorare per creare vari effetti grafici nel terminale MetaTrader 5. Questo articolo tratta della trasparenza: è la trasparenza parziale che dà la forma più attraente per bordare oggetti grafici. A causa del carattere bidimensionale dei monitor, la trasparenza nel grafico è un'illusione ottenuta mediante l'elaborazione dei pixel.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/1341

File allegati |
Scarica ZIP
xor.mq5 (6.99 KB)
Illusion.mq5 (5.88 KB)

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Questo articolo è stato scritto da un utente del sito e riflette le sue opinioni personali. MetaQuotes Ltd non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni presentate, né di eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo delle soluzioni, strategie o raccomandazioni descritte.

Altri articoli di questo autore

Ultimi commenti | Vai alla discussione (82)
Реter Konow
Реter Konow | 6 feb 2019 a 18:53
Nikolai Semko:
30%

Vi ho dato solo la soluzione a colpo d'occhio. Forse è più complicato e mi sbaglio.

BeeXXI Corporation
Nikolai Semko | 6 feb 2019 a 18:57
Реter Konow:

10%

Il primo tratterrà il 40% della luce, il secondo il 50%. Insieme tratterranno il 90% della luce. Quindi entrambi i bicchieri insieme lasciano passare il 10% della luce.
E se il primo è al 60 percento e il secondo al 70 percento, allora entrambi sono al 130 percento :)))
Реter Konow
Реter Konow | 6 feb 2019 a 18:59

Si può dire che il primo vetro riduce del 40 per cento l'intensità della luce che lo attraversa:

Il primo vetro riduce del 40% l'intensità della luce che lo attraversa. Il secondo vetro riduce l'intensità del 50%, ma poiché riceve solo il 60% della luce originale, la dimezza. Quindi è il 30% dell'intensità originale.

Sono d'accordo.

BeeXXI Corporation
Nikolai Semko | 6 feb 2019 a 19:18
Реter Konow:

Si potrebbe ragionare in questo modo:

Il primo vetro riduce del 40% l'intensità della luce che lo attraversa. Il secondo vetro riduce l'intensità del 50%, ma poiché riceve solo il 60% della luce originale, la dimezza. Quindi si ottiene il 30% dell'intensità originale.

Sono d'accordo.

Giusto.
Somma anche le probabilità degli eventi dipendenti.
New_alpha=a1+a2-a1*a2
Thiago Duarte
Thiago Duarte | 19 ago 2022 a 05:22
Articolo eccellente. Grazie!
MQL5 Cookbook: Implementazione di un array associativo o di un dizionario per l'accesso rapido ai dati MQL5 Cookbook: Implementazione di un array associativo o di un dizionario per l'accesso rapido ai dati
Questo articolo descrive uno speciale algoritmo che consente di accedere agli elementi tramite le loro chiavi univoche. Qualsiasi tipo di dati di base può essere utilizzato come chiave. Ad esempio può essere rappresentato come una stringa o una variabile intera. Tale contenitore di dati è comunemente indicato come dizionario o array associativo. Fornisce un modo più semplice ed efficiente di risolvere i problemi.
Trading bidirezionale e copertura delle posizioni in MetaTrader 5 utilizzando l'API HedgeTerminal, parte 2 Trading bidirezionale e copertura delle posizioni in MetaTrader 5 utilizzando l'API HedgeTerminal, parte 2
Questo articolo descrive un nuovo approccio alla copertura delle posizioni e pone dei limiti nei dibattiti tra gli utenti di MetaTrader 4 e MetaTrader 5 su questo argomento. È una continuazione della prima parte: "Trading bidirezionale e copertura delle posizioni in MetaTrader 5 utilizzando il pannello HedgeTerminal, parte 1". Nella seconda parte, discutiamo dell'integrazione di Expert Advisor personalizzati con HedgeTerminalAPI, che è una libreria di visualizzazione speciale progettata per il trading bidirezionale in un comodo ambiente software che fornisce strumenti per una comoda gestione della posizione.
Tecnica di test (ottimizzazione) e alcuni criteri per la selezione dei parametri dell'Expert Advisor Tecnica di test (ottimizzazione) e alcuni criteri per la selezione dei parametri dell'Expert Advisor
Non ci sono problemi a trovare il Santo Graal dei test, è tuttavia molto più difficile liberarsene. Questo articolo affronta la selezione dei parametri operativi di Expert Advisor con l'elaborazione di gruppo automatizzata dei risultati di ottimizzazione e test al massimo utilizzo delle capacità di prestazione del terminale e carico minimo dell'utente finale.
Trading bidirezionale e copertura delle posizioni in MetaTrader 5 utilizzando il pannello HedgeTerminal, parte 1 Trading bidirezionale e copertura delle posizioni in MetaTrader 5 utilizzando il pannello HedgeTerminal, parte 1
Questo articolo descrive un nuovo approccio al hedging delle posizioni e pone dei limiti nei dibattiti tra gli utenti di MetaTrader 4 e MetaTrader 5 su questo argomento. Gli algoritmi che rendono affidabile tale copertura sono descritti in parole povere e illustrati con semplici grafici e diagrammi. Questo articolo è dedicato al nuovo pannello HedgeTerminal, che è essenzialmente un terminale di trading completo all'interno di MetaTrader 5. Utilizzando HedgeTerminal e la virtualizzazione del trading che esso offre, le posizioni possono essere gestite in modo simile a MetaTrader 4.