Operações Binárias

Complementar de Um

Complementar do valor da variável até um. O valor da expressão contém 1 em todos os dígitos onde o valor da variável contem 0, e 0 em todos os demais dígitos onde a variável contem 1.

b = ~n;

Exemplo:

char a='a',b;

b=~a;

Print("a = ",a, " b = ",b);

// O resultado será:

// a = 97 b = -98

Deslocamento para Direita

A representação binária de x é deslocada para direita em y dígitos. Se o valor a ser deslocado é de um tipo sem sinal (unsigned type), o deslocamento lógico para a direita é feito, isto é, os bits do lado esquerdo liberados serão preenchido com zeros.

Se o valor a ser desloca é de um tipo com sinal (signed type), o deslocamento aritmético para direita é feito, isto é, os dígitos do lado esquerdo liberados serão preenchidos com o valor do bit de sinal (sign bit) (se o número é positivo, o valor do bit de sinal é 0, se o número é negativo, o valor do bit de sinal é 1).

x = x >> y;

Exemplo:

char a='a',b='b';

Print("Antes: a = ",a, " b = ",b);

//--- deslocamento para direita

b=a>>1;

Print("Após: a = ",a, " b = ",b);

// O resultado será:

// Antes: a = 97 b = 98

// Após: a = 97 b = 48

Deslocamento para Esquerda

A representação binária de x é deslocada para esquerda em y dígitos, os dígitos do lado direito liberados são preenchidos com zero.

x = x << y;

Exemplo:

char a='a',b='b';

Print("Antes: a = ",a, " b = ",b);

//--- deslocamento para a esquerda

b=a<<1;

Print("Após: a = ",a, " b = ",b);

// O resultado será:

// Antes: a = 97 b = 98

// Após: a = 97 b = -62

Não é recomendável deslocar um número maior ou igual de bits que o comprimento da variável deslocada, porque o resultado de tal operação é indefinido.

Operação AND bit a bit

A operação AND bit a bit em representações binárias de x e y. O valor da expressão contem 1 (TRUE) em todos os dígitos onde ambos x e y contém não-zero, e contem 0 (FALSE) em todos os demais dígitos.

b = ((x & y) != 0);

Exemplo:

char a='a',b='b';

//--- operação AND

char c=a&b;

Print("a = ",a," b = ",b);

Print("a & b = ",c);

// O resultado será:

// a = 97 b = 98

// a & b = 96

Operação OR bit a bit

A operação OR bit a bit de representações binárias de x e y. O valor da expressão contem 1 em todos os dígitos onde x ou y não contém 0, e contém 0 em todos os demais dígitos.

b = x | y;

Exemplo:

char a='a',b='b';

//--- operação OR

char c=a|b;

Print("a = ",a," b = ",b);

Print("a | b = ",c);

// O resultado será:

// a = 97 b = 98

// a | b = 99

Operação OR Exclusivo bit a bit

A operação OR exclusivo bit a bit (eXclusive OR) de representações binárias de x e y. O valor da expressão contem 1 em todos os dígitos onde x e y tem valores binários diferentes, e contém 0 em todos os demais dígitos.

b = x ^ y;

Exemplo:

char a='a', b='b';

//--- operação OR Exclusivo

char c=a^b;

Print("a = ",a," b = ",b);

Print("a ^ b = ",c);

// O resultado será:

// a = 97 b = 98

// a ^ b = 3

Operações bit a bit são realizadas somente com inteiros.

