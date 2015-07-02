Dicas para Escolher um Sinal de Negociação para Assinar. Guia Passo-a-Passo

Introdução

A negociação em mercados financeiros é uma bela grande esfera que envolve um monte de gente e um monte de bens valiosos. Uma negociação de sucesso no setor de mercado de sua preferência requer uma análise profunda, aprofundamento do seu próprio sistema de negociação e, claro, a aquisição de uma disciplina sólida e de compostura. Algumas pessoas não têm tempo para isso, mas eles têm uma aspiração para fazer seus meios financeiros trabalharem e fornecerem benefícios. O serviço de Sinais do site MQL5.com ajuda a resolver este problema. Este artigo é dedicado à abordagem de sistema para a busca de um sinal necessário que satisfaça os critérios de rentabilidade, risco, ambições de negociação, trabalhando em vários tipos de contas e instrumentos financeiros.



O Serviço de Sinais de Negociação

Vamos considerar as ferramentas de busca iniciais sobre a página do serviço de Sinais.

Fig.1. Página inicial do serviço de Sinais

A Fig.1 mostra três áreas principais:

Na primeira área, você pode selecionar um terminal — MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 — onde o serviço será usado. A segunda área oferece uma lista de manuais e tutoriais dedicados aos sinais de negociação. A terceira área permite visualizar os sistemas mais votados em cada categoria para ambos os terminais.

Aqui é importante selecionar uma categoria necessária, ou seja, uma lista de sinais oferecidos para o seu terminal de negociação.





Fig.2. Selecionando uma corretora e ordenando os sinais de negociação

Após ter selecionado uma plataforma de negociação, o serviço oferecerá um filtro muito útil para a seleção de uma corretora e ordenar os sinais de negociação que também trabalham com esta corretora. As vantagens de tal filtro são óbvias:

Você não precisa estudar toda a variedade de corretoras e as condições de funcionamento de suas contas.

Se você tiver selecionado os sinais de negociação com a corretora desejada, será mais fácil de navegar por elas e fazer uma seleção no tipo de conta pressuposta.

Será mais fácil de comparar os volumes utilizados por um provedor de sinais de negociação com as suas possibilidades financeiras. Maiores informações sobre este assunto está disponível em Informações Gerais Sobre os Sinais de Negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

No lado direito você encontrará um menu suspenso para classificar os sinais de negociação utilizando os seguintes parâmetros:

Classificação. Classificação geral cumulativa do sistema.

Classificação geral cumulativa do sistema. Crescimento. Recursos monetários atuais em um sinal de negociação em percentagem do saldo inicial.

Recursos monetários atuais em um sinal de negociação em percentagem do saldo inicial. Capital Líquido. Recursos monetários atuais sobre uma conta de sinal de negociação.

Recursos monetários atuais sobre uma conta de sinal de negociação. Pips. Quantidade de pontos rentáveis ​​líquidos, ou seja, a quantidade de pontos das negociações rentáveis ​​excluindo-se os pontos das negociações com prejuízo.

Quantidade de pontos rentáveis ​​líquidos, ou seja, a quantidade de pontos das negociações rentáveis ​​excluindo-se os pontos das negociações com prejuízo. Data da criação. Quando o sinal se tornou disponível.

Quando o sinal se tornou disponível. Preço. Taxa de assinatura mensal do sinal.

Taxa de assinatura mensal do sinal. Assinantes. Quantidade de assinantes do sinal de negociação.



Procurando Sinais Usando Critérios Específicos

Na Fig.2 nós não revimos o menu suspenso Filtro, o que será o primeiro passo para selecionar um sinal correto.





Fig.3. Filtro dos sinais de negociação

Vamos dar uma olhada nos critérios de pesquisa:

Busca por nome, autor e corretora. Você pode comparar os sinais de um autor ou os termos de uma corretora.

Sinais não disponíveis para assinatura. Os sinais que não podem ser copiados também serão mostrados. Por exemplo, um sinal pago aguardando que o provedor passe do estado registrado para Vendedor.

Alavancagem. Alavancagem máxima utilizada na negociação pelo provedor de sinais.

Lucro do mês como percentagem do saldo inicial.

Rebaixamento máximo do sinal como percentagem do saldo/capital próprio.

Percentagem de negócios rentáveis ​​para toda o histórico do sinal de negociação.

Depósito inicial do sinal de negociação.

Número de semanas. Vida útil do sinal de negociação

Negociações por semana. Esta é também uma característica da frequência de negociação.

Número de assinantes.

Taxa de assinatura. Zero significa assinatura gratuita. A taxa mínima para a assinatura paga é de $20.

A Fig.3 dá um exemplo com os parâmetros iniciais de busca dos sinais de negociação. Mas nós selecionamos o rebaixamento máximo não superior a 20%, que filtra os sinais muito arriscados, mas também pode limitar o seu lucro. Além disso, nós selecionamos os sinais de negociação tendo uma vida útil não superior a 10 semanas e, pelo menos, uma negociação por semana.



Características dos sinais de negociação

Por uma questão de clareza, nós selecionamos o primeiro sinal de negociação que apareceu após a filtração.





Fig.4. A página principal do sinal de negociação

Os parâmetros básicos do bloco de informações a esquerda incluem o seguinte:

Taxa mensal para o sinal de negociação. O botão para copiar o sinal e a referência ao manual estão localizados abaixo.

Crescimento. O crescimento acumulado em percentagem do saldo inicial.

Lucro líquido.

Número de assinantes e montante total dos fundos em suas contas reais .

. Rebaixamento máximo do sinal. Aqui, o rebaixamento máximo é 15.88%, o que é um bom resultado e significa que o estilo de negociação do provedor de sinais não envolve um risco elevado.

Semanas. Vida útil do sinal de negociação

A última negociação. O número médio de negócios por semana e o tempo das posições em aberto.

A última seção indica a corretora do provedor e seu tipo de conta. Alavancagem máxima é de 1:500. Modo de negociação — Real é também um parâmetro importante. Isso significa que a negociação com este sinal é realizada com dinheiro real. No final da lista, nós também podemos ver o autor, ou seja, o provedor de sinais.

O bloco superior direito demonstra o gráfico de negociação. O eixo vertical indica o crescimento do saldo inicial em termos percentuais, o eixo horizontal indica o número de operações. Este gráfico também demonstra uma linha média reta que mostra a tendência e o sucesso do sinal.

O bloco inferior direito é o núcleo da análise principal do sinal de negociação, o estilo de negociação do provedor e até mesmo possíveis nuances que não são vistas no gráfico ou no bloco de informação esquerdo.

Na parte superior você pode ver o crescimento/perda mensal em termos percentuais e o crescimento total para todo o histórico. Se você clicar em um determinado mês, o gráfico mostrará as negociações somente para este mês.

A coluna da esquerda mostra o número total de transações concluídas. No lado direito você pode ver o fator de recuperação: quanto maior seu valor, mais rápido será a recuperação do rebaixamento do provedor de sinais.

O número e a percentagem de negociações rentáveis ​​e não rentáveis ​​são especificadas ao lado esquerdo. A alta porcentagem de negociações rentáveis ​​pode ser parcialmente causada pelo sucesso do sistema de negociação, mas não conte com isto em toda a sua extensão e não tire uma conclusão sobre seu sucesso baseando apenas neste parâmetro. No lado direito você vai ver o número e a porcentagem total de negociações de compra ou venda Ela pode caracterizar o estilo de negociação dentro dos períodos de tempo específicos, por exemplo, a negociação com uma tendência, contra a tendência, reversões.

As melhores e as piores negociações. Uma espécie do melhor e do pior desempenho do provedor de sinais. A pior negociação implicitamente irá ajudá-lo a julgar sobre o montante e a percentagem do depósito, que o provedor de sinal está preparado para perder estando em uma posição perdedora. Há o fator de lucro no lado direito, que mostra se o lucro dos negócios bem sucedidos excedem sobre as perdas das negociações mal sucedidas. O retorno esperado indica o lucro estatístico médio de todas as negociações, ou seja, se o provedor entra no mercado, então estatisticamente ele terá $189.80 de lucro a partir desta posição aberta (Fig.4).

O lucro bruto e perda em termos do dinheiro e do número de pontos. Os valores médios dos negócios rentáveis ​​e perdedores são especificados ao lado direito. No exemplo dado a perda média é maior, mas devemos ter em mente que há 77,86% de negócios rentáveis. Assim, as estatísticas mostram que a cada 2 negócios rentáveis ​​com $365.27 de lucro, há negócio perdedor com $427.36 de prejuízo.

Máximo de vitórias consecutivas/perdas representam o número de negócios e a soma de lucros ou prejuízos. Lucro/perda consecutivo máximo é a soma de seus negócios consecutivos correspondentes.

Sharpe Ratio é um fator que liga a rentabilidade ao risco. Mas, a sua principal desvantagem é que ele pode ser realmente subdimensionado em caso de desvio do valor médio. No lado direito você pode ver o crescimento para o último mês e a previsão anual com base neste crescimento.

Entre outras características importantes dos sinais de negociação, eu gostaria de chamar a vossa atenção para a guia Capital Líquido na Fig.5. O gráfico demonstra mudanças do patrimônio líquido em direção do saldo, caracterizando o risco dos negócios e a propensão para "aguardar" perdas que podem levar ainda ao fechamento de uma posição com um grande rebaixamento em caso de um movimento adverso. Isso pode indicar que o provedor não usa stops ou coloca eles excessivamente distantes do preço de abertura.





Fig.5. Saldo e capital líquido do sinal de negociação selecionado

Fig.5 demonstra que o provedor de sinais segue cuidadosamente sua estratégia de gestão de dinheiro. Rebaixamentos significativos não são permitidos embora que o depósito tenha sido impulsionado no início. Agora ele é executado no lugar.



Três Etapas de Seleção do Sinal de Negociação



Passo No.1. Tomar uma decisão sobre o tipo do terminal de negociação, corretora, riscos e a rentabilidade esperado

O primeiro passo deve ser a seleção de um terminal de negociação — MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Não importa o quão simples que parece, este é um passo essencial para evitar uma situação em que um sinal de negociação é selecionado para uma plataforma errada. Então nós temos que decidir quais riscos são aceitáveis ​​para nós, ou seja, qual nível de rebaixamento você supõe que seja razoável e para qual período, e qual o lucro que você espera de um sinal de negociação.

Importante! É de se entender que, quanto maior for o resultado esperado, maior será o risco, um possível rebaixamento ou a sua duração. Não há sinais de negociação com alta rentabilidade e baixo risco. Como exemplo, eu selecionei os parâmetros seguintes na primeira etapa da pesquisa.





Fig.6. Seleção de critérios da pesquisa

Com base nos parâmetros da pesquisa, nós podemos formular brevemente a nossa escolha:

O Lucro mensal pode não ter tido um valor positivo o tempo todo, ou seja, pequenas quedas nos resultados mensais são admissíveis.

No entanto, o rebaixamento máximo não pode exceder 20%.

Pelo menos ter 40% dos negócios rentáveis.

O depósito inicial do provedor não pode ser inferior a US $1000.

A vida útil do sinal de negociação não pode ser inferior a 12 semanas, sendo cerca de 3 meses. Isto é o suficiente para uma examinação mais aprofundada do sinal.

Trades por semana: o número médio dos negócios é de pelo menos um por dia.

Como mostrado na Fig.2, nós selecionamos o RoboForex-FixCent como uma corretora e ordenamos pela classificação. Os critérios da pesquisa são muito leves, por isso, selecionamos a posição do topo na classificação do exame. As principais características acima foram descritas neste exemplo.



Passo No.2. Examinando as estatísticas, determinando o estilo de negociação, obtendo uma visão global de um sinal de negociação

Vamos explorar os aspectos positivos sobre o sinal de negociação selecionado:

O crescimento e de mais de 2400%.

O rebaixamento máximo é de 15.88%, o que é ainda menor do que o limiar fixado no filtro — 20%.

Vida útil da conta é de mais de 20 semanas.

A percentagem de rentabilidade de negociação é de 77.86%

O fator de recuperação é de 5.22.

O fator de lucro é 3.01.

Como pode ser visto na Fig.5, não há nenhum rebaixamento intenso.

Em consideração a isso também devemos prestar atenção com o seguinte:

A Fig.4 mostra que o crescimento de janeiro foi de 1176%. Esta é uma indicação de que houve um depósito de reforço intenso. Mas a negociação foi moderada em Fevereiro/Março. É aconselhável evitar sinais que utilizam impulsionamentos e considerar os sinais com um crescimento suave de lucro.

A Fig.7 mostra a histórico dos últimos negócios do sinal dado. O número de instrumentos de negociação envolvidos é suspeito. É melhor selecionar sinais com pelo menos uma negociação sistemática, ou seja, a negociação é realizada por 1-3 pares relativos, sem sistemas saltando de um par ao outro, que geralmente lembra estar jogando roleta.

Irregularidade e a dispersão pesada no volume de negócios, especialmente em um grande número de instrumentos de negociação, não pode ser uma vantagem deste sinal. Os assinantes geralmente se sentem mais seguros quando os lotes aumentam juntamente com o saldo ou pode ser verificado contra a precisão do sinal no sistema de negociação do provedor.

A recente tendência de negociação é a seguinte: abundância de pequenos lucros intercalam com a queda por grandes perdas pelo stop. É por isso que o processo é executado no lugar.





Fig.7. Histórico de operações do sinal de negociação



Passo No.3. Correlação de vantagens e desvantagens. Tirar conclusões, entregando o veredito pessoal

Conclusões gerais com base nos fatores positivos e negativos podem ser os seguintes:

O depósito foi impulsionado que é uma espécie de loteria.

Em seguida, a negociação torna-se leve, mas infelizmente não deu qualquer resultado devido ao caráter assistemático dos lotes e da seleção de instrumentos de negociação.

A percentagem de negócios rentáveis ​​por meio de numerosos lucros pequenos são levados para nada pelas grandes, ainda assim, raras perdas pelo stop.

Baseando-se no que foi mencionado acima, nós podemos tirar a seguinte conclusão: o depósito é impulsionado, mas então o processo é executado no lugar.



Características Gerais dos Sinais de Negociação com Diferentes Níveis de Riscos

O serviço de Sinais oferece uma ampla lista de características que permitem tirar uma conclusão sobre um ou outro sinal. Esta seção é dedicada a algumas breves recomendações, que são certamente minha visão pessoal de seleção dos sinais de negociação apropriados.

Sinais de negociação com baixo nível de risco e rentabilidade pequena.

O tempo de sinal é de, pelo menos, 3-5 meses.

O rebaixamento máximo não pode exceder 20%.

A negociação com um lote razoável e com baixos depósitos (cerca de 2-5%).

A negociação é realizada com 1-3 instrumentos.

A guia Saldo não tem uma divergência dramática entre as linhas de capital/saldo.

O depósito não é impulsionado no início. A curva de crescimento é suave e não têm saltos bruscos.

O sistema de negociação é geralmente de médio prazo e o lucro mensal é de cerca de 5-15%.

Os sinais de negociação com nível médio de risco e rentabilidade moderada.

A vida útil é de pelo menos 20-25 semanas.

Rebaixamento máximo não pode exceder 40%.

Os depósitos não pode ser superiores a 10-15%.

A negociação é realizada com 1-3 instrumentos.

Há pequena divergência entre as linhas de capital líquido e saldo. Ela indica que o provedor aceita uma possível perda maior e um nível de risco mais elevado.

A curva de crescimento pode ter alguns saltos bruscos.

O lucro mensal pode começar a partir de 30-50%.

Sinais de negociação com alto nível de risco e rentabilidade.

A vida útil é de, pelo menos, 2-3 meses.

Rebaixamento máximo é de até 50-60%

Pode haver depósitos significativos nos negócios em particular.

O rebaixamento da curva de capital pode ser bastante longo e notável.

É desejável que o fator de lucro tenha um valor elevado.

Lucro mensal pode ser mais de 100%.



Conclusão

Neste artigo, revisamos os principais aspectos da seleção e análise dos sinais de negociação. Nós podemos concluir que para encontrar um sinal adequado e de alta qualidade para sua negociação, você tem que realizar uma análise em profundidade e levar em conta todas as peculiaridades de suas características, estilo de negociação do provedor de sinais, e você também tem que perceber e determinar o nível de risco. Tenha cuidado ao fazer uma análise! Eu lhe desejo que faça a escolha certa!