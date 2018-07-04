Melhoramos o trabalho com Painéis, adicionando transparência, alterando a cor do plano de fundo e herdando da CAppDialog/CWndClient

Sumário

Introdução

Os painéis baseados na classe CAppDialog não possuem métodos suficientes para acessar diretamente as propriedades dos controles que compõem o painel, entre eles "Cor do plano de fundo" e "Cor do quadro". É por isso que todos os painéis são criados igualmente em cinza.

Não tendo como alterar a cor dos controles, é impossível conceber ideias de design. Claro, você pode resolver esse problema herdando e adicionando seus métodos. Mas, para isso, será necessário fazer algumas correções no código gerado. Será que existe uma maneira mais simples e rápida de acessar as propriedades "Cor do plano de fundo" e "Cor do quadro" para os controles do painel?

Painel transparente ao ser movido

Primeiro, vou mostrar o que pode ser feito para o painel baseado na classe CAppDialog (este é um exemplo do código "Live panel.mq5").





Esta animação mostra que, se você mover o painel, apenas permanece a borda externa. Durante o movimento, a borda externa muda de cor aleatoriamente. Concluído o movimento, o formulário se torna normal novamente, pois, na área de trabalho, aparece o sombreamento da tela de fundo.

Como é feito isso

Todo o trabalho é feito em torno da classe CDialog. Ela está localizada no arquivo [data folder]\MQL5\Include\Controls\Dialog.mqh.

Deixe-me lembrá-lo de quais objetos compõem o painel (estes objetos são declarados na classe CDialog na seção private) e de como eles são incorporados visualmente como elementos gráficos:

class CDialog : public CWndContainer { private : CPanel m_white_border; CPanel m_background; CEdit m_caption; CBmpButton m_button_close; CWndClient m_client_area; protected :

Para tornar o painel transparente ao arrastá-lo, você precisa considerar quatro pontos.

1. Você deverá prestar atenção aos elementos gráficos "Border" e "Back" (criados pelos objetos m_white_border e m_background da classe CPanel) e o elemento "Client" (criado pelo objeto m_client_area da classe CWndClient). Adicionalmente, poderá ver como eles são criados nas funções CDialog::CreateWhiteBorder, CDialog::CreateBackground e CDialog::CreateClientArea.

2. Ao ser criado, o painel recebe um nome único, isto é, um prefixo numérico que se põe antes dos nomes de todos os objetos gráficos (na figura abaixo o prefixo é 03082):





3. Na classe CDialog, existem três manipuladores de arrastar e soltar:

Processamento de arrastar e soltar

OnDialogDragStart Manipulador virtual do evento "DialogDragStart" do controle OnDialogDragProcess Manipulador virtual do evento "DialogDragProcess" do controle OnDialogDragEnd Manipulador virtual do evento "DialogDragEnd" do controle

4. O segredo do artigo "Como criar um painel gráfico de qualquer nível de complexidade" está em percorrer os objetos do painel (neste caso, ExtDialog é o objeto de classe do painel):

int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd * obj =ExtDialog.Control(i);

Por que, ao percorrer o ciclo, o ponteiro para o objeto obj é declarado com o tipo CWnd?

Porque CWnd é a classe base da qual todas as outras classes filho se originam:

Agora você pode avançar para a implementação

Para trabalhar com cor, você precisa de duas macros, e, para interceptar o movimento do painel, você precisa redefinir três funções da classe CDialog:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "O painel muda sua transparência ao se mover" #include <Controls\Dialog.mqh> #define XRGB (r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB (clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) class CLivePanel : public CAppDialog { public : CLivePanel( void ); ~CLivePanel( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnDialogDragStart( void ); virtual bool OnDialogDragProcess( void ); virtual bool OnDialogDragEnd( void ); };

Embora pule a parte padrão do trabalho com o painel (criação, exclusão e transferência de eventos), vou me debruçar sobre os manipuladores do movimento em mais detalhes.

Manipulador "OnDialogDragStart": início do movimento do painel

Você obtém o prefixo, a seguir, no ciclo percorre todos os objetos do painel e procura o nome "Border", "Back" ou "Client" com prefixo:

bool CLivePanel::OnDialogDragStart( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground( clrNONE ); wndclient.ColorBorder( clrNONE ); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragStart()); }

Encontrados os objetos, exclua a cor do plano de fundo (método "ColorBackground") e o quadro (método "ColorBorder"), usando a cor clrNONE. Desta forma, é implementada a transparência do formulário.

Manipulador "OnDialogDragProcess": continuação do movimento do painel

Procure apenas um objeto, nomeadamente "Back", e mude dinamicamente sua cor (usando as duas macros XRGB e GETRGB):

bool CLivePanel::OnDialogDragProcess( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; color clr=( color ) GETRGB ( XRGB ( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); panel.ColorBorder(clr); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragProcess()); }

Manipulador "OnDialogDragEnd": final do movimento do painel

Redefina a cor de fundo e os quadros de objeto "Border", "Back" ou "Client":

bool CLivePanel::OnDialogDragEnd( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragEnd()); }

Adicione um botão ao painel e faça com que se torne transparente ao mover o painel



Este exemplo está contido no código "Live panel and Button.mq5"

Para trabalhar com o botão, primeiro, é preciso conectar ao vosso EA a classe dos botões e adicionar os macros responsáveis ​​por seu posicionamento e tamanho:

#property description "O painel muda sua transparência ao se mover," #property description " enquanto o botão permanece da mesma cor" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #define XRGB(r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB(clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) class CLivePanelAndButton : public CAppDialog

Além disso, para poder trabalhar com o botão, você precisa declarar um objeto da classe CButton:

class CLivePanelAndButton : public CAppDialog { private : CButton m_button1; public : CLivePanelAndButton( void );

e o procedimento para criar um botão:

virtual bool OnDialogDragEnd( void ); protected : bool CreateButton1( void ); };

Código "CreateButton1" — após a criação do botão não se esqueça de adicionar o botão ao painel:

bool CLivePanelAndButton::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

Aqui está o resultado, se você adicionar um botão ao painel do exemplo acima:





Como você pode ver, quando move o painel, ele fica transparente, mas o controle adicionado - o botão - permanece opaco. Aqui há variantes de escrita de código para amadores, nomeadamente um plano de fundo transparente ao se mover e um botão que vira transparente ao mesmo tempo. Vamos trabalhar com segunda variante, quer dizer, vamos deixar o botão transparente ao mover o painel.

Torne o botão também transparente ao mover o painel

Faça isso com o código "Live panel and transparent Button.mq5".

Quando ao painel é adicionado um controle simples ou combinado, o objeto que o cria é adicionado ao objeto m_client_area (deixe-me lembrá-lo que o objeto m_client_area é atualizado na classe CDialog). Em consequência, ao ser detectado um movimento do painel, é necessário organizar uma iteração de ciclo para todos os objetos adicionados ao m_client_area. Fazer isso é conveniente no primeiro manipulador — "OnDialogDragStart" (início do movimento do painel):

bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragStart( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground( clrNONE ); wndclient.ColorBorder( clrNONE ); int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for ( int j= 0 ;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if (client_name== "Button1" ) { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } } ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragStart()); }

Quando o movimento é detectado pela primeira vez, o painel e o botão se tornam transparentes.

O segundo manipulador — "OnDialogDragProcess" (continuação do movimento do painel) não será alterado. Mas o terceiro — "OnDialogDragEnd" (final do movimento do painel) deve ser alterado, pois é necessário devolver a cor para o botão:

bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragEnd( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for ( int j= 0 ;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if (client_name== "Button1" ) { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground(CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG); ChartRedraw (); } } ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragEnd()); }

Agora o código "Live panel and transparent Button.mq5" implementa totalmente a mudança de cor do painel e do botão ao mover o painel:









Adicione dois botões ao painel: controle a cor de fundo do painel e a cor da barra de título



Este exemplo está contido no código "Live panel and button Clicks.mq5", e foi criado com base no código anterior "Live panel and transparent Button.mq5". Agora, em vez dos eventos de movimento do painel, você "capturará" os eventos de clique de botões. Também no painel haverá dois botões: um botão é responsável por alterar a cor de fundo do painel, o outro - por mudar a cor da sua barra de título.

Para capturar eventos associados a controles adicionados ao painel, você deve declarar um manipulador de eventos e escrever o manipulador em si:

class CLivePaneButtonClicks : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CLivePaneButtonClicks( void ); ~CLivePaneButtonClicks( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CLivePaneButtonClicks) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog)

O manipulador é apenas o método OnEvent escrito por macros do bloco "Events" e do bloco "Macro of event handling map" do arquivo "Defines.mqh" (para detalhes, veja o artigo Como criar um painel gráfico de qualquer complexidade).

O manipulador é lido assim:

evento OnEvent para a classe CLivePaneButtonClicks:

se houver um clique no controle "m_button 1 " — chame o manipulador "OnClickButto n1 "

" — chame o manipulador "OnClickButto "

se houver um clique no controle "m_button 2 " — chame o manipulador "OnClickButton 2 "

" — chame o manipulador "OnClickButton " retorno do evento OnEvent para a classe pai CAppDialog

Manipuladores "OnClickButton1" e "OnClickButton2"

Em ambos os manipuladores, é organizada a iteração de todos os objetos que compõem o painel (eles estão listados no ponto Como é feito isso), neste caso, a iteração de todos os objetos do painel "ExtDialog". Como resultado, é chamado o método CWndContainer::ControlsTotal()

void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton1( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton2( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } }

No manipulador "OnClickButton1", procure o objeto de área de cliente com o nome prefix+"Client" (este será o objeto da classe CWndClient), enquanto no manipulador "OnClickButton2" - o objeto de barra de título com o nome prefix+"Caption" (este será o objeto CEdit). Nos dois casos, selecione aleatoriamente a cor de fundo para os objetos encontrados. Veja o resultado:









Herde da CAppDialog



O esquema de implementação difere do usado nos exemplos da biblioteca padrão (\MQL5\Experts\Examples\Controls\ e \MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\), quer dizer, no arquivo de plug-in "MyAppDialog.mqh", é criada a classe "CMyAppDialog" herdada da CAppDialog. A classe implementa apenas três métodos para gerenciar a cor do formulário e da barra de título. Ela não tem métodos para criar os controles adicionados, o manipulador OnEvent e os manipuladores de clique de botões (controles adicionados).

Os objetos de classe CButton (controles adicionados, dois botões) são criados no arquivo executável "MyAppWindow.mq5". Também no arquivo "MyAppWindow.mq5", no manipulador OnChartEvent, são capturados os eventos de clique de botões e são chamados os métodos de mudança de cor.

MyAppDialog.mqh

Em vossa classe, adicione três métodos:

CMyAppDialog::ColorBackground — definir a cor de fundo,

— definir a cor de fundo, void CMyAppDialog::ColorCaption — definir a cor da barra de título,

— definir a cor da barra de título, color CMyAppDialog::ColorCaption — obter a cor da barra de título.

O algoritmo para acessar as propriedades dos objetos é semelhante aos códigos anteriores: no ciclo iteração de todos os objetos que compõem o painel e associação do nome do objeto. Há mais um método em falta, nomeadamente obter a cor de fundo. Porém, isso não pode ser feito por meios simples.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "Classe CMyAppDialog herdada da CAppDialog" #property description "Métodos adicionados para definir a cor de fundo e da barra de título" #include <Controls\Dialog.mqh> class CMyAppDialog : public CAppDialog { public : void ColorBackground( const color clr); color ColorCaption( void ); void ColorCaption( const color clr); public : CMyAppDialog( void ){}; ~CMyAppDialog( void ){}; }; void CMyAppDialog::ColorBackground( const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } void CMyAppDialog::ColorCaption( const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } color CMyAppDialog::ColorCaption( void ) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); color clr= clrNONE ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; clr=edit.ColorBackground(clr); return clr; } } return clr; }





MyAppWindow.mq5

"MyAppWindow.mq5" — arquivo executável. Neste arquivo, para gerar cores, são declaradas as macros XRGB e GETRGB. Em OnInit, é criado o painel, são adicionados os botões e é iniciado o próprio painel.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "Aplicativo MyAppWindow baseado na classe CMyAppDialog" #property description "Adicionados os botões para definir a cor de plano de fundo e da barra de título" #include "MyAppDialog.mqh" #include <Controls\Button.mqh> #define XRGB(r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB(clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) CMyAppDialog AppWindow; CButton m_button1; CButton m_button2; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "CMyAppDialog: change Back and Caption colors" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); if (!CreateBackButton()) return ( false ); if (!CreateCaptionButton()) return ( false ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (( StringFind (sparam, "Back" )!=- 1 ) && id==( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )) { Print ( __FUNCSIG__ , " sparam=" ,sparam); AppWindow.ColorBackground(GetRandomColor()); } if (( StringFind (sparam, "Caption" )!=- 1 ) && id==( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )) { Print ( __FUNCSIG__ , " sparam=" ,sparam); AppWindow.ColorCaption(GetRandomColor()); } AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } bool CreateBackButton( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Back" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Back" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CreateCaptionButton( void ) { int x1=INDENT_LEFT+ 2 *(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X); int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create( 0 , "Caption" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Caption" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); } //+------------------------------------------------------------------+ color GetRandomColor() { color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); return clr; }

Também no arquivo principal está o manipulador de eventos OnChartEvent. Ele envia todos os eventos para o painel, mas, ao detectar um evento de clique, (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) chama os métodos de classe do painel (AppWindow.ColorBackground ou AppWindow.ColorCaption).

Assim funciona a combinação de dois arquivos: o principal mq5 que inicia o mq5 e o mqh a ser incluído, no qual está localizada a classe do painel.





Herde da CWndClient

Neste exemplo, você vai analisar a herança da CWndClient: crie o objeto de classe "CWndClient". Este objeto conterá esta funcionalidade: criação do objeto "CMyWndClient" — área de cliente do painel;

criação do objeto para adicionar dois botões à área de cliente;

manipulador de cliques de botões adicionados (mudança da cor de fundo da área de cliente e da cor da barra de título do painel);

além disso, para a área de cliente, será incluída uma barra de rolagem horizontal (lembre-se de que a classe CWndClient é o controle combinado "Área de cliente" e é a classe base para criar as áreas de barra de rolagem );

(lembre-se de que a classe CWndClient é o controle combinado "Área de cliente" e é a ); adicionalmente, também haverá manipuladores de clique de barra de rolagem horizontal (movimento dos botões adicionados sobre a área de cliente). Dê uma olhada nos arquivos MyWndClient.mq5 e MyWndClient.mqh. MyWndClient.mq5 Diferentemente dos exemplos da biblioteca padrão (\MQL5\Experts\Examples\Controls\ e \MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\), no arquivo incluído está a classe herdada da classe CWndClient 10 — área de cliente. O ciclo completo de criação de um painel se parece com isto:

É criado o painel (objeto AppWindow da classe CAppDialog chama o método Create). É criada vossa área de cliente (objeto ClientArea da classe CMyWndClient do arquivo incluído MyWndClient.mqh chama o método Create). A área de cliente criada é adicionada ao painel (na parte de acima da área de cliente do painel). CAppDialog AppWindow; CMyWndClient ClientArea; int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED ); PrintFormat ( "Application Rect: Height=%d Width=%d" ,AppWindow.Rect().Height(),AppWindow.Rect().Width()); CRect inner_rect=ClientArea.GetClientRect( GetPointer (AppWindow)); PrintFormat ( "Client Area: Height=%d Width=%d" ,inner_rect.Height(),inner_rect.Width()); ClientArea.Create( 0 , "MyWndClient" , 0 , 0 , 0 ,inner_rect.Width(),inner_rect.Height()); AppWindow.Add(ClientArea); ClientArea.SetOwner( GetPointer (AppWindow)); ClientArea.HideInvisble(HideInvisble); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } O arquivo executável possui dois parâmetros de entrada: largura do painel — criação de um painel de largura normal ou de um painel largo;

— criação de um painel de largura normal ou de um painel largo; ocultar o invisível — exibir ou ocultar controles ocultos. Ao criar o painel, é levado em consideração apenas um parâmetro de entrada, nomeadamente a "largura do painel". É assim que você cria um painel de largura normal: int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED );

e assim, um painel largo:

int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED );

O código de criação do painel difere apenas na largura definida (360 e 420); essa largura não é levada em conta ao criar dois botões. Compare as duas últimas imagens. Agora coloque uma sobre a outra:



Veja que o botão "Caption" está ligeiramente fora da borda do painel de largura normal, isto é, fora da borda da área de cliente. Quando o controle adicionado sai das bordas, ele é forçosamente oculto do usuário (mas não excluído ou destruído). O procedimento para determinar se é necessário ocultar o controle é inicializado quando ele é adicionado à área do cliente, quer dizer, ao chamar o método CWndContainer::Add. Em vosso exemplo, o método Add é chamado em AddButton2: bool CMyWndClient::AddButton2( void ) { if (!Add(m_button2)) { Print ( "Add(m_button2) --> false" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CWndContainer::Add(CWnd &control) { return (Add((CWnd*) GetPointer (control))); } e, em consequência, chamado o mais importante, pois aqui você determina se esconde ou não o controle bool CWndContainer::Add(CWnd *control) { if (control== NULL ) return ( false ); control.Shift(Left(),Top()); if (IS_VISIBLE && control.IsVisible()) { control.Visible(Contains(control)); } else control.Hide(); if (IS_ENABLED) control.Enable(); else control.Disable(); return (m_controls.Add(control)); } A definição da visibilidade do objeto é criada SÓ QUANDO O CONTROLE É ADICIONADO à área do cliente. Esta é uma desvantagem que pode aparecer depois após maximizar e minimizar o painel. Exemplo: ao definir ambos os parâmetros de entrada como "false" e, depois, minimizar e maximizar o painel. Como resultado, após criar o painel, é criado o botão "Caption", embora esteja visualmente oculto (já que o botão está fora da área de cliente, isto é, ele fica oculto quando adicionado à área do cliente). Porém, depois que o painel é minimizado e maximizado, já não se verifica a visibilidade dos elementos adicionados e, portanto, o botão Caption fica visível: Neste arquivo, está a classe herdada da classe CWndClient — área de cliente. Este arquivo contém todas as funcionalidades: para criação de vossa área de cliente,

para criação e adição de controles,

para processamento do evento para maximizar o painel,

para processamento de eventos de clique na barra de rolagem horizontal,

para processamento de eventos de clique em botões — alteração da cor do plano de fundo da área de cliente e da cor da barra de título. Rolagem horizontal e controles ocultos Como a classe do painel é herdada da classe CWndClient e a classe CWndClient é tanto o controle combinado "Área de cliente" quanto a classe base para criar as áreas com barras de rolagem, ative em vossa área de cliente uma barra de rolagem horizontal: bool CMyWndClient::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CWndClient::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!HScrolled( true )) return ( false ); m_scroll_h.MaxPos( 5 ); m_scroll_h.CurrPos( 5 ); Print ( "CurrPos: " ,m_scroll_h.CurrPos()); if (!AddButton1()) Para poder mover a barra de rolagem, defina seu número de gradações: valor máximo de posição, e imediatamente posicione a barra de rolagem na posição mais à direita. A rolagem horizontal também é usada para capturar o evento para maximizar o painel, para fazer isso, capture o evento ON_SHOW para o objeto m_scroll_h e chame o manipulador OnShowScrollH: EVENT_MAP_BEGIN(CMyWndClient) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) ON_EVENT(ON_SHOW,m_scroll_h,OnShowScrollH) EVENT_MAP_END(CWndClient) EVENT_MAP_BEGIN é apenas o método OnEvent escrito por macros do bloco "Events" e do bloco "Macro of event handling map" do arquivo "Defines.mqh" (para detalhes, veja o artigo Como criar um painel gráfico de qualquer complexidade). No manipulador OnShowScrollH , verifique o valor do sinalizador interno m_hide_invisble (este sinalizador aceita o valor da variável de entrada "ocultar o invisível" do arquivo MyWndClient.mq5 através do método CMyWndClient::HideInvisble), se você não precisa esconder os elementos, apenas saia do procedimento: void CMyWndClient::OnShowScrollH( void ) { if (!m_hide_invisble) return ; int total=CWndClient::ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if ( StringFind (name, "Button" )!=- 1 ) { CButton *button=(CButton*)obj; button.Visible(Contains( GetPointer (button))); ChartRedraw (); } } } Se você quiser esconder elementos invisíveis, num ciclo em todos os objetos da área de cliente, procure os objetos contendo em seu nome "Button" e forçosamente verifique/atribua visibilidade. Cliques da barra de rolagem horizontal Para cliques na barra de rolagem horizontal, é preciso permitir o movimento de dois botões adicionados em vossa área de cliente. Para fazer isso, substitua os manipuladores OnScrollLineRight e OnScrollLineLeft - manipuladores para clicar nos botões da rolagem horizontal. Se houver um clique no botão direito da rolagem horizontal, mova os botões (método ShiftButton um passo m_scroll_size. Se houver um clique no botão esquerdo, mova os botões um passo "-m_scroll_size", isto é, defina o deslocamento negativo: bool CMyWndClient::OnScrollLineRight( void ) { Print ( __FUNCTION__ ); ShiftButton( GetPointer (m_button1),m_scroll_size); ShiftButton( GetPointer (m_button2),m_scroll_size); return ( true ); } bool CMyWndClient::OnScrollLineLeft( void ) { Print ( __FUNCTION__ ); ShiftButton( GetPointer (m_button1),-m_scroll_size); ShiftButton( GetPointer (m_button2),-m_scroll_size); return ( true ); } No método CMyWndClient::ShiftButton, obtenha o objeto com as coordenadas do botão, defina o deslocamento de coordenadas, mova o botão e forçosamente verifique/defina a visibilidade do botão: No método CMyWndClient::ShiftButton, obtenha o objeto com as coordenadas do botão, defina o deslocamento de coordenadas, mova o botão e forçosamente verifique/defina a visibilidade do botão: bool CMyWndClient::ShiftButton(CButton *button, const int shift) { Print ( __FUNCTION__ ); CRect rect=button.Rect(); rect.Move(rect.left+shift,rect.top); button.Move(rect.left,rect.top); button.Visible(Contains( GetPointer (button))); return ( true ); } Veja como fica (não se esqueça de definir o parâmetro "ocultar o invisível" como true):







Novos projetos: como eles podem ajudar no estudo de painéis?

Para escrever algo, você sempre tem que estudar código. No caso de criar painéis, o estudo de classes pode consumir muito tempo. Isto se deve principalmente ao fato de que não há representação visual da estrutura de classes. Além disso, é muito difícil entender quais classes da biblioteca padrão estão envolvidas na criação de painéis.

Felizmente, não há muito tempo foram disponibilizados Novos Projetos no editor MetaEditor.



O projeto é um arquivo separado com a extensão "MQPROJ", que armazena as configurações do programa, parâmetros de compilação e informações sobre todos os arquivos usados. Para trabalhar facilmente com o projeto, existe uma guia separada no Navegador. Ela mostra todos os arquivos usados por categorias: incluídos, de recurso, de cabeçalhos, etc.



Veja a descrição da guia criada separadamente: "Ela mostra por categoria todos os arquivos usados: de inclusão, de recursos, de cabeçalho, etc."! Isso é exatamente o que precisamos!

Vamos tentar criar um projeto a partir do último arquivo "Live panel and button Clicks.mq5". Para fazer isso, clicamos com o botão direito no arquivo "Live panel and button Clicks.mq5" e no menu flutuante, selecionamos a opção "Novo projeto a partir de arquivo de origem":





Como resultado, será criado um novo projeto e, na janela "Navegador", será aberta a guia "Projeto" onde você poderá ver todos os arquivos usados:





"Wnd.mqh" (que contém a classe CWnd), "Dialog.mqh (contendo as classes CDialog e CAppDialog), Button.mhq (classe CButton). Esta guia facilita ir para a classe requerida. Assim, é muito mais conveniente navegar pelas guias do editor MetaEditor. Por exemplo, eu tenho um pequeno "zoológico" de vários arquivos. Ir a partir dele, por exemplo, para Dialog.mqh através da pesquisa nas guias é problemático:





Fim do artigo

No artigo, é apresentada uma maneira bastante incomum de acessar as propriedades "Cor do plano de fundo" e "Cor do quadro", para os controles do painel. Pessoalmente, nunca vi um método assim. Todo o secreto está em saber que todos os elementos do painel são herdados da classe pai CWnd, logo, o objeto - a classe do painel que está sendo criado - é um contêiner para todos os controles. Assim, você pode percorrer todos os controles e obter/definir as propriedades desejadas.