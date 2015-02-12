Изучаем класс CCanvas. Реализация прозрачности графических объектов

Оглавление

Введение

Рисовать в терминале MetaTrader 5 несложно, нужно знать только несколько нюансов. Например, как устроен сам экран терминала. Точнее, нас будет интересовать, каким образом происходит вывод графики на экран терминала. Ведь на экране сам график может отображаться на заднем фоне, а может отображаться и на переднем плане. От такого расположения будет зависеть вывод цвета на экран. Некоторые графические объекты при выводе на экран могут изменять цвет в области пересечения.

Прежде чем приступить к непосредственному рисованию с помощью класса CCanvas, нужно узнать некоторые определения, связанные с обработкой цвета. Например, что такое прозрачность и что такое альфа-канал.

Реализация прозрачности я вообще считаю самой главной технологией, с помощью которой можно оживить картинку. Например, с помощью прозрачности можно реализовать более красивый интерфейс – с плавным перетеканием цвета или с тенью. Тень придаст объем графическому объекту и визуально смягчит края объекта.

1. Прозрачность (альфа-канал)

Мы живем в трехмерном мире и воспринимаем все предметы вокруг нас объемными. Объем окружающих нас предметов мы привыкли видеть или даже ощущать. В трехмерном мире мы можем различать, какой из объектов расположен ближе или дальше от нас.

При этом некоторые предметы могут быть полупрозрачными. Для примера возьмем прозрачный стеклянный стакан с налитой в него полупрозрачной жидкостью на синем фоне. Через стакан с жидкостью просматривается задний синий фон. Причем от степени прозрачности жидкости зависит детализация фона.

Рис. 1. Привычный взгляд на объем

Прозрачность в данном примере не виртуальная и не иллюзорная. Прозрачность в данном случае воспринимается как само собой разумеющееся.

При отображении изображения на компьютерном мониторе все иначе – пиксельная матрица мониторов двухмерная: изображение, отображаемое матрицей, имеет высоту и ширину, но не имеет третьего параметра – глубины. Именно поэтому нет возможности располагать пиксели один над другим – как бы имитировать ситуацию: нижний пиксель – это желтый фон, верхний пиксель – полупрозрачный стакан. Любое изображение трехмерного и реалистичного объекта на мониторе – это иллюзия, которая достигается игрой цвета и тени.

Рассмотрим пример изображения, которое можно разделить на два слоя: нижний слой – это синий фон и верхний слой - стакан с непрозрачной жидкостью. Как это выглядит на мониторе:

Рис. 2. Непрозрачный стакан

На результирующем изображении стакан совершенно непрозрачный. А вот для добавления (изменения) прозрачности нужно все цвета изображения перевести в ARGB-представление цвета.

2. ARGB-представление цвета

Про прозрачность стакана я не забыл. Подробно этот вопрос будет рассмотрен во второй части.

ARGB представление цвета – это 4 байтовый тип uint, в котором записаны по порядку следующие значения: альфа-канал, красный, зеленый, голубой. То есть, для придания прозрачности к цвету в формате RGB добавляют дополнительный байт со значением прозрачности - альфа-канал.

Рис. 3. ARG

Значение альфа-канала задается значением от 0 (цвет накладываемого пикселя из верхнего слоя совсем не меняет отображения нижележащего пикселя нижнего слоя) до 255 (цвет накладывается полностью и перекрывает собой цвет нижележащего пикселя). Прозрачность цвета в процентном выражении вычисляется по формуле:





То есть, чем меньше значение альфа-канала, тем более прозрачен цвет. Значит, если известна прозрачность, которую мы хотим достичь, то значение alpha можно рассчитать так:





Для преобразования цвета в ARGB представление служит функция ColorToARGB(цвет, alpha).

3. Схема рисования объектов в терминале

Чтобы лучше понимать, как происходит обработка цвета, рассмотрим схему взаимного расположения графических объектов при двух вариантах настройки графика: график на заднем плане и график сверху.

3.1. График на заднем плане

Проверить эту настройку можно так: правый клик мышкой на графике, дальше выбрать в выпадающем меню пункт "Свойства..." и перейти на вкладку "Общие".

Рис. 4. График на заднем плане

Окно графика в терминале состоит из четырех слоев. На двух крайних слоях ("Задний план" и "Передний план") можно рисовать:

Рис. 5. Схема окна графика



На заднем плане (фоне) и на переднем плане графические объекты при рисовании накладываются друг на друга в соответствии с временем своего создания.

То есть, в самом низу на слое "Задний план" и на слое "Передний план" будут находится самые "старые" графические объекты. Поверх будут накладываться более "молодые" графические объекты.

Рис. 6. Расположение объектов в зависимости от времени создания

Не все графические объекты могут накладываться полностью, без перекрашивания в местах (или областях) пересечения с нижележащими графическими объектами.



В таблице ниже собраны характеристики графических объектов, а после таблицы будет разъяснение, как накладываются объекты, которые перекрашиваются в местах пересечения.

Идентификатор Объект Описание В месте пересечения с нижележащим объектом OBJ_VLINE Вертикальная линия Не перекрашивает OBJ_HLINE Горизонтальная линия Не перекрашивает OBJ_TREND Трендовая линия Не перекрашивает OBJ_TRENDBYANGLE Трендовая линия по углу Не перекрашивает OBJ_CYCLES Циклические линии Не перекрашивает OBJ_ARROWED_LINE Объект "Линия со стрелкой" Не перекрашивает OBJ_CHANNEL Равноудаленный канал Не перекрашивает OBJ_STDDEVCHANNEL Канал стандартного отклонения Не перекрашивает OBJ_REGRESSION Канал на линейной регрессии Не перекрашивает OBJ_PITCHFORK Вилы Эндрюса Не перекрашивает OBJ_GANNLINE Линия Ганна Не перекрашивает OBJ_GANNFAN Веер Ганна Не перекрашивает OBJ_GANNGRID Сетка Ганна Не перекрашивает OBJ_FIBO Уровни Фибоначчи Не перекрашивает OBJ_FIBOTIMES Временные зоны Фибоначчи Не перекрашивает OBJ_FIBOFAN Веер Фибоначчи Не перекрашивает OBJ_FIBOARC Дуги Фибоначчи Не перекрашивает OBJ_FIBOCHANNEL Канал Фибоначчи Не перекрашивает OBJ_EXPANSION Расширение Фибоначчи Не перекрашивает OBJ_ELLIOTWAVE5 5-волновка Эллиота Не перекрашивает OBJ_ELLIOTWAVE3 3-волновка Эллиота Не перекрашивает OBJ_RECTANGLE Прямоугольник Без заливки не перекрашивает,

с заливкой перекрашивает OBJ_TRIANGLE Треугольник Без заливки не перекрашивает,

с заливкой перекрашивает OBJ_ELLIPSE Эллипс Без заливки не перекрашивает,

с заливкой перекрашивает OBJ_ARROW_THUMB_UP Знак "Хорошо" (большой палец вверх) Не перекрашивает OBJ_ARROW_THUMB_DOWN Знак "Плохо" (большой палец вниз) Не перекрашивает OBJ_ARROW_UP Знак "Стрелка вверх" Не перекрашивает OBJ_ARROW_DOWN Знак "Стрелка вниз" Не перекрашивает OBJ_ARROW_STOP Знак "Стоп" Не перекрашивает OBJ_ARROW_CHECK Знак "Птичка" (галка) Не перекрашивает OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Левая ценовая метка Не перекрашивает OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Правая ценовая метка Не перекрашивает OBJ_ARROW_BUY Знак "Buy" Не перекрашивает OBJ_ARROW_SELL Знак "Sell" Не перекрашивает OBJ_ARROW Объект "Стрелка" Не перекрашивает OBJ_TEXT Объект "Текст" Не перекрашивает OBJ_LABEL Объект "Текстовая метка" Не перекрашивает OBJ_BUTTON Объект "Кнопка" Не перекрашивает OBJ_CHART Объект "График" Не перекрашивает OBJ_BITMAP Объект "Рисунок Не перекрашивает OBJ_BITMAP_LABEL Объект "Графическая метка" Не перекрашивает OBJ_EDIT Объект "Поле ввода" Не перекрашивает OBJ_EVENT Объект "Событие", соответствующий событию в экономическом календаре Не перекрашивает OBJ_RECTANGLE_LABEL Объект "Прямоугольная метка"для создания и оформления пользовательского графического интерфейса Не перекрашивает

Табл. 1. Наложение и прозрачность графических объектов

На примере трех объектов типа OBJ_RECTANGLE (прямоугольники) рассмотрим алгоритм перекрашивания в местах пересечения объектов, которые перекрашиваются (файл xor.mq5).



Скрипт (файл xor.mq5) устанавливает белый цвет фона (0xFFFFFF) и рисует прямоугольники №1 и №2 синим цветом (0x0000FF) с заливкой, прямоугольник №3 отображается красным цветом (0xFF0000) с заливкой.

Рис. 7. Перекрашивание. График на заднем плане

На рисунке получились две области пересечения, в которых цвет был перекрашен:

Область №1 – результирующий цвет (0x000000) полностью прозрачный, поэтому в области №1 видно неперекрашенные фон и график; Область №2 – результирующий цвет (0x00FF00).

Графические объекты типа прямоугольников при пересечении перекрашиваются по алгоритму Побитовая операция ИЛИ.

Для рис. 6 ниже дан пример перекрашивания цветов для обоих областей:

Литеральное представление Целочисленное представление Бинарное представление Примечание C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Синий цвет



XOR

C’0,0,225’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Синий цвет



=

C’0,0,0’ 0x000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Прозрачный



XOR

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Белый цвет (фон)



=

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Белый цвет

Табл. 2. Побитовое исключающее ИЛИ для Синий + Синий + Белый

Литеральное представление Целочисленное представление Бинарное представление Примечание C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 Синий цвет



XOR

C’255,0,0’ 0xFF0000 1111 1111 0000 0000 0000 0000 Красный цвет



=

С’255,0,255’ 0xFF00FF 1111 1111 0000 0000 1111 1111





XOR

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Белый цвет (фон)



=

С’0,255,0’ 0x00FF00 0000 0000 1111 1111 0000 0000



Табл. 3. Побитовое исключающее ИЛИ для Синий + Красный + Белый



3.2. График на переднем плане

Когда для графика включена настройка "График сверху", расположение слоев окна графика отличается от расположения, при котором график находится на заднем плане:

Рис. 8. Схема окна графика. График сверху

Когда включена настройка для графика "График сверху" два слоя для рисования "Передний план" и "Задний план" соединяются в один общий слой. Этот общий слой находится в самом низу под слоями с барами и сеткой.

3.3. Перекрашивание для "График сверху"

Как и для рис. 7, рассмотрим алгоритм перекрашивания в местах пересечения объектов, которые перекрашиваются (файл xor.mq5).

Скрипт (файл xor.mq5) устанавливает белый цвет фона (0xFFFFFF) и рисует прямоугольники №1 и №2 синим цветом (0x0000FF) с заливкой, прямоугольник №3 рисуется красным цветом (0xFF0000) с заливкой.

Рис. 9. Перекрашивание. График на переднем плане

Если сравнить рис. 7 и рис. 9, то видно, что области пересечения перекрашиваются одинаково.





4. Смешивание цветов. Результирующий цвет

Как я говорил выше, изображение прозрачности на экране монитора – это иллюзия. Игра цвета. Чтобы смоделировать рис. 2 на мониторе, осталось чуть-чуть – разобраться, а как собственно цвет с прозрачностью отобразить на мониторе? То есть, как рассчитать результирующий цвет пикселя?

Пусть на белом фоне (это фон графика в цветовой схеме "Black On White") мы хотим нарисовать на канвасе красный цвет c альфа-каналом, равным 128. В формате ARGB этот цвет будет иметь запись 0x80FF0000. Для расчета результирующего цвета нужно рассчитать цвет каждого из каналов (Red, Green, Blue).

Формула расчета результирующего цвета при наложении цвета с альфа-каналом, нормализованным к единице:

где:

result - результирующее значение интенсивности цветового канала. Если полученное значение больше 255, то возвращается 255.

- результирующее значение интенсивности цветового канала. Если полученное значение больше 255, то возвращается 255. background - значение цветового канала фона.

- значение цветового канала фона. foreground - значение цветового канала налагаемой картинки.

- значение цветового канала налагаемой картинки. alpha - значение альфа-канала, нормализованное к единице.

Рассчитаем результирующий цвет согласно формуле (1.3):

Альфа-канал Альфа-канал, нормализован к "1" R G B Примечание



255 255 255 Белый цвет 128 0,5 255 0 0 Красный с альфа-каналом 128



255 *(1-0.5)+ 255 *0.5=255 255*(1-0.5)+ 0 *0.5=127 255 *(1-0.5)+ 0 *0.5=127



Табл. 4. Результаты расчета по формуле (1.3)



В результате на мониторе получится следующий цвет:

Рис. 10. Итоговый цвет

4.1. Способы обработки цвета. ENUM_COLOR_FORMAT

При создании канваса можно задать один из трех способов обработки цвета (ENUM_COLOR_FORMAT):

Идентификатор Описание COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA Компонента альфа-канала игнорируется COLOR_FORMAT_ARGB_RAW Компоненты цвета не обрабатываются терминалом (должны быть корректно заданы пользователем) COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE Компоненты цвета обрабатываются терминалом

Табл. 5. Способы обработки цвета при создании канваса

COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE позволяет получать более красивую картинку за счет учета правильного наложения компонентов RGB. Расчет результирующего цвета при наложении цвета с альфа-каналом происходит по формуле (1.3).

COLOR_FORMAT_ARGB_RAW не производит контроль над переполнением RGB компонентов цветов и поэтому COLOR_FORMAT_ARGB_RAW более быстрый метод по сравнению с COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Формула расчета результирующего цвета при наложении цвета с альфа-каналом, нормализованном к единице, для метода COLOR_FORMAT_ARGB_RAW:

где:

result - результирующее значение интенсивности цветового канала. Если полученное значение больше 255, то возвращается 255.

- результирующее значение интенсивности цветового канала. Если полученное значение больше 255, то возвращается 255. background - значение цветового канала фона.

- значение цветового канала фона. foreground - значение цветового канала налагаемой картинки.

- значение цветового канала налагаемой картинки. alpha - значение альфа-канала, нормализованное к единице.

5. Иллюзия прозрачности

Теперь можно приступить к практической реализации прозрачности.

На графике рисуем несколько прямоугольников с заливкой (скрипт "xor.mq5"). Для наглядности иллюстрации разницы методов обработки цвета поверх графика накладываем по горизонтали три канваса без их взаимного перекрытия.

Первый имеет метод обработки COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA, второй - COLOR_FORMAT_ARGB_RAW и третий - COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE. Затем постепенно меняем прозрачность от 255 (полная непрозрачность) до 0 (полная прозрачность). Назовем наш скрипт "Illusion.mq5".

Видео работы скрипта "Illusion.mq5":





Рис. 11. Работа скрипта illusion.mq5

5.1. Создание скрипта "Illusion.mq5"

Добавленные или измененные участки кода будут выделяться цветом.

Пока еще пустой шаблон скрипта:

#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.0" void OnStart () { }

Добавим описание скрипта, возможность вводить параметры при запуске скрипта и подключим класс CCanvas - класс, благодаря которому мы и будем рисовать:

#property version "1.0" #property description "The illusion of transparency" #property script_show_inputs #include <Canvas\Canvas.mqh>

Для работы скрипта нужны будут несколько переменных - высота и ширина графика, высота и ширина канваса, а также вспомогательные переменные для рисования координат канваса:

#include <Canvas\Canvas.mqh> input color colr= clrRed ; input color clr_Circle= clrBlue ; int ChartWidth=- 1 ; int ChartHeight=- 1 ; uchar alpha= 0 ; int can_width,can_height; int can_x1,can_y1,can_x2,can_y2,can_y3,can_x3;

void OnStart () { } int ChartWidthInPixels( const long chart_ID= 0 ) { long result=- 1 ; ResetLastError (); if (! ChartGetInteger (chart_ID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ,result)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } return (( int )result); } int ChartHeightInPixelsGet( const long chart_ID= 0 , const int sub_window= 0 ) { long result=- 1 ; ResetLastError (); if (! ChartGetInteger (chart_ID, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,sub_window,result)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } return (( int )result); }

Для получения ширины и высоты графика воспользуемся стандартными функциями

Переходим непосредственно в OnStart().

Для наглядности на рис. 12 приведена схема расположения канвасов на графике, а также обозначение вспомогательных переменных для координат канвасов:

Рис. 12. Координаты на графике

Получим высоту и ширину графика, а также рассчитаем вспомогательные переменные для координат канвасов:

void OnStart () { ChartWidth=ChartWidthInPixels(); ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()- 50 ; can_width=ChartWidth/ 3 ; can_height=ChartHeight; can_x1= 0 ; can_y1= 0 ; can_x2=can_width; can_y2= 0 ; can_x3=can_width* 2 ; can_y3= 0 ; }

Имея рассчитанные ширину и высоту канваса, а также вспомогательные координаты можно приступить к рисованию.

Дальше изменим тип void функции OnStart() на int и нарисуем на первом канвасе закрашенный прямоугольник, текст с названием метода обработки цвета на данном канвасе и закрашенную окружность:

int OnStart () { ChartWidth=ChartWidthInPixels(); ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()- 50 ; can_width=ChartWidth/ 3 ; can_height=ChartHeight; can_x1= 0 ; can_y1= 0 ; can_x2=can_width; can_y2= 0 ; can_x3=can_width* 2 ; can_y3= 0 ; CCanvas canvas_XRGB_NOALPHA,canvas_ARGB_RAW,canvas_XARGB_NORMALIZE; if (!canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel( "canvas_XRGB_NOALPHA" ,can_x1,can_y1,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_XRGB_NOALPHA.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_XRGB_NOALPHA. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XRGB_NOALPHA" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); return ( 0 ); }

Остановлюсь подробнее на последнем вставленном коде.

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel( "canvas_XRGB_NOALPHA" ,can_x1,can_y1,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel - Здесь мы создали графический ресурс, привязанный к объекту чарта.

Первый канвас создан с режимом обработки изображения COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA - компонента альфа-канала при рисовании будут игнорироваться.

canvas_XRGB_NOALPHA.Erase( ColorToARGB (colr,alpha));

Заполняем весь канвас цветом в формате ARGB c прозрачностью alpha.

Так как для данного канваса задан режим обработки изображений COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA - канвас будет заполнен цветом без учета альфа-канала.

canvas_XRGB_NOALPHA. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XRGB_NOALPHA" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER );

Выводим текст - тип обработки изображения для данного канваса. Цвет текста в формате ARGB и альфа-каналом равным 255, то есть цвет выводимого текста полностью непрозрачен.

Выводимый текст привязывается и по горизонтали (TA_CENTER) и по вертикали (TA_VCENTER) по центру ограничивающего прямоугольника.

canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 ));

Рисуем закрашенный круг. Круг будет рисоваться поверх цвета, которым мы заполнили канвас (canvas_XRGB_NOALPHA.Erase(ColorToARGB(colr,alpha));).



Это сделано для демонстрации того, что нарисованная на канвасе фигура (или область/точка) полностью стирает под собой нижележащий рисунок на канвасе. То есть, никакого перекрашивания на канвасе не будет, т.к. последний вывод рисунка стирает полностью область под собой.

canvas_XRGB_NOALPHA.Update();

Если мы хотим, чтобы все нарисованное отобразилось на экране, нужно обновить экран.

Аналогично рисуются остальные два канваса: второй канвас с режимом отображения COLOR_FORMAT_ARGB_RAW и третий канвас с режимом отображения COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE:

canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); if (!canvas_ARGB_RAW.CreateBitmapLabel( "canvas_ARGB_RAW" ,can_x2,can_y2,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_ARGB_RAW )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_ARGB_RAW.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_ARGB_RAW. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_ARGB_RAW" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_ARGB_RAW.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_ARGB_RAW.Update(); if (!canvas_XARGB_NORMALIZE.CreateBitmapLabel( "canvas_XARGB_NORMALIZE" ,can_x3,can_y3,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_XARGB_NORMALIZE.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_XARGB_NORMALIZE. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XARGB_NORMALIZE" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); return ( 0 ); }

Канвасы и графика внутри канвасов нарисованы.

Теперь сделаем цикл, в котором будет изменяться прозрачность всего канваса:

canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); uchar transparent; for (transparent= 255 ;transparent> 0 ;transparent--) { canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent); canvas_ARGB_RAW.Update(); canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 50 ); } canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent); canvas_ARGB_RAW.Update(); canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 6000 ); return ( 0 ); }

Изменение прозрачности для всего канваса выполняется с помощью строчек вида:

.TransparentLevelSet(transparent)

После окончания рисования нужно убрать за собой - удалить графические ресурсы.

Так как мы создавали графический ресурс с привязкой к объекту чарта (метод CreateBitmapLabel), то удаление ресурса выполним с помощью метода Destroy() - заодно удалится и объект чарта (Bitmap Label):

canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 6000 ); canvas_XRGB_NOALPHA.Destroy(); canvas_ARGB_RAW.Destroy(); canvas_XARGB_NORMALIZE.Destroy(); return ( 0 ); }

Скрипт, плавно изменяющий прозрачность работает.

Отмечу, что отличие режимов отображения COLOR_FORMAT_ARGB_RAW и COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE особенно хорошо видно, если скрипт запустить сначала на белом фоне графика, а потом на черном фоне.

Заключение

В статье были рассмотрены основы работы со цветом, мы узнали, как рисовать в окне графика. Также рассмотрели основы работы с классом CCanvas Стандартной библиотеки, узнали про формат представления цвета с прозрачностью ARGB.

Это только начало на пути к созданию действительно красивых эффектов для графических объектов в терминале MetaTrader 5. Еще раз хочу остановиться на прозрачности: именно частичная прозрачность придает наиболее красивую форму для окантовок графических объектов. В силу двухмерности мониторов прозрачность в графике – это иллюзия, достигаемая обработкой накладываемого пискеля.