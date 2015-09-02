研究CCanvas类如何绘制透明的图形对象

内容简介

简介

在MetaTrader5中绘图很简单，你只需要知道一些细节就行。一个细节就是终端屏幕是如何设计的。跟准确的说，我们对图形在屏幕上的输出方式感兴趣。例如，图表能够在前景或是背景上显示。在屏幕上输出的颜色取决于显示的图表。某些图表对象可能在重叠或者交叉区域产生颜色变化。

在用CCanvas类直接绘图前，让我们分析下和颜色而处理相关的定义。例如，让我们搞清楚Alpha通道的意义。

在我看来，实现透明化是最重要的技术，能够让图像看起来生动。例如，通过使用平滑的色彩过渡和阴影，透明化能够用于让图像看起来更加吸引人。暗影增加了图形对象的维度，并在视觉上柔化物体边缘。

1. 透明（Alpha通道）

我们生活在一个三维世界里，并以三维视角观察我们周围的任何物体。我们习惯于看和感受到立体感。在三维世界我们可以理解哪个对象离我们更近。

一些对象可能是半透明的。例如，将一个干净的盛满半透明个液体的玻璃杯放在蓝色背景下。透过杯中的液体能看到蓝色的背景。背景的可见度取决于液体的透明度。

图. 1 空间维度的常识

透明在这个例子中不是虚拟和虚幻的。在这个例子中透明是显而易见的。

当图像在计算机显示器上显示是完全另一回事了 — 像素矩阵是二维的。例如，图像是通过高度和宽度的矩阵来显示的，但没有第三维深度要素。然而将一个像素放在另一个像素上面，就好比将黄色背景的像素放在半透明玻璃杯像素下面那样，是不可能做到的。屏幕上的任何三维图像和真实物体皆是错觉，都是通过使用色彩和阴影实现的。

让我们来看一个可以分割为两个图层的图像的例子：底层是一个而蓝色背景，顶层是不透明的液体。这就是在屏幕上看上去的样子：

图 2. 不透明玻璃杯

在最终的结果图上玻璃杯完全是不透明的。为了增加（转变为）透明效果，我们需要将图像上的所有颜色用ARGB色彩表示。

2. ARGB颜色表示

我并没有忘记玻璃杯的透明。这个问题将在第二部分详细讨论。

ARGB色彩用四字节uint型表示，分别代表的值为：alpha通道，红，绿，蓝。即，为了给RGB格式增加透明效果，增加一个代表透明度的额外的字节，alpha通道值。

图 3. ARG

alpha通道值从0（前景像素的颜色不改变背景颜色的显示）到255（背景像素的颜色完全替代前景像素的颜色）透明度的百分比如下计算：





换句话说，alpha通道的值越小透明度越高。如果我们知道目标透明度，alpha值能够如下计算出来：





函数ColorToARGB（颜色，alpha）用于将色彩变换为ARGB格式。

3. 绘制对象的方法

为了更好的了解颜色是被如何处理的。让我们来研究下两种图表下图形对象的设置方案：背景图和前景图。

3.1. 背景图

这个选项可以通过右键图表，然后选择下拉菜单中的“Properties...”并去到“Common”标签页中。

图 4. 背景图

终端中由4个图层组成的图表窗口。你可以在两端的图层（背景和前景）上绘图：

图. 5. 图表窗口的样式



在前景和背景中，根据创建时间一个绘制对象和另一个相互重叠。

也就是说，最早创建的对象处在最底层即“背景”，最后创建的对象处在最上层即“前景”。后出现的对象在上层。

图. 6. 对象的位置取决于创建时间

如果不重绘和其他图形重叠的区域，不是所有的对象都能完全重叠的。



下表总结了图形对象的特点，并解释了何为对象的重叠区域重绘。

ID 对象 描述 同底层对象的重叠 OBJ_VLINE 垂直线 不重绘 OBJ_HLINE 水平线 不重绘 OBJ_TREND 趋势线 不重绘 OBJ_TRENDBYANGLE 带角的趋势线 不重绘 OBJ_CYCLES 周期线 不重绘 OBJ_ARROWED_LINE 箭头线 不重绘 OBJ_CHANNEL 等距离通道 不重绘 OBJ_STDDEVCHANNEL 标准差通道 不重绘 OBJ_REGRESSION 线性回归通道 不重绘 OBJ_PITCHFORK 安德鲁分叉线 不重绘 OBJ_GANNLINE 江恩线 不重绘 OBJ_GANNFAN 江恩扇形 不重绘 OBJ_GANNGRID 江恩网格 不重绘 OBJ_FIBO 斐波纳契回撤 不重绘 OBJ_FIBOTIMES 斐波纳契时间区间 不重绘 OBJ_FIBOFAN 斐波纳契扇形 不重绘 OBJ_FIBOARC 斐波纳契弧线 不重绘 OBJ_FIBOCHANNEL 斐波那契通道 不重绘 OBJ_EXPANSION 斐波那契扩展 不重绘 OBJ_ELLIOTWAVE5 艾略特波浪 - 5 不重绘 OBJ_ELLIOTWAVE3 艾略特波浪 - 3 不重绘 OBJ_RECTANGLE 矩形 如果不填充无需重绘，

若填充则重绘 OBJ_TRIANGLE Triangle 如果不填充无需重绘，

若填充则重绘 OBJ_ELLIPSE 椭圆形 如果不填充无需重绘，

若填充则重绘 OBJ_ARROW_THUMB_UP 拇指向上 不重绘 OBJ_ARROW_THUMB_DOWN 拇指向下 不重绘 OBJ_ARROW_UP 向上的箭头 不重绘 OBJ_ARROW_DOWN Array Down 不重绘 OBJ_ARROW_STOP 停止 不重绘 OBJ_ARROW_CHECK 检查标志 不重绘 OBJ_ARROW_LEFT_PRICE 左侧价格标签 不重绘 OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE 右侧价格标签 不重绘 OBJ_ARROW_BUY 买入标记 不重绘 OBJ_ARROW_SELL Sell mark 不重绘 OBJ_ARROW 箭头对象 不重绘 OBJ_TEXT 文本对象 不重绘 OBJ_LABEL 文本标签对象 不重绘 OBJ_BUTTON 按钮对象 不重绘 OBJ_CHART 图表对象 不重绘 OBJ_BITMAP 位图对象 不重绘 OBJ_BITMAP_LABEL 位图标签对象 不重绘 OBJ_EDIT 标记对象 不重绘 OBJ_EVENT 对应经济数据日历事件的事件对象 不重绘 OBJ_RECTANGLE_LABEL 用于创建和设计自定义图形对象的矩形标签对象 不重绘

表1 图形对象的重叠与透明

让我们看看类型为OBJ_RECTANGLE （矩形）的三个对象，并讨论对象重叠区域重绘的算法（文件xor.mq5）。



脚本（文件xor.mq5）设置白色背景颜色 (0xFFFFFF)，并绘制填充蓝色 (0x0000FF)的矩形No1和No2及红色 (0xFF0000) 矩形。

图. 7. 重绘。背景图

我们获得两个重叠区域，颜色发生了变化：

1号区域– 最终颜色(0x000000) 完全透明，因此在此我们看到没有变化的背景和图像。 2号区域 – 最终颜色(0x00FF00)。

当图形对象如矩形重叠时，用算法Bitwise OR对其进行重绘。

图. 6 下面显示一个此两区域重绘的例子：

文字表示 整形表示 二进制表示 注意 C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 蓝色



XOR

C’0,0,225’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 蓝色



=

C’0,0,0’ 0x000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 透明Transparent



XOR

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 白色（背景）



=

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 白色

表 2. Blue + Blue + White 的 比特位OR

文字表示 整形表示 二进制表示 注意 C’0,0,255’ 0x0000FF 0000 0000 0000 0000 1111 1111 蓝色



XOR

C’255,0,0’ 0xFF0000 1111 1111 0000 0000 0000 0000 红色



=

С’255,0,255’ 0xFF00FF 1111 1111 0000 0000 1111 1111





XOR

C’255,255,255’ 0xFFFFFF 1111 1111 1111 1111 1111 1111 白色（背景）



=

С’0,255,0’ 0x00FF00 0000 0000 1111 1111 0000 0000



表 3. Bitwise OR for Blue + Red + White



3.2. 前景图

当“图表的前景”参数为on，图表窗口的图层的组织有别与背景图表：

图. 8. 图表窗口方案。顶层图

当“图表的前景”参数为on，两个绘制图层“前景”和“背景”图层汇聚成一个公共图层。这个图层在K线图和网格线下面。

3.3. 重绘“顶层图”

如图. 7所示，重叠对象的重绘算法（文件 xor.mq5）。

脚本（文件xor.mq5）设置白色背景颜色 (0xFFFFFF)，并绘制填充蓝色 (0x0000FF)的矩形No1和No2及红色 (0xFF0000) 矩形。

Fig. 9. 重绘。前景图

如果我们比较一下图7和图8就会发现重叠区域的重绘结果是一样的。





4. 混合色

如上所述，屏幕上的透明效果是幻觉。颜色操作。为了模拟图2，我们只需要知道如何在屏幕上将一个颜色显示为透明。需要计算出此像素的最终颜色。

假设要在白色背景（“Black On White”色彩模板的图表背景）上绘制alpha通道为128的红色。在ARGB格式下红色为0x80FF0000。要计算最终颜色，我们要计算每一个通道（红，绿，蓝）的颜色。

这里是一个计算带alpha通道的效果色的公式，归一化后：

此处：

result 是色彩通道强度值。如果值比255大，返回255.

是色彩通道强度值。如果值比255大，返回255. background 是背景颜色通道值。

是背景颜色通道值。 foreground 是重叠图像的色彩通道值。

是重叠图像的色彩通道值。 alpha 是归一化后的alpha值。

根据公式1.3计算效果色：

Alpha 通道 alpha通道，归一化 R G B 注意



255 255 255 白色 128 0,5 255 0 0 alpha为128的红色



255 *(1-0.5)+ 255 *0.5=255 255*(1-0.5)+ 0 *0.5=127 255 *(1-0.5)+ 0 *0.5=127



表 4. 用公式1.3的计算结果



屏幕上的最终颜色如下：

图. 10. 效果色

4.1. 颜色处理方法ENUM_COLOR_FORMAT

当创建画布时你能指定三种处理颜色的方法之一 (ENUM_COLOR_FORMAT)：

ID 描述 COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA Alpha 元素被忽略了 COLOR_FORMAT_ARGB_RAW 色彩组件不是由终端处理的（它们应该由用户指定） COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE 色彩组建由终端处理

表 5. 用于创建画布的色彩处理方法

COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE考虑了RGB组件的正确重叠方式，能提供一种更加漂亮的图形。当使用alpha通道的色彩时，通过公式1.3计算结果色。

COLOR_FORMAT_ARGB_RAW 不控制RGB色彩组件的重叠， 因此相比COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE，COLOR_FORMAT_ARGB_RAW是较快的处理方法。

这里是计算带alpha通道的颜色效果色的公式，使用COLOR_FORMAT_ARGB_RAW方法：

此处：

result 是色彩通道强度值。如果值比255大，返回255.

是色彩通道强度值。如果值比255大，返回255. background 是背景颜色通道值。

是背景颜色通道值。 foreground 是重叠图像的色彩通道值。

是重叠图像的色彩通道值。 alpha 是归一化后的alpha值。

5. 透明效果

现在我们可以着手实现透明效果了。

让我们绘制一些填充矩形（脚本 "xor.mq5"）。为了揭示色彩处理方法的不同，在图表的顶层创建三个互不重叠的水平画布。

第一个用COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA处理，第二个用COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ，第三个用COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE。然后我们逐渐将透明从255（不透明）改到0（完全透明）。调用脚本 "Illusion.mq5"。

这个短片显示脚本 "Illusion.mq5" 如何运作：





图. 11. 脚本illusion.mq5的运作方式

5.1. 创建“Illusion.mq5”脚本

新增或修改的代码突出显示。

空白的脚本模板：

#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.0" void OnStart () { }

添加脚本描述，脚本开始时的输入参数，以及包含用于绘图的CCanvas类。

#property version "1.0" #property description "The illusion of transparency" #property script_show_inputs #include <Canvas\Canvas.mqh>

本脚本需要一些参数：图表高度和宽度，画布的高度和宽度，以及绘制画布坐标时的辅助变量：

#include <Canvas\Canvas.mqh> input color colr= clrRed ; input color clr_Circle= clrBlue ; int ChartWidth=- 1 ; int ChartHeight=- 1 ; uchar alpha= 0 ; int can_width,can_height; int can_x1,can_y1,can_x2,can_y2,can_y3,can_x3;

void OnStart () { } int ChartWidthInPixels( const long chart_ID= 0 ) { long result=- 1 ; ResetLastError (); if (! ChartGetInteger (chart_ID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ,result)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } return (( int )result); } int ChartHeightInPixelsGet( const long chart_ID= 0 , const int sub_window= 0 ) { long result=- 1 ; ResetLastError (); if (! ChartGetInteger (chart_ID, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,sub_window,result)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } return (( int )result); }

直接进入OnStart()。

为了说明图12 显示的图表画布图层，以及画布坐标辅助变量：

图. 12. 图表坐标

让我们找到图表的高和宽并计算画布坐标的辅助变量。

void OnStart () { ChartWidth=ChartWidthInPixels(); ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()- 50 ; can_width=ChartWidth/ 3 ; can_height=ChartHeight; can_x1= 0 ; can_y1= 0 ; can_x2=can_width; can_y2= 0 ; can_x3=can_width* 2 ; can_y3= 0 ; }

已经计算了画布的宽和高以及坐标辅助变量，我们可以开始绘图了。

接下来让我们将OnStart()函数的void类型改为int型，并且在第一个画布上绘制一个填充矩形，一个画布色彩处理方法的名称文本和一个填充圆形：

int OnStart () { ChartWidth=ChartWidthInPixels(); ChartHeight=ChartHeightInPixelsGet()- 50 ; can_width=ChartWidth/ 3 ; can_height=ChartHeight; can_x1= 0 ; can_y1= 0 ; can_x2=can_width; can_y2= 0 ; can_x3=can_width* 2 ; can_y3= 0 ; CCanvas canvas_XRGB_NOALPHA,canvas_ARGB_RAW,canvas_XARGB_NORMALIZE; if (!canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel( "canvas_XRGB_NOALPHA" ,can_x1,can_y1,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_XRGB_NOALPHA.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_XRGB_NOALPHA. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XRGB_NOALPHA" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); return ( 0 ); }

更多详细的内容在文后代码部分。

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel( "canvas_XRGB_NOALPHA" ,can_x1,can_y1,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )

canvas_XRGB_NOALPHA.CreateBitmapLabel - 创建一个图表对象的图形资源。

第一个画布的颜色处理方法为COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA - alpha元素被忽略。

canvas_XRGB_NOALPHA.Erase( ColorToARGB (colr,alpha));

用带alpha透明元素的ARGB颜色填充整个画布。

画布的填充将忽略alpha通道，因为这里使用COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA方法来处理颜色。

canvas_XRGB_NOALPHA. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XRGB_NOALPHA" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER );

文本输出 - 画布的图像处理类型。文本的颜色为ARGB格式，alpha通道值为255，也就是说文本的颜色完全不透明。

文本水平(TA_CENTER) 以及并相对于矩形的中心垂直 (TA_VCENTER) 显示。

canvas_XRGB_NOALPHA.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 ));

绘制实心圆。我们将用填充画布的颜色 (canvas_XRGB_NOALPHA.Erase(ColorToARGB(colr, alpha));)绘制它。



用于显示绘制在画布上的一个形状（或者区域/点）完全覆盖底层图像。也就是说，这里没有重绘画布，因为最近一次绘图完全是覆盖底层区域。

canvas_XRGB_NOALPHA.Update();

为了显示屏幕上的所有已绘制对象我们要刷新屏幕。

另两个画布的绘制也类似： 显示模式为COLOR_FORMAT_ARGB_RAW以及COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE的画布：

canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); if (!canvas_ARGB_RAW.CreateBitmapLabel( "canvas_ARGB_RAW" ,can_x2,can_y2,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_ARGB_RAW )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_ARGB_RAW.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_ARGB_RAW. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_ARGB_RAW" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_ARGB_RAW.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_ARGB_RAW.Update(); if (!canvas_XARGB_NORMALIZE.CreateBitmapLabel( "canvas_XARGB_NORMALIZE" ,can_x3,can_y3,can_width- 1 ,can_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return (- 1 ); } canvas_XARGB_NORMALIZE.Erase( ColorToARGB (colr,alpha)); canvas_XARGB_NORMALIZE. TextOut ((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 , "canvas_XARGB_NORMALIZE" , ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); return ( 0 ); }

画布及图形对象被绘制。

现在让我们添加循环来改变整张画布的透明度：

canvas_XARGB_NORMALIZE.FillCircle((can_width)/ 2 ,can_height/ 2 + 50 , 25 , ColorToARGB (clr_Circle, 255 )); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); uchar transparent; for (transparent= 255 ;transparent> 0 ;transparent--) { canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent); canvas_ARGB_RAW.Update(); canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 50 ); } canvas_XRGB_NOALPHA.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XRGB_NOALPHA.Update(); canvas_ARGB_RAW.TransparentLevelSet(transparent); canvas_ARGB_RAW.Update(); canvas_XARGB_NORMALIZE.TransparentLevelSet(transparent); canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 6000 ); return ( 0 ); }

使用这行代码来改变所有画布的透明度：

.TransparentLevelSet(transparent)

在绘制的最后我们要进行清理，例如移除图形资源。

因为我们已经创建了图表对象的图形资源 (用方法 CreateBitmapLabel)，让我们使用Destroy() 方法来移除它们，同时删除图表对象(Bitmap Label)：

canvas_XARGB_NORMALIZE.Update(); Sleep ( 6000 ); canvas_XRGB_NOALPHA.Destroy(); canvas_ARGB_RAW.Destroy(); canvas_XARGB_NORMALIZE.Destroy(); return ( 0 ); }

平滑的改变图像透明度的脚本能够正常运行。

如果你先在白色背景下运行本脚本，然后在到黑色背景下运行，那么你能够更好的发现COLOR_FORMAT_ARGB_RAW 和 COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE 模式之间的区别。

总结

本文涵盖了处理颜色的基本概念。学到了如何在图表窗口中绘制图形。本文还讨论了标准类库中CCanvas类的基本方法以及用ARGB格式表示颜色的透明度。

这仅仅是基础，在MetaTrader 5终端中还存在着大量的创建各种图形效果的可能。本文讨论透明度：其实部分透明能够让图形对象的边缘看起来更具吸引力。因为显示器的二维属性，图表的透明效果其实是像素处理后的幻觉。