Componente View para tabelas no paradigma MVC em MQL5: elemento gráfico básico

Introdução

Na programação moderna, o paradigma MVC (Model-View-Controller) é uma das abordagens populares para o desenvolvimento de aplicações complexas. Ele permite separar a lógica da aplicação em três componentes independentes: Model (modelo de dados), View (visualização) e Controller (controlador). Essa abordagem simplifica o desenvolvimento, o teste e a manutenção do código, tornando-o mais estruturado e legível.

No contexto desta série de artigos, analisamos o processo de criação de tabelas no paradigma MVC na linguagem MQL5. Nos dois primeiros artigos, desenvolvemos os modelos de dados (Model) e a arquitetura básica das tabelas. Agora é o momento de avançar para o componente View, que é responsável pela visualização dos dados e, parcialmente, pela interação com o usuário.

Neste artigo, criaremos um objeto básico para desenho no canvas, que servirá como base para a construção de todos os componentes visuais das tabelas e de quaisquer outros elementos de controle. O objeto incluirá:

gerenciamento de cores em diferentes estados, estado padrão, foco, pressionado e bloqueio;

suporte a transparência e alteração dinâmica de tamanhos;

possibilidade de recorte de objetos pelos limites do contêiner;

gerenciamento de visibilidade e bloqueio de objetos;

separação da gráfica em duas camadas, fundo e primeiro plano.

Aqui não abordaremos a integração com o componente Model já criado e, muito menos, com o componente Controller ainda não criado, porém as classes desenvolvidas serão projetadas considerando a integração futura. Isso permitirá, posteriormente, vincular facilmente os elementos visuais aos dados e à lógica de controle, garantindo a interação completa dentro do paradigma MVC. Como resultado, obteremos uma ferramenta flexível para a criação de tabelas e de outros elementos gráficos que podem ser utilizados em seus projetos.

Como a implementação da arquitetura do componente View em MQL5 é bastante trabalhosa, incluindo muitas classes auxiliares e heranças, acordamos adotar uma exposição relativamente concisa. Definiremos a classe, apresentaremos sua descrição breve e, em seguida, também de forma sucinta, analisaremos sua implementação. Hoje teremos cinco classes:

classe base para todos os objetos gráficos, classe para gerenciamento de cor, classe para gerenciamento das cores dos diferentes estados do elemento gráfico, classe para gerenciamento de área retangular, classe base para desenho de elementos gráficos no canvas.

Todas essas classes, ao final, são necessárias para o funcionamento da classe base de desenho de elementos gráficos. A partir dela serão herdadas todas as demais classes que serão criadas na implementação de diversos elementos de controle, em particular do elemento de controle Table Control.

As quatro primeiras classes dessa lista são classes auxiliares para facilitar a implementação do funcional da classe base de desenho de elementos gráficos (5), da qual posteriormente herdaremos para a criação de todos os elementos de controle e de seus componentes.





Classes auxiliares

Se ainda não existir, criaremos no diretório do terminal \MQL5\Scripts\ uma nova pasta Tables, e dentro dela a pasta Controls. Nela iremos armazenar os arquivos criados no âmbito dos artigos sobre a criação do componente View para tabelas.

Nessa nova pasta criaremos um novo arquivo de inclusão Base.mqh. Nele, hoje escreveremos os códigos das classes do objeto base para a criação de elementos de controle. Previamente, escreveremos as macrossubstituições, enumerações e funções:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Arrays\List.mqh> #define clrNULL 0x00FFFFFF #define MARKER_START_DATA - 1 enum ENUM_ELEMENT_TYPE { ELEMENT_TYPE_BASE = 0x10000 , ELEMENT_TYPE_COLOR, ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT, ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA, ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE, }; enum ENUM_COLOR_STATE { COLOR_STATE_DEFAULT, COLOR_STATE_FOCUSED, COLOR_STATE_PRESSED, COLOR_STATE_BLOCKED, }; string ElementDescription( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { string array[]; int total= StringSplit ( EnumToString (type), StringGetCharacter ( "_" , 0 ),array); string result= "" ; for ( int i= 2 ;i<total;i++) { array[i]+= " " ; array[i].Lower(); array[i].SetChar( 0 , ushort (array[i].GetChar( 0 )- 0x20 )); result+=array[i]; } result.TrimLeft(); result.TrimRight(); return result; }

A função que retorna o tipo do objeto como string nós já fizemos nos artigos anteriores. A função que retorna o tipo do elemento de controle na forma de uma descrição em string é absolutamente idêntica à escrita anteriormente. Apenas a string da enumeração é dividida em substrings pelo delimitador "*" e, a partir das substrings obtidas, é criada a string final.

Por enquanto, como essas duas funções idênticas estão localizadas em arquivos diferentes, vamos mantê-las assim. Mais adiante, ao unirmos todos os arquivos em um único projeto, reformularemos ambas as funções em uma só, que retornará o nome não a partir da enumeração, mas da string passada. Nesse caso, o mesmo algoritmo retornará de forma uniforme o nome do objeto, do elemento etc. É importante que, nas constantes de todas as enumerações, esteja registrada a mesma estrutura de nome da constante: OBJECT_TYPE*XXX_YYY, ELEMENT_TYPE_XXX_YYY, ANYOTHER_TYPE_XXX_YYY_ZZZ ... Nesse caso, será retornado aquilo que está escrito em XXX_YYY (XXX_YYY_ZZZ e assim por diante), enquanto a parte destacada aqui em amarelo será descartada.

Em todos os objetos de elementos gráficos e nas classes auxiliares, em cada um deles, existem as mesmas variáveis e métodos de acesso a elas, identificador e nome do objeto. E com base nessas propriedades pode ser realizada a busca e a ordenação dos elementos que se encontram em listas. É razoável extrair essas variáveis e os métodos de acesso a elas para uma classe separada, da qual todos os demais elementos herdarão.

Esse será a classe base dos objetos de elementos gráficos:

class CBaseObj : public CObject { protected : int m_id; ushort m_name[]; public : void SetName( const string name) { :: StringToShortArray (name, this .m_name); } void SetID( const int id) { this .m_id=id; } string Name( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_name); } int ID( void ) const { return this .m_id; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BASE); } CBaseObj ( void ) : m_id(- 1 ) {} ~CBaseObj ( void ) {} }; int CBaseObj::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CBaseObj *obj=node; switch (mode) { case 0 : return ( this .Name()>obj.Name() ? 1 : this .Name()<obj.Name() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID()>obj.ID() ? 1 : this .ID()<obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Descrição breve:

Classe base para todos os objetos gráficos:

contém propriedades comuns, como identificador (m_id) e nome (m_name),

fornece métodos básicos para comparação de objetos (Compare) e obtenção do tipo do objeto (Type),

é utilizada como classe pai para todas as demais classes, garantindo a uniformidade da hierarquia.

A classe fornece um conjunto mínimo de propriedades inerentes a cada um dos objetos de elementos gráficos. A herança dessa classe nos livrará da necessidade de declarar essas variáveis em cada nova classe e de escrever métodos de acesso a elas, pois essas variáveis e métodos estarão disponíveis nas classes herdadas. Consequentemente, o método Compare também fornecerá a cada um dos objetos herdados da classe base a possibilidade de busca e ordenação por essas duas propriedades.





Classes de gerenciamento de cor

Quando formos desenvolver o componente Controller, será necessário criar o acabamento visual da interação do usuário com os elementos gráficos. Uma das formas de demonstrar a atividade de um objeto é a alteração de sua cor quando o cursor passa sobre a área do elemento gráfico, sua reação ao clique do mouse ou ainda o bloqueio programático.

Cada objeto possui três componentes do seu elemento que podem mudar de cor em diferentes eventos de interação com o usuário: a cor do fundo, da borda e do texto. Cada um desses três componentes pode conter seu próprio conjunto de cores para diferentes estados. Para facilitar o gerenciamento da cor de um único elemento, bem como o gerenciamento das cores de todos os elementos que alteram sua cor, escreveremos duas classes auxiliares.

Classe de cor

class CColor : public CBaseObj { protected : color m_color; public : bool SetColor( const color clr) { if ( this .m_color==clr) return false ; this .m_color=clr; return true ; } color Get( void ) const { return this .m_color; } virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_COLOR); } CColor( void ) : m_color(clrNULL) { this .SetName( "" ); } CColor( const color clr) : m_color(clr) { this .SetName( "" ); } CColor( const color clr, const string name) : m_color(clr) { this .SetName(name);} ~CColor( void ) {} }; string CColor::Description( void ) { string color_name=( this .Get()!=clrNULL ? :: ColorToString ( this .Get(), true ) : "clrNULL (0x00FFFFFF)" ); return ( this .Name()+( this .Name()!= "" ? " " : "" )+ "Color: " +color_name); } void CColor:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); } bool CColor::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_color, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; return true ; } bool CColor::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileReadLong (file_handle)!=- 1 ) return false ; if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return false ; this .m_color=( color ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_id=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; return true ; }

Descrição breve da classe:

Classe para gerenciamento de cor:

armazena a cor como um valor do tipo color (m_color),

fornece métodos para definir e obter a cor (SetColor, Get),

implementa métodos de salvamento e carregamento da cor em/de arquivo (Save, Load),

pode ser utilizada para representar qualquer cor em elementos gráficos.

Classe de cores do elemento do objeto gráfico

class CColorElement : public CBaseObj { protected : CColor m_current; CColor m_default; CColor m_focused; CColor m_pressed; CColor m_blocked; color RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const ; void ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b); double GetR( const color clr) { return clr& 0xFF ; } double GetG( const color clr) { return (clr>> 8 )& 0xFF ; } double GetB( const color clr) { return (clr>> 16 )& 0xFF ; } public : color NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue); bool InitDefault( const color clr) { return this .m_default.SetColor(clr); } bool InitFocused( const color clr) { return this .m_focused.SetColor(clr); } bool InitPressed( const color clr) { return this .m_pressed.SetColor(clr); } bool InitBlocked( const color clr) { return this .m_blocked.SetColor(clr); } void InitColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked); void InitColors( const color clr); color GetCurrent( void ) const { return this .m_current.Get(); } color GetDefault( void ) const { return this .m_default.Get(); } color GetFocused( void ) const { return this .m_focused.Get(); } color GetPressed( void ) const { return this .m_pressed.Get(); } color GetBlocked( void ) const { return this .m_blocked.Get(); } bool SetCurrentAs( const ENUM_COLOR_STATE color_state); virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT); } CColorElement( void ); CColorElement( const color clr); CColorElement( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked); ~CColorElement( void ) {} }; CColorElement::CColorElement( void ) { this .InitColors(clrNULL,clrNULL,clrNULL,clrNULL); this .m_default.SetName( "Default" ); this .m_default.SetID( 1 ); this .m_focused.SetName( "Focused" ); this .m_focused.SetID( 2 ); this .m_pressed.SetName( "Pressed" ); this .m_pressed.SetID( 3 ); this .m_blocked.SetName( "Blocked" ); this .m_blocked.SetID( 4 ); this .SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); this .m_current.SetName( "Current" ); this .m_current.SetID( 0 ); } CColorElement::CColorElement( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); this .m_default.SetName( "Default" ); this .m_default.SetID( 1 ); this .m_focused.SetName( "Focused" ); this .m_focused.SetID( 2 ); this .m_pressed.SetName( "Pressed" ); this .m_pressed.SetID( 3 ); this .m_blocked.SetName( "Blocked" ); this .m_blocked.SetID( 4 ); this .SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); this .m_current.SetName( "Current" ); this .m_current.SetID( 0 ); } CColorElement::CColorElement( const color clr) { this .InitColors(clr); this .m_default.SetName( "Default" ); this .m_default.SetID( 1 ); this .m_focused.SetName( "Focused" ); this .m_focused.SetID( 2 ); this .m_pressed.SetName( "Pressed" ); this .m_pressed.SetID( 3 ); this .m_blocked.SetName( "Blocked" ); this .m_blocked.SetID( 4 ); this .SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); this .m_current.SetName( "Current" ); this .m_current.SetID( 0 ); } void CColorElement::InitColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .InitDefault(clr_default); this .InitFocused(clr_focused); this .InitPressed(clr_pressed); this .InitBlocked(clr_blocked); } void CColorElement::InitColors( const color clr) { this .InitDefault(clr); this .InitFocused( this .NewColor(clr,- 3 ,- 3 ,- 3 )); this .InitPressed( this .NewColor(clr,- 6 ,- 6 ,- 6 )); this .InitBlocked( clrSilver ); } bool CColorElement::SetCurrentAs( const ENUM_COLOR_STATE color_state) { switch (color_state) { case COLOR_STATE_DEFAULT : return this .m_current.SetColor( this .m_default.Get()); case COLOR_STATE_FOCUSED : return this .m_current.SetColor( this .m_focused.Get()); case COLOR_STATE_PRESSED : return this .m_current.SetColor( this .m_pressed.Get()); case COLOR_STATE_BLOCKED : return this .m_current.SetColor( this .m_blocked.Get()); default : return false ; } } color CColorElement::RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const { int int_r=( int ):: round (r); int int_g=( int ):: round (g); int int_b=( int ):: round (b); int clr= 0 ; clr=int_b; clr<<= 8 ; clr|=int_g; clr<<= 8 ; clr|=int_r; return ( color )clr; } void CColorElement::ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b) { r= this .GetR(clr); g= this .GetG(clr); b= this .GetB(clr); } color CColorElement::NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue) { double clrR= 0 , clrG= 0 , clrB= 0 ; this .ColorToRGB(base_color,clrR,clrG,clrB); double clrRx=(clrR+shift_red < 0 ? 0 : clrR+shift_red > 255 ? 255 : clrR+shift_red); double clrGx=(clrG+shift_green< 0 ? 0 : clrG+shift_green> 255 ? 255 : clrG+shift_green); double clrBx=(clrB+shift_blue < 0 ? 0 : clrB+shift_blue > 255 ? 255 : clrB+shift_blue); return this .RGBToColor(clrRx,clrGx,clrBx); } string CColorElement::Description( void ) { string res=:: StringFormat ( "%s Colors. %s" , this .Name(), this .m_current.Description()); res+= "

1: " + this .m_default.Description(); res+= "

2: " + this .m_focused.Description(); res+= "

3: " + this .m_pressed.Description(); res+= "

4: " + this .m_blocked.Description(); return res; } void CColorElement:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); } bool CColorElement::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; if (! this .m_current.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_default.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_focused.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_pressed.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_blocked.Save(file_handle)) return false ; return true ; } bool CColorElement::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileReadLong (file_handle)!=- 1 ) return false ; if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return false ; this .m_id=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; if (! this .m_current.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_default.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_focused.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_pressed.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_blocked.Load(file_handle)) return false ; return true ; }

Descrição breve da classe:

Classe para gerenciamento das cores dos diferentes estados do elemento gráfico:

armazena cores para quatro estados: normal (m_default), foco (m_focused), pressionado (m_pressed) e bloqueado (m_blocked),

mantém a cor atual (m_current), que pode ser definida como um dos estados,

fornece métodos para inicializar as cores de todos os estados (InitColors) e alternar a cor atual (SetCurrentAs),

inclui um método para obter uma nova cor a partir da cor base, com indicação dos deslocamentos dos componentes de cor (NewColor),

implementa métodos de salvamento e carregamento de todas as cores em/de arquivo (Save, Load),

é útil para a criação de elementos interativos, como botões, linhas ou células de tabelas.





Classe de gerenciamento de área retangular

No terminal, na pasta \MQL5\Include\Controls, é apresentada uma estrutura interessante CRect no arquivo Rect.mqh. Ela fornece um conjunto de métodos para controlar uma janela de forma retangular, que pode delimitar um contorno definido sobre um elemento gráfico. Com esses contornos, é possível destacar virtualmente várias áreas de um mesmo elemento e acompanhar suas coordenadas e limites. Isso permitirá, nas áreas destacadas, rastrear as coordenadas do cursor do mouse e organizar a interação interativa do mouse com a área do elemento gráfico.

O exemplo mais simples são os limites de todo o elemento gráfico. Outro exemplo de área delimitada pode ser, por exemplo, a área destinada à linha de status, às barras de rolagem ou ao cabeçalho da tabela.

Utilizando a estrutura apresentada, podemos criar um objeto especial que permita definir uma área retangular sobre o elemento gráfico. E uma lista desses objetos permitirá armazenar, em um único elemento gráfico, diversas áreas monitoradas, onde cada uma é destinada a seus próprios propósitos e às quais é fornecido acesso pelo nome ou pelo identificador da área.

Para que possamos armazenar essas estruturas em listas de objetos, precisamos criar um objeto herdado de CObject e, nele, declarar essa estrutura.

class CBound : public CBaseObj { protected : CRect m_bound; public : void ResizeW( const int size) { this .m_bound.Width(size); } void ResizeH( const int size) { this .m_bound.Height(size); } void Resize( const int w, const int h) { this .m_bound.Width(w); this .m_bound.Height(h); } void SetX( const int x) { this .m_bound.left=x; } void SetY( const int y) { this .m_bound.top=y; } void SetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.LeftTop(x,y); } void Move( const int x, const int y) { this .m_bound.Move(x,y); } void Shift( const int dx, const int dy) { this .m_bound.Shift(dx,dy); } int X( void ) const { return this .m_bound.left; } int Y( void ) const { return this .m_bound.top; } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.right- 1 ; } int Bottom( void ) const { return this .m_bound.bottom- 1 ; } virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA); } CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } CBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetXY(x,y); this .Resize(w,h); } ~CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } }; string CBound::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); return :: StringFormat ( "%s%s: x %d, y %d, w %d, h %d" , ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height()); } void CBound:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); } bool CBound::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; if (:: FileWriteStruct (file_handle, this .m_bound)!= sizeof ( this .m_bound)) return ( false ); return true ; } bool CBound::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileReadLong (file_handle)!=- 1 ) return false ; if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return false ; this .m_id=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; if (:: FileReadStruct (file_handle, this .m_bound)!= sizeof ( this .m_bound)) return ( false ); return true ; }

Descrição breve da classe:

Classe para gerenciamento de área retangular:

armazena os limites da área na forma da estrutura CRect (m_bound),

fornece métodos para alteração de tamanho (Resize, ResizeW, ResizeH), definição de coordenadas (SetX, SetY, SetXY) e deslocamento da área (Move, Shift),

permite obter as coordenadas e dimensões da área (X, Y, Width, Height, Right, Bottom),

implementa métodos de salvamento e carregamento da área em/de arquivo (Save, Load),

é utilizada para definir os limites de elementos gráficos ou de áreas retangulares dentro deles.

Utilizando as classes auxiliares escritas acima, podemos prosseguir para a criação da classe base de todos os elementos gráficos.





Classe base de desenho

A classe será bastante extensa, portanto, antes de iniciar sua criação e para um melhor entendimento, vamos nos familiarizar com sua descrição breve:

Classe base para trabalhar com elementos gráficos no canvas:

contém dois canvases: para o fundo (m_background) e para o primeiro plano (m_foreground),

armazena os limites do elemento (m_bound), bem como informações sobre o contêiner (m_container),

suporta o gerenciamento de cores por meio de objetos CColorElement para o fundo, o primeiro plano e a borda,

implementa métodos para controle de visibilidade (Hide, Show), bloqueio (Block, Unblock) e recorte pelos limites do contêiner (ObjectTrim),

oferece suporte à alteração dinâmica de tamanho e coordenadas (ObjectResize, ObjectSetX, ObjectSetY),

fornece métodos para desenho (Draw), atualização (Update) e limpeza (Clear) do elemento gráfico,

implementa métodos de salvamento e carregamento do objeto em/de arquivo (Save, Load),

é a base para a criação de elementos gráficos complexos, como células de tabelas, linhas e cabeçalhos.

Classe base do canvas dos elementos gráficos

class CCanvasBase : public CBaseObj { protected : CCanvas m_background; CCanvas m_foreground; CBound m_bound; CCanvasBase *m_container; CColorElement m_color_background; CColorElement m_color_foreground; CColorElement m_color_border; long m_chart_id; int m_wnd; int m_wnd_y; int m_obj_x; int m_obj_y; uchar m_alpha; uint m_border_width; string m_program_name; bool m_hidden; bool m_blocked; bool m_focused; private : int CanvasOffsetX( void ) const { return ( this .ObjectX()- this .X()); } int CanvasOffsetY( void ) const { return ( this .ObjectY()- this .Y()); } int AdjX( const int x) const { return (x- this .CanvasOffsetX()); } int AdjY( const int y) const { return (y- this .CanvasOffsetY()); } protected : long CorrectChartID( const long chart_id) const { return (chart_id!= 0 ? chart_id : :: ChartID ()); } int ContainerLimitLeft( void ) const { return ( this .m_container== NULL ? this .X() : this .m_container.LimitLeft()); } int ContainerLimitRight( void ) const { return ( this .m_container== NULL ? this .Right() : this .m_container.LimitRight()); } int ContainerLimitTop( void ) const { return ( this .m_container== NULL ? this .Y() : this .m_container.LimitTop()); } int ContainerLimitBottom( void ) const { return ( this .m_container== NULL ? this .Bottom() : this .m_container.LimitBottom()); } int ObjectX( void ) const { return this .m_obj_x; } int ObjectY( void ) const { return this .m_obj_y; } int ObjectWidth( void ) const { return this .m_background.Width(); } int ObjectHeight( void ) const { return this .m_background.Height(); } int ObjectRight( void ) const { return this .ObjectX()+ this .ObjectWidth()- 1 ; } int ObjectBottom( void ) const { return this .ObjectY()+ this .ObjectHeight()- 1 ; } void BoundResizeW( const int size) { this .m_bound.ResizeW(size); } void BoundResizeH( const int size) { this .m_bound.ResizeH(size); } void BoundResize( const int w, const int h) { this .m_bound.Resize(w,h); } void BoundSetX( const int x) { this .m_bound.SetX(x); } void BoundSetY( const int y) { this .m_bound.SetY(y); } void BoundSetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.SetXY(x,y); } void BoundMove( const int x, const int y) { this .m_bound.Move(x,y); } void BoundShift( const int dx, const int dy) { this .m_bound.Shift(dx,dy); } bool ObjectResizeW( const int size); bool ObjectResizeH( const int size); bool ObjectResize( const int w, const int h); bool ObjectSetX( const int x); bool ObjectSetY( const int y); bool ObjectSetXY( const int x, const int y) { return ( this .ObjectSetX(x) && this .ObjectSetY(y)); } bool ObjectMove ( const int x, const int y) { return this .ObjectSetXY(x,y); } bool ObjectShift( const int dx, const int dy) { return this .ObjectSetXY( this .ObjectX()+dx, this .ObjectY()+dy); } virtual void ObjectTrim( void ); public : CCanvas *GetBackground( void ) { return & this .m_background; } CCanvas *GetForeground( void ) { return & this .m_foreground; } CColorElement *GetBackColorControl( void ) { return & this .m_color_background; } CColorElement *GetForeColorControl( void ) { return & this .m_color_foreground; } CColorElement *GetBorderColorControl( void ) { return & this .m_color_border; } color BackColor( void ) const { return this .m_color_background.GetCurrent(); } color ForeColor( void ) const { return this .m_color_foreground.GetCurrent(); } color BorderColor( void ) const { return this .m_color_border.GetCurrent(); } void InitBackColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .m_color_background.InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); } void InitBackColors( const color clr) { this .m_color_background.InitColors(clr); } void InitForeColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .m_color_foreground.InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); } void InitForeColors( const color clr) { this .m_color_foreground.InitColors(clr); } void InitBorderColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .m_color_border.InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); } void InitBorderColors( const color clr) { this .m_color_border.InitColors(clr); } void InitBackColorDefault( const color clr) { this .m_color_background.InitDefault(clr); } void InitForeColorDefault( const color clr) { this .m_color_foreground.InitDefault(clr); } void InitBorderColorDefault( const color clr) { this .m_color_border.InitDefault(clr); } void InitBackColorFocused( const color clr) { this .m_color_background.InitFocused(clr); } void InitForeColorFocused( const color clr) { this .m_color_foreground.InitFocused(clr); } void InitBorderColorFocused( const color clr) { this .m_color_border.InitFocused(clr); } void InitBackColorPressed( const color clr) { this .m_color_background.InitPressed(clr); } void InitForeColorPressed( const color clr) { this .m_color_foreground.InitPressed(clr); } void InitBorderColorPressed( const color clr) { this .m_color_border.InitPressed(clr); } void InitBackColorBlocked( const color clr) { this .m_color_background.InitBlocked(clr); } void InitForeColorBlocked( const color clr) { this .m_color_foreground.InitBlocked(clr); } void InitBorderColorBlocked( const color clr) { this .m_color_border.InitBlocked(clr); } bool BackColorToDefault( void ) { return this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); } bool BackColorToFocused( void ) { return this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED); } bool BackColorToPressed( void ) { return this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED); } bool BackColorToBlocked( void ) { return this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_BLOCKED); } bool ForeColorToDefault( void ) { return this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); } bool ForeColorToFocused( void ) { return this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED); } bool ForeColorToPressed( void ) { return this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED); } bool ForeColorToBlocked( void ) { return this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_BLOCKED); } bool BorderColorToDefault( void ) { return this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); } bool BorderColorToFocused( void ) { return this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED); } bool BorderColorToPressed( void ) { return this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED); } bool BorderColorToBlocked( void ) { return this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_BLOCKED); } bool ColorsToDefault( void ); bool ColorsToFocused( void ); bool ColorsToPressed( void ); bool ColorsToBlocked( void ); void SetContainerObj(CCanvasBase *obj); bool Create( const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); bool IsBelongsToThis( void ) const { return (:: ObjectGetString ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_TEXT )== this .m_program_name); } bool IsHidden( void ) const { return this .m_hidden; } bool IsBlocked( void ) const { return this .m_blocked; } bool IsFocused( void ) const { return this .m_focused; } string NameBG( void ) const { return this .m_background.ChartObjectName(); } string NameFG( void ) const { return this .m_foreground.ChartObjectName(); } uchar Alpha( void ) const { return this .m_alpha; } void SetAlpha( const uchar value) { this .m_alpha=value; } uint BorderWidth( void ) const { return this .m_border_width; } void SetBorderWidth( const uint width) { this .m_border_width=width; } int X( void ) const { return this .m_bound.X(); } int Y( void ) const { return this .m_bound.Y(); } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.Right(); } int Bottom( void ) const { return this .m_bound.Bottom(); } bool MoveX( const int x); bool MoveY( const int y); bool Move( const int x, const int y); bool ShiftX( const int dx); bool ShiftY( const int dy); bool Shift( const int dx, const int dy); int LimitLeft( void ) const { return this .X()+( int ) this .m_border_width; } int LimitRight( void ) const { return this .Right()-( int ) this .m_border_width; } int LimitTop( void ) const { return this .Y()+( int ) this .m_border_width; } int LimitBottom( void ) const { return this .Bottom()-( int ) this .m_border_width; } virtual void Hide( const bool chart_redraw); virtual void Show( const bool chart_redraw); virtual void BringToTop( const bool chart_redraw); virtual void Block( const bool chart_redraw); virtual void Unblock( const bool chart_redraw); void Fill( const color clr, const bool chart_redraw); virtual void Clear( const bool chart_redraw); virtual void Update( const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual void Destroy( void ); virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE); } CCanvasBase( void ) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_chart_id(:: ChartID ()), m_wnd( 0 ), m_alpha( 0 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_border_width( 0 ), m_wnd_y( 0 ) { } CCanvasBase( const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CCanvasBase( void ); };

A classe representa um conjunto de propriedades do elemento gráfico, uma lista de objetos das classes analisadas acima e um conjunto de métodos para acesso às variáveis e aos métodos das classes auxiliares.

Como resultado, obtemos um objeto bastante flexível, que oferece a possibilidade de gerenciar as propriedades e a aparência do elemento gráfico. Trata-se de um objeto que fornece a todos os seus herdeiros a funcionalidade básica implementada no próprio objeto e expandida nas classes herdadas.

Analisemos os métodos da classe.

Construtor paramétrico

CCanvasBase::CCanvasBase( const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_wnd(wnd< 0 ? 0 : wnd), m_alpha( 0 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_border_width( 0 ) { this .m_chart_id= this .CorrectChartID(chart_id); this .m_wnd_y=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_wnd); if ( this .Create( this .m_chart_id, this .m_wnd,name,x,y,w,h)) { this .Clear( false ); this .m_obj_x=x; this .m_obj_y=y; this .m_color_background.SetName( "Background" ); this .m_color_foreground.SetName( "Foreground" ); this .m_color_border.SetName( "Border" ); this .m_foreground.FontSet( "Calibri" , 12 ); this .m_bound.SetName( "Perimeter" ); } }

No construtor são passadas as propriedades iniciais do objeto que está sendo criado, são criados os recursos gráficos e os objetos para o desenho do fundo e do primeiro plano, são definidos os valores das coordenadas e os nomes dos objetos gráficos, e são configurados os parâmetros de fonte para a exibição de textos no primeiro plano.

No destrutor da classe o objeto é destruído:

CCanvasBase::~CCanvasBase( void ) { this .Destroy(); }

Método que cria os objetos gráficos de fundo e de primeiro plano

bool CCanvasBase::Create( const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { long id= this .CorrectChartID(chart_id); string obj_name=name+ "_BG" ; if (! this .m_background.CreateBitmapLabel(id,(wnd< 0 ? 0 : wnd),obj_name,x,y,(w> 0 ? w : 1 ),(h> 0 ? h : 1 ), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: PrintFormat ( "%s: The CreateBitmapLabel() method of the CCanvas class returned an error creating a \"%s\" graphic object" , __FUNCTION__ ,obj_name); return false ; } obj_name=name+ "_FG" ; if (! this .m_foreground.CreateBitmapLabel(id,(wnd< 0 ? 0 : wnd),obj_name,x,y,(w> 0 ? w : 1 ),(h> 0 ? h : 1 ), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: PrintFormat ( "%s: The CreateBitmapLabel() method of the CCanvas class returned an error creating a \"%s\" graphic object" , __FUNCTION__ ,obj_name); return false ; } :: ObjectSetString (id, this .NameBG(), OBJPROP_TEXT , this .m_program_name); :: ObjectSetString (id, this .NameFG(), OBJPROP_TEXT , this .m_program_name); this .m_bound.SetXY(x,y); this .m_bound.Resize(w,h); return true ; }

Com o auxílio dos métodos de criação de objetos gráficos OBJ_BITMAP_LABEL da classe CCanvas, são criados os objetos para o desenho do fundo e do primeiro plano, e são definidas as coordenadas e os tamanhos de todo o objeto. Vale destacar que, nas propriedades dos objetos gráficos criados, em OBJPROP_TEXT, é registrado o nome do programa. Isso permitirá identificar a qual programa pertencem os objetos gráficos sem a necessidade de incluir o nome do programa nos nomes dos objetos gráficos.

Método que define o ponteiro para o objeto-contêiner pai

void CCanvasBase::SetContainerObj(CCanvasBase *obj) { this .m_container=obj; if ( this .m_container== NULL ) return ; if (:: CheckPointer ( this .m_container)== POINTER_INVALID ) { this .m_container= NULL ; return ; } this .ObjectTrim(); }

Cada elemento gráfico pode fazer parte de seu elemento pai. Por exemplo, em um painel podem estar posicionados botões, listas suspensas e quaisquer outros elementos de controle. Para que os objetos subordinados possam ser recortados pelos limites de seu pai, é necessário passar a eles um ponteiro para esse elemento pai.

Qualquer elemento pai possui métodos que retornam suas coordenadas e limites. Com base nesses limites, os elementos filhos são recortados caso, por algum motivo, ultrapassem as fronteiras do contêiner. Um desses motivos pode ser, por exemplo, a rolagem do conteúdo de uma tabela volumosa.

Método que recorta o objeto gráfico pelo contorno do contêiner

void CCanvasBase::ObjectTrim() { int container_left = this .ContainerLimitLeft(); int container_right = this .ContainerLimitRight(); int container_top = this .ContainerLimitTop(); int container_bottom = this .ContainerLimitBottom(); int object_left = this .X(); int object_right = this .Right(); int object_top = this .Y(); int object_bottom = this .Bottom(); if (object_right <= container_left || object_left >= container_right || object_bottom <= container_top || object_top >= container_bottom) { this .Hide( true ); this .ObjectResize( this .Width(), this .Height()); return ; } bool modified_horizontal= false ; bool modified_vertical = false ; int new_left = object_left; int new_width = this .Width(); if (object_left<=container_left) { int crop_left=container_left-object_left; new_left=container_left; new_width-=crop_left; modified_horizontal= true ; } if (object_right>=container_right) { int crop_right=object_right-container_right; new_width-=crop_right; modified_horizontal= true ; } if (modified_horizontal) { this .ObjectSetX(new_left); this .ObjectResizeW(new_width); } int new_top=object_top; int new_height= this .Height(); if (object_top<=container_top) { int crop_top=container_top-object_top; new_top=container_top; new_height-=crop_top; modified_vertical= true ; } if (object_bottom>=container_bottom) { int crop_bottom=object_bottom-container_bottom; new_height-=crop_bottom; modified_vertical= true ; } if (modified_vertical) { this .ObjectSetY(new_top); this .ObjectResizeH(new_height); } this .Show( false ); if (modified_horizontal || modified_vertical) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } }

Este é um método virtual, o que significa que ele pode ser sobrescrito nas classes herdadas. A lógica do método está detalhada nos comentários do código. Qualquer elemento gráfico, durante algumas de suas transformações, como movimentação, alteração de tamanho e assim por diante, é sempre verificado quanto à ultrapassagem dos limites de seu contêiner. Caso o objeto não possua um contêiner, o recorte não é realizado.

Método que define a coordenada X do objeto gráfico

bool CCanvasBase::ObjectSetX( const int x) { if ( this .ObjectX()==x) return true ; if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_XDISTANCE ,x) || !:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameFG(), OBJPROP_XDISTANCE ,x)) return false ; this .m_obj_x=x; return true ; }

O método retorna true somente quando a coordenada é definida com sucesso para os dois objetos gráficos, o canvas de fundo e o canvas de primeiro plano.

Método que define a coordenada Y do objeto gráfico

bool CCanvasBase::ObjectSetY( const int y) { if ( this .ObjectY()==y) return true ; if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_YDISTANCE ,y) || !:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameFG(), OBJPROP_YDISTANCE ,y)) return false ; this .m_obj_y=y; return true ; }

O método é idêntico ao analisado acima.

Método que altera a largura do objeto gráfico

bool CCanvasBase::ObjectResizeW( const int size) { if ( this .ObjectWidth()==size) return true ; return (size> 0 ? ( this .m_background.Resize(size, this .ObjectHeight()) && this .m_foreground.Resize(size, this .ObjectHeight())) : false ); }

Apenas larguras com valor maior que zero são aceitas para processamento. O método retorna true somente no caso de alteração bem-sucedida da largura do canvas de fundo e do canvas de primeiro plano.

Método que altera a altura do objeto gráfico

bool CCanvasBase::ObjectResizeH( const int size) { if ( this .ObjectHeight()==size) return true ; return (size> 0 ? ( this .m_background.Resize( this .ObjectWidth(),size) && this .m_foreground.Resize( this .ObjectWidth(),size)) : false ); }

O método é idêntico ao analisado acima.

Método que altera o tamanho do objeto gráfico

bool CCanvasBase::ObjectResize( const int w, const int h) { if (! this .ObjectResizeW(w)) return false ; return this .ObjectResizeH(h); }

Aqui são chamados, de forma sequencial, os métodos de alteração de largura e altura. Retorna true apenas no caso de alteração bem-sucedida tanto da largura quanto da altura.

Método que define novas coordenadas X e Y para o objeto

bool CCanvasBase::Move( const int x, const int y) { if (! this . ObjectMove (x,y)) return false ; this .BoundMove(x,y); this .ObjectTrim(); return true ; }

Inicialmente, os objetos gráficos de fundo e de primeiro plano são deslocados para as coordenadas especificadas. Em caso de sucesso na definição das novas coordenadas para os objetos gráficos, essas mesmas coordenadas são atribuídas ao próprio objeto, após o que é verificado se o objeto não ultrapassou os limites do contêiner, e então é retornado true.

Método que define uma nova coordenada X para o objeto

bool CCanvasBase::MoveX( const int x) { return this .Move(x, this .ObjectY()); }

Método auxiliar que define apenas a coordenada horizontal. A coordenada vertical permanece a atual.

Método que define uma nova coordenada Y para o objeto

bool CCanvasBase::MoveY( const int y) { return this .Move( this .ObjectX(),y); }

Método auxiliar que define apenas a coordenada vertical. A coordenada horizontal permanece a atual.

Método que desloca o objeto nos eixos X e Y pelo deslocamento especificado

bool CCanvasBase::Shift( const int dx, const int dy) { if (! this .ObjectShift(dx,dy)) return false ; this .BoundShift(dx,dy); this .ObjectTrim(); return true ; }

Diferentemente do método Move, que define as coordenadas de tela do objeto, no método Shift é especificado um deslocamento local em quantidade de pixels em relação às coordenadas de tela do objeto. Primeiro são deslocados os objetos gráficos de fundo e de primeiro plano e, em seguida, esses mesmos deslocamentos são atribuídos ao próprio objeto. Depois disso, é verificada a ultrapassagem dos limites do contêiner e é retornado true.

Método que desloca o objeto ao longo do eixo X pelo deslocamento especificado

bool CCanvasBase::ShiftX( const int dx) { return this .Shift(dx, 0 ); }

Método auxiliar que desloca o objeto apenas na horizontal. A coordenada vertical permanece a atual.

Método que desloca o objeto ao longo do eixo Y pelo deslocamento especificado

bool CCanvasBase::ShiftY( const int dy) { return this .Shift( 0 ,dy); }

Método auxiliar que desloca o objeto apenas na vertical. A coordenada horizontal permanece a atual.

Método que oculta o objeto em todos os períodos do gráfico

void CCanvasBase::Hide( const bool chart_redraw) { if ( this .m_hidden) return ; if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ) && :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameFG(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ) ) this .m_hidden= true ; if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Para ocultar um objeto gráfico no gráfico, é necessário definir, para a propriedade OBJPROP_TIMEFRAMES, o valor OBJ_NO_PERIODS. Se para o objeto de fundo e para o objeto de primeiro plano essa propriedade for definida com sucesso, isto é, colocada na fila de eventos do gráfico, é definido o sinalizador de objeto oculto e, se especificado, o gráfico é redesenhado.

Método que exibe o objeto em todos os períodos do gráfico

void CCanvasBase::Show( const bool chart_redraw) { if (! this .m_hidden) return ; if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ) && :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameFG(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ) ) this .m_hidden= false ; if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Para exibir um objeto gráfico no gráfico, é necessário definir, para a propriedade OBJPROP_TIMEFRAMES, o valor OBJ_ALL_PERIODS. Se para o objeto de fundo e para o objeto de primeiro plano essa propriedade for definida com sucesso, isto é, colocada na fila de eventos do gráfico, o sinalizador de objeto oculto é removido e, se especificado, o gráfico é redesenhado.

Método que coloca o objeto em primeiro plano

void CCanvasBase::BringToTop( const bool chart_redraw) { this .Hide( false ); this .Show(chart_redraw); }

Para posicionar um objeto gráfico no gráfico acima de todos os demais, é necessário ocultar o objeto e, em seguida, exibi-lo novamente, exatamente o que este método realiza.

Métodos de gerenciamento das cores do objeto em seus diferentes estados

bool CCanvasBase::ColorsToDefault( void ) { bool res= true ; res &= this .BackColorToDefault(); res &= this .ForeColorToDefault(); res &= this .BorderColorToDefault(); return res; } bool CCanvasBase::ColorsToFocused( void ) { bool res= true ; res &= this .BackColorToFocused(); res &= this .ForeColorToFocused(); res &= this .BorderColorToFocused(); return res; } bool CCanvasBase::ColorsToPressed( void ) { bool res= true ; res &= this .BackColorToPressed(); res &= this .ForeColorToPressed(); res &= this .BorderColorToPressed(); return res; } bool CCanvasBase::ColorsToBlocked( void ) { bool res= true ; res &= this .BackColorToBlocked(); res &= this .ForeColorToBlocked(); res &= this .BorderColorToBlocked(); return res; }

O elemento gráfico possui três partes, cujas cores são definidas separadamente:

cor de fundo,

cor do texto,

cor da borda.

Esses três elementos podem alterar sua cor dependendo do estado do elemento. Esses estados podem ser:

estado normal do elemento gráfico,

quando o cursor é posicionado sobre o elemento, foco,

quando o elemento é pressionado com o mouse, clique,

elemento bloqueado.

A cor de cada elemento individual, fundo, texto e borda, pode ser definida e aplicada separadamente. No entanto, normalmente esses três componentes alteram suas cores de forma síncrona, de acordo com o estado do elemento durante a interação com o usuário.

Os métodos analisados acima permitem definir simultaneamente, para os três elementos, as cores do objeto em seus diferentes estados.

Método que bloqueia o elemento

void CCanvasBase::Block( const bool chart_redraw) { if ( this .m_blocked) return ; this .ColorsToBlocked(); this .Draw(chart_redraw); this .m_blocked= true ; }

Ao bloquear o elemento, são definidas para ele as cores do estado bloqueado, o objeto é redesenhado para exibir as novas cores e o sinalizador de bloqueio é ativado.

Método que desbloqueia o elemento

void CCanvasBase::Unblock( const bool chart_redraw) { if (! this .m_blocked) return ; this .ColorsToDefault(); this .Draw(chart_redraw); this .m_blocked= false ; }

Ao desbloquear o elemento, são definidas para ele as cores do estado normal, o objeto é redesenhado para exibir as novas cores e o sinalizador de bloqueio é removido.

Método que preenche o objeto com a cor especificada

void CCanvasBase::Fill( const color clr, const bool chart_redraw) { this .m_background.Erase(:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); this .m_background.Update(chart_redraw); }

Em alguns casos, é necessário preencher completamente o fundo do objeto com uma determinada cor. O método preenche o fundo do objeto com a cor, sem afetar o primeiro plano. Para o preenchimento, é utilizada a transparência previamente definida na variável de classe m_alpha. Em seguida, o canvas é atualizado para fixar as alterações com o sinalizador de redesenho do gráfico.

Se o sinalizador estiver ativado, as alterações serão exibidas imediatamente após a atualização do canvas. Com o sinalizador de atualização do gráfico desativado, a aparência do objeto será atualizada либо com um novo tick, ou em qualquer chamada subsequente do comando de atualização do gráfico. Isso é necessário quando vários objetos são recoloridos simultaneamente. O sinalizador de redesenho deve estar ativado apenas no último objeto a ser recolorido.

Essa lógica, de modo geral, aplica-se a todos os casos de alteração de objetos gráficos, seja um elemento único, atualizado imediatamente após sua modificação, seja um processamento em lote de vários elementos, em que o redesenho do gráfico é necessário apenas após a alteração do último objeto gráfico.

Método que preenche o objeto com cor transparente

void CCanvasBase::Clear( const bool chart_redraw) { this .m_background.Erase(clrNULL); this .m_foreground.Erase(clrNULL); this .Update(chart_redraw); }

O canvas de fundo e o canvas de primeiro plano são preenchidos com uma cor transparente, e ambos os objetos são atualizados com a indicação do sinalizador de redesenho do gráfico.

Método que atualiza o objeto para exibição das alterações

void CCanvasBase::Update( const bool chart_redraw) { this .m_background.Update( false ); this .m_foreground.Update(chart_redraw); }

O canvas de fundo é atualizado sem redesenhar o gráfico, e, ao atualizar o canvas de primeiro plano, é utilizado o valor especificado do sinalizador de redesenho do gráfico. Isso permite atualizar simultaneamente ambos os objetos CCanvas, controlando ao mesmo tempo o redesenho do gráfico para múltiplos objetos, por meio da indicação do sinalizador de redesenho no método.

Método que desenha a aparência externa

void CCanvasBase::Draw( const bool chart_redraw) { return ; }

Este é um método virtual. Sua implementação deve ser realizada nas classes herdadas. Aqui, esse método não faz nada, pois para o objeto base não deve haver qualquer desenho no gráfico, trata-se apenas de um objeto base a partir do qual são criados os elementos de controle.

Método que destrói o objeto

void CCanvasBase::Destroy( void ) { this .m_background.Destroy(); this .m_foreground.Destroy(); }

Ambos os canvases são destruídos por meio dos métodos Destroy da classe CCanvas.

Método que retorna a descrição do objeto

string CCanvasBase::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); string area=:: StringFormat ( "x %d, y %d, w %d, h %d" , this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height()); return :: StringFormat ( "%s%s (%s, %s): ID %d, %s" ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .NameBG(), this .NameFG(), this .ID(),area); }

Retorna a descrição do objeto com a descrição definida para ele, o identificador, os nomes dos objetos gráficos de fundo e de primeiro plano, bem como com a indicação das coordenadas e dimensões do objeto no formato:

Canvas Base "Rectangle 1" (TestScr1_BG, TestScr1_FG): ID 1 , x 100 , y 40 , w 100 , h 100 Canvas Base "Rectangle 2" (TestScr2_BG, TestScr2_FG): ID 2 , x 110 , y 50 , w 80 , h 80

Método que imprime no diário a descrição do objeto

void CCanvasBase:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); }

Imprime no diário a descrição do objeto retornada pelo método Description.

Os métodos de salvamento do elemento gráfico em arquivo e de carregamento a partir de arquivo ainda não estão implementados no momento, foi apenas criada uma estrutura base para eles:

bool CCanvasBase::Save( const int file_handle) { return false ; if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CCanvasBase::Load( const int file_handle) { return false ; if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileReadLong (file_handle)!=- 1 ) return false ; if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return false ; return true ; }

Como esta é a primeira versão do objeto base, e muito provavelmente ele ainda será aprimorado, os métodos de trabalho com arquivos também ainda não foram implementados. Durante o aprimoramento dessa classe, a adição de novas propriedades e a otimização das existentes, será necessário, simultaneamente, introduzir alterações também nos métodos de trabalho com arquivos. Para evitar trabalho desnecessário, deixaremos a implementação dos métodos Save e Load para o momento da conclusão total dos trabalhos sobre o objeto base dos elementos gráficos.

Agora temos tudo pronto para os testes.





Testando o resultado

Para testar o funcionamento da classe, criaremos dois objetos, um sobre o outro. O primeiro objeto atuará como contêiner para o segundo. Já o segundo objeto será deslocado programaticamente dentro do elemento pai em todas as direções possíveis. Isso nos permitirá compreender a correção do funcionamento dos métodos de deslocamento, de alteração de tamanho dos elementos e do recorte do elemento filho pelos limites do contêiner. Antes de concluir o trabalho, definiremos para o segundo objeto o sinalizador de elemento bloqueado, para verificar como isso funciona.

Mas há um "porém". No objeto base, o método Draw não faz nada, e simplesmente não veremos o funcionamento da classe, pois os objetos criados serão completamente transparentes.

Faremos o seguinte: o primeiro objeto simplesmente será preenchido com uma cor e terá uma borda desenhada. Como ele não se desloca nem altera suas dimensões, não há necessidade de redesenhá-lo, basta desenhar algo nele uma única vez após sua criação. Já para o segundo objeto, é necessário atualizar constantemente sua aparência, pois o método ObjectTrim() chama o método de redesenho do objeto. Porém, nesta classe, esse método não faz nada. Portanto, temporariamente faremos uma modificação no método Draw para que algo seja desenhado no objeto:

void CCanvasBase::Draw( const bool chart_redraw) { Fill(BackColor(), false ); m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ),AdjX( this .Width()- 1 ),AdjY( this .Height()- 1 ), ColorToARGB ( this .BorderColor())); m_foreground.Erase(clrNULL); m_foreground. TextOut (AdjX( 6 ),AdjY( 6 ), StringFormat ( "%dx%d (%dx%d)" , this .Width(), this .Height(), this .ObjectWidth(), this .ObjectHeight()), ColorToARGB ( this .ForeColor())); m_foreground. TextOut (AdjX( 6 ),AdjY( 16 ), StringFormat ( "%dx%d (%dx%d)" , this .X(), this .Y(), this .ObjectX(), this .ObjectY()), ColorToARGB ( this .ForeColor())); Update(chart_redraw); }

Aqui, para o canvas de fundo, preenchimos o fundo com a cor de fundo definida e desenhamos a borda com a cor de borda definida.

Para o canvas de primeiro plano, nós o limpamos e exibimos dois textos, um abaixo do outro, com a cor de texto definida:

com a largura/altura do objeto e, entre parênteses, a largura/altura dos objetos gráficos de fundo e de primeiro plano; com as coordenadas X/Y do objeto e, entre parênteses, as coordenadas X/Y dos objetos gráficos de fundo e de primeiro plano.

Após os testes, removeremos esse código do método.

Na pasta \MQL5\Scripts\Tables\ criaremos o arquivo do script de teste TestControls.mq5:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Controls\Base.mqh" CCanvasBase *obj1= NULL ; CCanvasBase *obj2= NULL ; void OnStart () { obj1= new CCanvasBase( 0 , 0 , "TestScr1" , 100 , 40 , 160 , 160 ); obj1.SetAlpha( 250 ); obj1.SetBorderWidth( 6 ); obj1.Fill( clrDodgerBlue , false ); uint wd=obj1.BorderWidth(); obj1.GetBackground().Rectangle(wd- 2 ,wd- 2 ,obj1.Width()-wd+ 1 ,obj1.Height()-wd+ 1 , ColorToARGB ( clrWheat )); obj1.Update( false ); obj1.SetName( "Rectangle 1" ); obj1.SetID( 1 ); obj1. Print (); int shift= 10 ; int x=obj1.X()+shift; int y=obj1.Y()+shift; int w=obj1.Width()-shift* 2 ; int h=obj1.Height()-shift* 2 ; obj2= new CCanvasBase( 0 , 0 , "TestScr2" ,x,y,w,h); obj2.SetAlpha( 250 ); obj2.SetContainerObj(obj1); obj2.InitBackColors( clrLime ); obj2.InitBackColorBlocked( clrLightGray ); obj2.BackColorToDefault(); obj2.InitForeColors( clrBlack ); obj2.InitForeColorBlocked( clrDimGray ); obj2.ForeColorToDefault(); obj2.InitBorderColors( clrBlue ); obj2.InitBorderColorBlocked( clrSilver ); obj2.BorderColorToDefault(); obj2.SetName( "Rectangle 2" ); obj2.SetID( 2 ); obj2. Print (); obj2.Draw( true ); int ms= 1 ; int total=obj1.Width()-shift; Sleep ( 1000 ); ShiftHorisontal(- 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftHorisontal( 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftHorisontal( 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftHorisontal(- 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftVertical(- 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftVertical( 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftVertical( 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftVertical(- 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); obj2.Block( true ); Sleep ( 3000 ); delete obj1; delete obj2; } void ShiftHorisontal( const int dx, const int total, const int delay) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (obj2.ShiftX(dx)) ChartRedraw (); Sleep (delay); } } void ShiftVertical( const int dy, const int total, const int delay) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (obj2.ShiftY(dy)) ChartRedraw (); Sleep (delay); } }

O código do script está detalhadamente comentado. Toda a sua lógica pode ser facilmente compreendida a partir dos comentários apresentados.

Compilamos e executamos o script no gráfico:

Vemos que o objeto filho é corretamente recortado pelos limites da área do contêiner, não pelas bordas do objeto, mas com um recuo correspondente à largura da borda, e que o bloqueio do objeto provoca seu redesenho nas cores do elemento bloqueado.

Pequenos "trancos" durante os deslocamentos do objeto aninhado no contêiner são causados por defeitos na gravação da imagem GIF, e não por atrasos na execução dos métodos da classe.

Após a execução do script, duas linhas com a descrição dos dois objetos criados serão exibidas no diário:

Canvas Base "Rectangle 1" (TestScr1_BG, TestScr1_FG): ID 1 , x 100 , y 40 , w 160 , h 160 Canvas Base "Rectangle 2" (TestScr2_BG, TestScr2_FG): ID 2 , x 110 , y 50 , w 140 , h 140





Considerações finais

Hoje lançamos a base para a criação de quaisquer elementos gráficos, onde cada classe executa uma tarefa claramente definida, o que torna a arquitetura modular e facilmente extensível.

As classes implementadas estabelecem uma base sólida para a criação de elementos gráficos complexos e sua integração com os componentes Model e Controller no paradigma MVC.

A partir do próximo artigo, iniciaremos a criação de todos os elementos necessários para a construção de tabelas e o gerenciamento delas. Como na linguagem MQL o modelo de eventos é integrado aos objetos criados por meio dos eventos do gráfico, em todos os elementos de controle subsequentes será organizada a обработка de eventos para implementar a ligação do componente View com o componente Controller.

Programas utilizados neste artigo:

#

Nome Tipo

Descrição

1 Base.mqh Biblioteca de classes Classes para a criação do objeto base dos elementos de controle 2 TestControls.mq5 Script de teste Script para testar o funcionamento da classe do objeto base 3 MQL5.zip Arquivo compactado Arquivo com os arquivos apresentados acima, para extração no diretório MQL5 do terminal cliente

Classes que compõem a biblioteca Base.mqh:

#

Nome

Descrição 1 CBaseObj Classe base para todos os objetos gráficos 2 Cor Classe para gerenciamento de cores 3 CColorElement Classe para gerenciamento das cores dos diferentes estados do elemento gráfico 4 CBound Classe para gerenciamento de área retangular

5 CCanvasBase Classe base para trabalhar com elementos gráficos no canvas

Todos os arquivos criados são anexados ao artigo para estudo individual. O arquivo compactado pode ser extraído diretamente na pasta do terminal, e todos os arquivos serão posicionados corretamente na pasta: MQL5\Scripts\Tables.