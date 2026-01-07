ANZ 기업 신뢰도는 수백 개의 뉴질랜드 기업을 대상으로 한 월간 설문 조사 결과를 반영합니다. ANZ 기업 신뢰 지수는 향후 12개월 동안의 경제 발전 추정치를 제공합니다. 그것은 뉴질랜드 경제를 보여주는 선행 지표로 여겨집니다.

"ANZ 뉴질랜드 비즈니스 신뢰도 (ANZ New Zealand Business Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.