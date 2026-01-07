ANZ 뉴질랜드 비즈니스 신뢰도 (ANZ New Zealand Business Confidence)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
비즈니스
|낮음
|73.6
|
67.1
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|66.3
|
73.6
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
ANZ 기업 신뢰도는 수백 개의 뉴질랜드 기업을 대상으로 한 월간 설문 조사 결과를 반영합니다. ANZ 기업 신뢰 지수는 향후 12개월 동안의 경제 발전 추정치를 제공합니다. 그것은 뉴질랜드 경제를 보여주는 선행 지표로 여겨집니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"ANZ 뉴질랜드 비즈니스 신뢰도 (ANZ New Zealand Business Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
73.6
67.1
11월 2025
N/D
44.7
58.1
10월 2025
58.1
43.4
49.6
9월 2025
49.6
54.9
49.7
8월 2025
49.7
57.3
47.8
7월 2025
47.8
49.3
46.3
6월 2025
46.3
33.5
36.6
5월 2025
36.6
44.0
49.3
4월 2025
49.3
58.5
57.5
3월 2025
57.5
54.5
58.4
2월 2025
58.4
49.8
54.4
1월 2025
54.4
59.0
62.3
12월 2024
62.3
48.4
64.9
11월 2024
64.9
50.9
65.7
10월 2024
65.7
73.8
60.9
9월 2024
60.9
59.7
50.6
8월 2024
50.6
29.3
27.1
7월 2024
27.1
12.2
6.1
6월 2024
6.1
12.3
11.2
5월 2024
11.2
7.9
14.9
4월 2024
14.9
25.0
22.9
2월 2024
34.7
33.2
12월 2023
33.2
39.5
30.8
11월 2023
30.8
37.4
23.4
10월 2023
23.4
3.6
1.5
9월 2023
1.5
4.7
-3.7
8월 2023
-3.7
-1.9
-13.1
7월 2023
-13.1
-13.1
-18.0
6월 2023
-18.0
-28.1
-31.1
5월 2023
-31.1
-43.4
-43.8
4월 2023
-43.8
-43.4
-43.4
3월 2023
-43.4
-47.5
-43.3
2월 2023
-43.3
-61.0
-52.0
1월 2023
-52.0
-64.2
-70.2
12월 2022
-70.2
-50.0
-57.1
11월 2022
-57.1
-39.5
-42.7
10월 2022
-42.7
-42.0
-36.7
9월 2022
-36.7
-52.1
-47.8
8월 2022
-47.8
-55.0
-56.7
7월 2022
-56.7
-55.0
-62.6
6월 2022
-62.6
-33.2
-55.6
5월 2022
-55.6
-33.2
-42.0
4월 2022
-42.0
-31.2
-41.9
3월 2022
-41.9
-74.3
-51.8
2월 2022
-51.8
-21.6
-23.2
12월 2021
-23.2
-19.9
-16.4
11월 2021
-16.4
-20.6
-13.4
10월 2021
-13.4
2.0
-8.6
10월 2021
-8.6
-7.2
9월 2021
-7.2
-15.1
-14.2
