뉴질랜드 고용 변화 q/q (New Zealand Employment Change q/q)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
노동
|높은
|0.0%
|0.2%
|
-0.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.5%
|
0.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
뉴질랜드 고용 변화 q/q는 해당 분기에 뉴질랜드 상주 기업에 공식적으로 고용된 시민의 수가 이전 분기에 비해 변화했음을 보여줍니다. 고용 증가는 노동 시장이 튼튼해졌다는 신호이며 뉴질랜드 달러화의 호재로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"뉴질랜드 고용 변화 q/q (New Zealand Employment Change q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
0.0%
0.2%
-0.2%
2 Q 2025
-0.1%
-0.5%
0.1%
1 Q 2025
0.1%
-0.6%
-0.2%
4 Q 2024
-0.1%
0.4%
-0.6%
3 Q 2024
-0.5%
0.4%
0.2%
2 Q 2024
0.4%
0.4%
-0.3%
1 Q 2024
-0.2%
0.4%
0.4%
4 Q 2023
0.4%
0.4%
-0.1%
3 Q 2023
-0.2%
0.6%
1.0%
2 Q 2023
1.0%
0.7%
1.1%
1 Q 2023
0.8%
0.6%
0.5%
4 Q 2022
0.2%
0.7%
1.3%
3 Q 2022
1.3%
0.6%
0.0%
2 Q 2022
0.0%
0.8%
0.0%
1 Q 2022
0.1%
0.9%
0.0%
4 Q 2021
0.1%
0.9%
1.9%
3 Q 2021
2.0%
0.2%
1.0%
2 Q 2021
1.0%
0.0%
0.6%
1 Q 2021
0.6%
-0.2%
0.6%
4 Q 2020
0.6%
0.0%
-0.7%
3 Q 2020
-0.8%
0.2%
-0.3%
2 Q 2020
-0.4%
0.3%
1.0%
1 Q 2020
0.7%
0.3%
0.1%
4 Q 2019
0.0%
1.0%
0.2%
3 Q 2019
0.2%
0.3%
0.6%
2 Q 2019
0.8%
0.0%
-0.1%
1 Q 2019
-0.2%
1.0%
0.1%
4 Q 2018
0.1%
0.5%
1.0%
3 Q 2018
1.1%
0.6%
0.6%
2 Q 2018
0.5%
0.6%
1 Q 2018
0.6%
0.4%
4 Q 2017
0.5%
2.2%
3 Q 2017
2.2%
-0.1%
2 Q 2017
-0.2%
1.1%
1 Q 2017
1.2%
0.7%
4 Q 2016
0.8%
1.3%
3 Q 2016
1.4%
2.4%
2 Q 2016
2.4%
1.4%
1 Q 2016
1.2%
1.0%
4 Q 2015
0.9%
-0.5%
3 Q 2015
-0.4%
0.1%
2 Q 2015
0.3%
0.7%
1 Q 2015
0.7%
1.2%
4 Q 2014
1.2%
0.8%
3 Q 2014
0.8%
0.4%
2 Q 2014
0.4%
0.9%
1 Q 2014
0.9%
1.1%
4 Q 2013
1.0%
1.2%
3 Q 2013
1.2%
0.4%
2 Q 2013
0.4%
1.7%
