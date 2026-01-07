뉴질랜드 고용 변화 q/q는 해당 분기에 뉴질랜드 상주 기업에 공식적으로 고용된 시민의 수가 이전 분기에 비해 변화했음을 보여줍니다. 고용 증가는 노동 시장이 튼튼해졌다는 신호이며 뉴질랜드 달러화의 호재로 볼 수 있습니다.

"뉴질랜드 고용 변화 q/q (New Zealand Employment Change q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.