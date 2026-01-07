캘린더섹션

뉴질랜드 국내총생산(GDP) 지출 q/q (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
GDP
낮음 1.3% 0.1%
-0.8%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
GDP 지출 q/q는 해당 분기에 뉴질랜드에서 생산된 모든 상품과 서비스의 통화 가치를 이전 분기와 비교하여 반영합니다. 지출에 의한 GDP 계산은 국가 경제의 틀 안에서 생산된 상품과 서비스에 대한 모든 지출을 고려합니다. GDP 가치의 성장은 NZD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 국내총생산(GDP) 지출 q/q (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
1.3%
0.1%
-0.8%
2 Q 2025
-0.9%
-0.4%
1.2%
1 Q 2025
0.9%
0.5%
0.6%
4 Q 2024
0.8%
0.0%
-0.9%
3 Q 2024
-0.8%
0.0%
-0.8%
2 Q 2024
0.0%
0.0%
0.3%
1 Q 2024
0.1%
-0.5%
0.1%
4 Q 2023
0.0%
0.8%
-0.4%
3 Q 2023
-0.7%
0.9%
0.9%
2 Q 2023
1.3%
-1.5%
-0.2%
1 Q 2023
-0.2%
2.1%
-0.9%
4 Q 2022
-0.8%
0.8%
1.9%
3 Q 2022
2.0%
-1.7%
2.3%
2 Q 2022
2.1%
2.6%
-0.1%
1 Q 2022
-0.1%
-4.3%
2.5%
4 Q 2021
2.6%
5.1%
-4.4%
3 Q 2021
-4.7%
2.8%
2.6%
2 Q 2021
2.6%
-5.8%
1.4%
1 Q 2021
1.4%
-2.8%
-1.5%
4 Q 2020
-1.5%
15.3%
14.3%
3 Q 2020
15.6%
-10.1%
-9.5%
2 Q 2020
-9.8%
-0.9%
-1.3%
1 Q 2020
-1.3%
0.5%
0.2%
4 Q 2019
0.2%
0.6%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
0.5%
0.5%
2 Q 2019
0.7%
0.7%
0.9%
1 Q 2019
0.8%
0.8%
0.6%
4 Q 2018
0.5%
0.2%
0.4%
3 Q 2018
0.5%
0.9%
1.1%
2 Q 2018
1.2%
0.4%
1 Q 2018
0.3%
0.4%
4 Q 2017
0.4%
1.0%
3 Q 2017
0.9%
1.4%
2 Q 2017
1.1%
0.5%
1 Q 2017
0.2%
0.1%
4 Q 2016
0.2%
0.9%
3 Q 2016
1.4%
1.2%
2 Q 2016
1.2%
0.7%
1 Q 2016
0.5%
0.8%
4 Q 2015
1.1%
1.4%
3 Q 2015
1.2%
0.7%
2 Q 2015
0.2%
0.1%
1 Q 2015
0.1%
1.1%
4 Q 2014
1.1%
1.3%
3 Q 2014
1.3%
0.5%
2 Q 2014
0.5%
