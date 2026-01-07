GDP 지출 q/q는 해당 분기에 뉴질랜드에서 생산된 모든 상품과 서비스의 통화 가치를 이전 분기와 비교하여 반영합니다. 지출에 의한 GDP 계산은 국가 경제의 틀 안에서 생산된 상품과 서비스에 대한 모든 지출을 고려합니다. GDP 가치의 성장은 NZD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"뉴질랜드 국내총생산(GDP) 지출 q/q (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.