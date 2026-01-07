뉴질랜드 방문자 도착 y/y (New Zealand Visitor Arrivals y/y)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
노동
|낮음
|9.4%
|5.5%
|
9.6%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|5.9%
|
9.4%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
방문자 도착 y/y 데이터는 뉴질랜드로 단기 체류하는 해외 방문자 수의 매년 변화를 보여줍니다. 관광산업은 뉴질랜드 경제에서 중요한 비중을 차지하고 있기 때문에 뉴질랜드 달러화에 대한 높은 평가 절상은 긍정적인 것으로 여겨집니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"뉴질랜드 방문자 도착 y/y (New Zealand Visitor Arrivals y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
9.4%
5.5%
9.6%
9월 2025
9.6%
5.4%
7.5%
8월 2025
7.5%
6.0%
6.6%
7월 2025
6.6%
3.4%
0.8%
6월 2025
0.8%
-0.8%
6.1%
5월 2025
6.1%
1.5%
18.8%
4월 2025
18.8%
1.2%
-8.4%
3월 2025
-8.4%
8.1%
-2.3%
2월 2025
-2.3%
12.8%
13.4%
1월 2025
13.4%
9.1%
12.2%
12월 2024
12.2%
6.1%
5.9%
11월 2024
5.9%
3.6%
6.3%
10월 2024
6.3%
2.2%
0.9%
9월 2024
0.9%
3.7%
3.6%
8월 2024
3.6%
3.8%
3.8%
7월 2024
3.8%
8.0%
3.8%
6월 2024
3.8%
6.9%
12.1%
5월 2024
12.1%
14.8%
1.7%
4월 2024
1.7%
31.5%
27.9%
3월 2024
27.9%
31.9%
35.0%
2월 2024
35.0%
14.0%
21.7%
1월 2024
21.7%
2.1%
14.8%
12월 2023
14.8%
2.1%
30.4%
11월 2023
30.4%
2.1%
39.8%
10월 2023
39.8%
2.1%
48.7%
9월 2023
48.7%
2.1%
59.4%
8월 2023
59.4%
2.1%
59.3%
7월 2023
59.3%
2.1%
88.5%
6월 2023
88.5%
2.1%
120.4%
5월 2023
120.4%
2.1%
307.5%
4월 2023
307.5%
2.1%
805.0%
3월 2023
805.0%
2.1%
4998.0%
2월 2023
4998.0%
2.1%
6480.4%
1월 2023
6480.4%
2.1%
5740.9%
12월 2022
5740.9%
2.1%
4257.0%
11월 2022
4257.0%
2.1%
4283.8%
10월 2022
4283.8%
2.1%
6448.5%
9월 2022
6448.5%
2.1%
4748.8%
8월 2022
4748.8%
-40.9%
344.2%
7월 2022
344.2%
-36.7%
83.5%
6월 2022
83.5%
14.8%
26.3%
5월 2022
26.3%
37.2%
70.1%
4월 2022
70.1%
57.6%
517.0%
3월 2022
517.0%
87.5%
-1.2%
2월 2022
-1.2%
142.5%
-26.0%
1월 2022
-26.0%
217.3%
4.4%
12월 2021
4.4%
319.2%
3.8%
11월 2021
3.8%
468.4%
-27.3%
10월 2021
-27.3%
701.1%
-58.1%
9월 2021
-58.1%
483.2%
-44.0%
