방문자 도착 y/y 데이터는 뉴질랜드로 단기 체류하는 해외 방문자 수의 매년 변화를 보여줍니다. 관광산업은 뉴질랜드 경제에서 중요한 비중을 차지하고 있기 때문에 뉴질랜드 달러화에 대한 높은 평가 절상은 긍정적인 것으로 여겨집니다.

"뉴질랜드 방문자 도착 y/y (New Zealand Visitor Arrivals y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.