캘린더섹션

경제 달력

국가

뉴질랜드 경상수지 12개월 (New Zealand Current Account 12-Months)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
무역
중간 $​-15.370 B $​-12.365 B
$​-16.283 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

뉴질랜드 Current Account 12개월은 보고된 달을 시작으로 지난 12개월 동안의 순무역수지(수출 및 수입 상품과 서비스의 차이), 외국인 투자 순이익 및 순이동 지급액을 반영합니다. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다. 이 지표가 뉴질랜드 달러 시세에 미치는 영향은 현재 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 대부분의 경우, 외국인 거주자들이 상품이나 서비스에 대한 돈을 지불하기 위해 뉴질랜드 달러를 사야 하기 때문에 통화의 성장은 긍정적인 것으로 보여집니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 경상수지 12개월 (New Zealand Current Account 12-Months)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
$​-15.370 B
$​-12.365 B
$​-16.283 B
2 Q 2025
$​-15.956 B
$​-23.091 B
$​-18.313 B
1 Q 2025
$​-24.662 B
$​-25.278 B
$​-26.163 B
4 Q 2024
$​-26.401 B
$​-25.987 B
$​-27.252 B
3 Q 2024
$​-26.994 B
$​-25.584 B
$​-27.636 B
2 Q 2024
$​-27.762 B
$​-25.146 B
$​-27.619 B
1 Q 2024
$​-27.637 B
$​-25.567 B
$​-27.941 B
4 Q 2023
$​-27.803 B
$​-28.356 B
$​-29.766 B
3 Q 2023
$​-30.579 B
$​-24.172 B
$​-30.203 B
2 Q 2023
$​-29.760 B
$​-32.819 B
$​-31.754 B
1 Q 2023
$​-33.034 B
$​-29.544 B
$​-34.394 B
4 Q 2022
$​-33.787 B
$​-25.540 B
$​-31.873 B
3 Q 2022
$​-29.650 B
$​-27.323 B
$​-28.017 B
2 Q 2022
$​-27.818 B
$​-22.677 B
$​-24.264 B
1 Q 2022
$​-23.266 B
$​-21.717 B
$​-20.313 B
4 Q 2021
$​-20.234 B
$​-17.349 B
$​-15.810 B
3 Q 2021
$​-15.863 B
$​-12.823 B
$​-11.366 B
2 Q 2021
$​-11.226 B
$​-8.806 B
$​-8.176 B
1 Q 2021
$​-7.242 B
$​-2.104 B
$​-2.444 B
4 Q 2020
$​-2.549 B
$​-1.506 B
$​-2.699 B
3 Q 2020
$​-2.553 B
$​-4.563 B
$​-5.684 B
2 Q 2020
$​-5.765 B
$​-7.992 B
$​-9.064 B
1 Q 2020
$​-8.506 B
$​-9.044 B
$​-9.341 B
4 Q 2019
$​-9.233 B
$​-10.684 B
$​-10.189 B
3 Q 2019
$​-10.280 B
$​-10.046 B
$​-10.164 B
2 Q 2019
$​-10.233 B
$​-10.229 B
$​-10.801 B
1 Q 2019
$​-10.624 B
$​-12.807 B
$​-11.210 B
4 Q 2018
$​-10.974 B
$​-10.648 B
$​-10.565 B
3 Q 2018
$​-10.539 B
$​-4.985 B
$​-9.548 B
2 Q 2018
$​-9.540 B
$​-7.910 B
1 Q 2018
$​-7.910 B
$​-7.720 B
4 Q 2017
$​-7.720 B
$​-7.100 B
3 Q 2017
$​-7.100 B
$​-7.490 B
2 Q 2017
$​-7.490 B
$​-8.130 B
1 Q 2017
$​-8.130 B
$​-7.110 B
4 Q 2016
$​-7.110 B
$​-7.480 B
3 Q 2016
$​-7.480 B
$​-7.380 B
2 Q 2016
$​-7.380 B
$​-7.500 B
1 Q 2016
$​-7.500 B
$​-7.710 B
4 Q 2015
$​-7.710 B
$​-8.100 B
3 Q 2015
$​-8.100 B
$​-8.260 B
2 Q 2015
$​-8.300 B
$​-8.600 B
1 Q 2015
$​-8.600 B
$​-7.820 B
4 Q 2014
$​-7.820 B
$​-6.090 B
3 Q 2014
$​-6.090 B
$​-5.810 B
2 Q 2014
$​-5.800 B
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드