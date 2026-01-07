뉴질랜드 Current Account 12개월은 보고된 달을 시작으로 지난 12개월 동안의 순무역수지(수출 및 수입 상품과 서비스의 차이), 외국인 투자 순이익 및 순이동 지급액을 반영합니다. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다. 이 지표가 뉴질랜드 달러 시세에 미치는 영향은 현재 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 대부분의 경우, 외국인 거주자들이 상품이나 서비스에 대한 돈을 지불하기 위해 뉴질랜드 달러를 사야 하기 때문에 통화의 성장은 긍정적인 것으로 보여집니다.

"뉴질랜드 경상수지 12개월 (New Zealand Current Account 12-Months)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.