뉴질랜드 참여율 (New Zealand Participation Rate)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
노동
낮음 70.3% 70.5%
70.5%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
70.2%
70.3%
다음 발표 실제 예측
이전
뉴질랜드 참여율(New Zealand Partiation Rate)은 전체 노동 인구와 관련하여 고용되었거나 적극적으로 구직 활동을 하고 있는 노동력 연령층의 비율을 반영합니다.

이 지표는 실업률과 노동시장 상황을 측정하는 데 사용됩니다. 지표 성장률은 NZD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 참여율 (New Zealand Participation Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
70.3%
70.5%
70.5%
2 Q 2025
70.5%
70.6%
70.8%
1 Q 2025
70.8%
70.7%
70.9%
4 Q 2024
71.0%
71.2%
71.1%
3 Q 2024
71.2%
71.8%
71.7%
2 Q 2024
71.7%
71.8%
71.6%
1 Q 2024
71.5%
71.9%
71.9%
4 Q 2023
71.9%
72.1%
72.0%
3 Q 2023
72.0%
72.4%
72.4%
2 Q 2023
72.4%
72.0%
72.0%
1 Q 2023
72.0%
71.9%
71.7%
4 Q 2022
71.7%
71.4%
71.7%
3 Q 2022
71.7%
71.0%
70.9%
2 Q 2022
70.8%
71.6%
70.9%
1 Q 2022
70.9%
71.5%
71.1%
4 Q 2021
71.1%
71.1%
71.2%
3 Q 2021
71.2%
70.6%
70.5%
2 Q 2021
70.5%
70.3%
70.4%
1 Q 2021
70.4%
70.0%
70.2%
4 Q 2020
70.2%
69.9%
70.1%
3 Q 2020
70.1%
69.9%
69.9%
2 Q 2020
69.7%
70.2%
70.5%
1 Q 2020
70.4%
70.7%
70.1%
4 Q 2019
70.1%
71.1%
70.4%
3 Q 2019
70.4%
70.9%
70.3%
2 Q 2019
70.4%
70.6%
70.4%
1 Q 2019
70.4%
71.4%
70.9%
4 Q 2018
70.9%
71.2%
71.0%
3 Q 2018
71.1%
70.8%
70.9%
2 Q 2018
70.9%
70.8%
1 Q 2018
70.8%
70.9%
4 Q 2017
71.0%
71.1%
3 Q 2017
71.1%
70.0%
2 Q 2017
70.0%
70.6%
1 Q 2017
70.6%
70.5%
4 Q 2016
70.5%
70.1%
3 Q 2016
70.1%
69.7%
2 Q 2016
69.7%
69.0%
1 Q 2016
69.0%
68.5%
4 Q 2015
68.4%
68.7%
3 Q 2015
68.6%
69.3%
2 Q 2015
69.3%
69.5%
1 Q 2015
69.6%
69.4%
4 Q 2014
69.7%
69.0%
3 Q 2014
69.0%
68.9%
2 Q 2014
68.9%
69.3%
1 Q 2014
69.2%
68.9%
4 Q 2013
68.9%
68.6%
3 Q 2013
68.6%
68.0%
2 Q 2013
68.0%
67.8%
