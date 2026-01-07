뉴질랜드 참여율(New Zealand Partiation Rate)은 전체 노동 인구와 관련하여 고용되었거나 적극적으로 구직 활동을 하고 있는 노동력 연령층의 비율을 반영합니다.

이 지표는 실업률과 노동시장 상황을 측정하는 데 사용됩니다. 지표 성장률은 NZD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: