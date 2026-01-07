인건비 지수 y/y는 해당 분기 동안 고용주가 지급한 인건비가 전년 같은 분기와 비교하여 변경된 것을 나타냅니다. 이 값은 근로자 1인당 GDP로 정의되는 노동 생산성에 대한 단일 직원 인건비의 비율로 계산됩니다. 이 지표는 인플레이션을 평가하고 소비자 지출의 성장을 예측할 수 있게 해줍니다.

"뉴질랜드 인건비 지수 y/y (New Zealand Labor Cost Index y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.