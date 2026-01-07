핵심 소매 판매 m/m은 해당 달의 소매 판매에서 전월에 비해 변동을 보여 줍니다. 이 지표는 다양한 유형과 크기의 소매점 통계를 기반으로 계산됩니다. 지수 계산은 자동차와 예비 부품의 판매량을 포함하지 않습니다. 소매 판매는 뉴질랜드의 소비자 활동을 나타내는 지표이며 국가 GDP의 중요한 구성요소입니다. 지표 성장률은 NZD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"뉴질랜드 핵심 소매 판매 q/q (New Zealand Core Retail Sales q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.