뉴질랜드 RBNZ 비거주자 부채 보유 준비 은행 (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 준비은행 (Reserve Bank of New Zealand)
분야:
정부
낮음 58.0% 60.4%
58.6%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
57.0%
58.0%
다음 발표 실제 예측
이전
RBNZ 비거주자 채무 보유는 비거주자가 보유하고 있는 정부 부채 증권의 비율을 반영합니다. 이 값은 적립은행과 지진위원회가 보유하고 있는 유가증권의 총액을 제외하고 시중에 유통되는 유가증권의 총액을 기준으로 계산됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 RBNZ 비거주자 부채 보유 준비 은행 (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
58.0%
60.4%
58.6%
10월 2025
58.6%
56.3%
57.8%
9월 2025
57.8%
58.7%
59.6%
8월 2025
59.6%
60.8%
5월 2025
59.7%
58.7%
58.8%
4월 2025
58.8%
59.2%
59.2%
3월 2025
59.2%
58.3%
59.2%
2월 2025
59.2%
60.1%
59.3%
1월 2025
59.3%
59.0%
59.2%
12월 2024
59.2%
57.9%
58.6%
11월 2024
58.6%
60.1%
59.2%
10월 2024
59.2%
58.4%
58.3%
9월 2024
58.3%
56.5%
56.9%
8월 2024
56.9%
56.6%
56.3%
7월 2024
56.3%
57.4%
57.2%
6월 2024
57.2%
57.6%
57.8%
5월 2024
57.8%
57.9%
58.5%
4월 2024
58.5%
60.0%
58.9%
3월 2024
58.9%
59.8%
58.7%
2월 2024
58.7%
57.7%
1월 2024
57.7%
57.4%
12월 2023
57.4%
56.8%
11월 2023
56.8%
57.9%
10월 2023
57.9%
59.5%
58.5%
9월 2023
58.5%
59.4%
58.6%
8월 2023
58.6%
57.2%
58.3%
7월 2023
58.3%
58.9%
59.4%
6월 2023
59.4%
59.5%
58.7%
5월 2023
58.7%
58.5%
57.6%
4월 2023
57.6%
55.8%
56.2%
3월 2023
56.2%
55.7%
56.0%
2월 2023
56.0%
57.5%
57.1%
1월 2023
56.8%
57.8%
56.5%
12월 2022
56.5%
56.5%
55.2%
11월 2022
55.3%
54.2%
54.0%
10월 2022
54.0%
53.0%
53.2%
9월 2022
53.2%
53.5%
53.6%
8월 2022
53.6%
53.9%
53.7%
7월 2022
53.7%
53.9%
53.7%
6월 2022
53.7%
52.8%
53.4%
5월 2022
53.4%
53.3%
53.5%
4월 2022
53.5%
54.3%
53.7%
3월 2022
53.7%
51.4%
53.8%
2월 2022
53.8%
50.3%
52.6%
1월 2022
52.6%
50.6%
51.8%
12월 2021
51.8%
53.7%
50.9%
11월 2021
50.9%
52.7%
50.1%
10월 2021
50.1%
46.5%
48.6%
9월 2021
48.6%
45.1%
47.7%
8월 2021
47.7%
48.8%
46.6%
