RBNZ 비거주자 채무 보유는 비거주자가 보유하고 있는 정부 부채 증권의 비율을 반영합니다. 이 값은 적립은행과 지진위원회가 보유하고 있는 유가증권의 총액을 제외하고 시중에 유통되는 유가증권의 총액을 기준으로 계산됩니다.

"뉴질랜드 RBNZ 비거주자 부채 보유 준비 은행 (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.