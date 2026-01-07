뉴질랜드 수출 (New Zealand Exports)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
무역
|낮음
|$6.990 B
|
$6.437 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
$6.990 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
뉴질랜드 수출은 보고된 달에 해당 국가에서 수출된 상품의 가치를 반영합니다.
수출에 관한 정보는 뉴질랜드의 대외 무역 활동과 뉴질랜드의 국외 제조업 상품에 대한 수요를 평가하는 데 사용됩니다.
마지막 값:
실제 자료
"뉴질랜드 수출 (New Zealand Exports)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$6.990 B
$6.437 B
10월 2025
$6.497 B
$5.783 B
9월 2025
$5.823 B
$5.848 B
8월 2025
$5.936 B
$6.556 B
7월 2025
$6.706 B
$6.532 B
6월 2025
$6.630 B
$7.497 B
5월 2025
$7.676 B
$7.698 B
4월 2025
$7.844 B
$7.406 B
3월 2025
$7.595 B
$6.614 B
2월 2025
$6.739 B
$6.060 B
1월 2025
$6.190 B
$6.670 B
12월 2024
$6.839 B
$6.418 B
11월 2024
$6.478 B
$5.614 B
10월 2024
$5.766 B
$4.909 B
9월 2024
$5.011 B
$4.848 B
8월 2024
$4.968 B
$6.086 B
7월 2024
$6.147 B
$6.040 B
6월 2024
$6.173 B
$6.995 B
5월 2024
$7.156 B
$6.312 B
4월 2024
$6.416 B
$6.377 B
3월 2024
$6.497 B
$5.789 B
2월 2024
$5.890 B
$4.816 B
1월 2024
$4.933 B
$5.851 B
12월 2023
$5.935 B
$5.946 B
11월 2023
$5.992 B
$5.369 B
10월 2023
$5.400 B
$4.766 B
9월 2023
$4.872 B
$4.970 B
8월 2023
$4.987 B
$5.376 B
7월 2023
$5.448 B
$6.183 B
6월 2023
$6.310 B
$6.967 B
5월 2023
$6.995 B
$6.607 B
4월 2023
$6.803 B
$6.284 B
3월 2023
$6.508 B
$5.059 B
2월 2023
$5.232 B
$5.303 B
1월 2023
$5.470 B
$6.521 B
12월 2022
$6.717 B
$6.340 B
11월 2022
$6.676 B
$5.962 B
10월 2022
$6.137 B
$5.936 B
9월 2022
$6.026 B
$5.293 B
8월 2022
$5.483 B
$6.353 B
7월 2022
$6.678 B
$6.273 B
6월 2022
$6.416 B
$6.871 B
5월 2022
$6.952 B
$6.156 B
4월 2022
$6.311 B
$6.481 B
3월 2022
$6.673 B
$5.215 B
2월 2022
$5.492 B
$4.797 B
1월 2022
$4.856 B
$6.096 B
12월 2021
$6.071 B
$5.690 B
11월 2021
$5.863 B
$5.362 B
10월 2021
$5.350 B
$4.362 B
