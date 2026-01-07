캘린더섹션

뉴질랜드 수출 (New Zealand Exports)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
무역
낮음 $​6.990 B
$​6.437 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​6.990 B
다음 발표 실제 예측
이전
뉴질랜드 수출은 보고된 달에 해당 국가에서 수출된 상품의 가치를 반영합니다.

수출에 관한 정보는 뉴질랜드의 대외 무역 활동과 뉴질랜드의 국외 제조업 상품에 대한 수요를 평가하는 데 사용됩니다.

마지막 값:

실제 자료

"뉴질랜드 수출 (New Zealand Exports)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$​6.990 B
$​6.437 B
10월 2025
$​6.497 B
$​5.783 B
9월 2025
$​5.823 B
$​5.848 B
8월 2025
$​5.936 B
$​6.556 B
7월 2025
$​6.706 B
$​6.532 B
6월 2025
$​6.630 B
$​7.497 B
5월 2025
$​7.676 B
$​7.698 B
4월 2025
$​7.844 B
$​7.406 B
3월 2025
$​7.595 B
$​6.614 B
2월 2025
$​6.739 B
$​6.060 B
1월 2025
$​6.190 B
$​6.670 B
12월 2024
$​6.839 B
$​6.418 B
11월 2024
$​6.478 B
$​5.614 B
10월 2024
$​5.766 B
$​4.909 B
9월 2024
$​5.011 B
$​4.848 B
8월 2024
$​4.968 B
$​6.086 B
7월 2024
$​6.147 B
$​6.040 B
6월 2024
$​6.173 B
$​6.995 B
5월 2024
$​7.156 B
$​6.312 B
4월 2024
$​6.416 B
$​6.377 B
3월 2024
$​6.497 B
$​5.789 B
2월 2024
$​5.890 B
$​4.816 B
1월 2024
$​4.933 B
$​5.851 B
12월 2023
$​5.935 B
$​5.946 B
11월 2023
$​5.992 B
$​5.369 B
10월 2023
$​5.400 B
$​4.766 B
9월 2023
$​4.872 B
$​4.970 B
8월 2023
$​4.987 B
$​5.376 B
7월 2023
$​5.448 B
$​6.183 B
6월 2023
$​6.310 B
$​6.967 B
5월 2023
$​6.995 B
$​6.607 B
4월 2023
$​6.803 B
$​6.284 B
3월 2023
$​6.508 B
$​5.059 B
2월 2023
$​5.232 B
$​5.303 B
1월 2023
$​5.470 B
$​6.521 B
12월 2022
$​6.717 B
$​6.340 B
11월 2022
$​6.676 B
$​5.962 B
10월 2022
$​6.137 B
$​5.936 B
9월 2022
$​6.026 B
$​5.293 B
8월 2022
$​5.483 B
$​6.353 B
7월 2022
$​6.678 B
$​6.273 B
6월 2022
$​6.416 B
$​6.871 B
5월 2022
$​6.952 B
$​6.156 B
4월 2022
$​6.311 B
$​6.481 B
3월 2022
$​6.673 B
$​5.215 B
2월 2022
$​5.492 B
$​4.797 B
1월 2022
$​4.856 B
$​6.096 B
12월 2021
$​6.071 B
$​5.690 B
11월 2021
$​5.863 B
$​5.362 B
10월 2021
$​5.350 B
$​4.362 B
1234
