캘린더섹션

경제 달력

국가

뉴질랜드 소매 판매 y/y (New Zealand Retail Sales y/y)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
소비자
중간 4.5% 1.5%
2.3%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.4%
4.5%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

소매 판매 y/y는 해당 달의 뉴질랜드 소매 판매와 전년도 같은 달에 비교한 변화를 보여 줍니다. 계산은 인플레이션에 맞게 조정됩니다. 이 지수는 종종 뉴질랜드의 인플레이션을 평가할 수 있는 소비자 지출 지표로 불립니다. 지표 성장률은 NZD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 소매 판매 y/y (New Zealand Retail Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
4.5%
1.5%
2.3%
2 Q 2025
2.3%
0.4%
0.7%
1 Q 2025
0.7%
-1.1%
0.3%
4 Q 2024
0.2%
-3.0%
-2.5%
3 Q 2024
-2.5%
1.4%
-3.6%
2 Q 2024
-3.6%
1.7%
-2.4%
1 Q 2024
-2.4%
2.0%
-4.1%
4 Q 2023
-4.1%
2.2%
-3.4%
3 Q 2023
-3.4%
2.7%
-3.5%
2 Q 2023
-3.5%
3.1%
-4.1%
1 Q 2023
-4.1%
3.6%
-4.0%
4 Q 2022
-4.0%
4.3%
4.9%
3 Q 2022
4.9%
3.9%
-3.7%
2 Q 2022
-3.7%
5.1%
2.3%
1 Q 2022
2.3%
5.3%
4.4%
4 Q 2021
4.4%
6.9%
-5.2%
3 Q 2021
-5.2%
20.5%
33.3%
2 Q 2021
33.3%
2.0%
6.6%
1 Q 2021
6.8%
1.9%
4.6%
4 Q 2020
4.8%
6.9%
8.3%
3 Q 2020
8.3%
-12.6%
-14.2%
2 Q 2020
-14.2%
2.7%
2.3%
1 Q 2020
2.3%
3.3%
3.3%
4 Q 2019
3.3%
3.2%
4.5%
3 Q 2019
4.5%
2.8%
2.9%
2 Q 2019
2.9%
3.0%
3.3%
1 Q 2019
3.3%
0.6%
3.5%
4 Q 2018
3.5%
9.7%
2.7%
3 Q 2018
2.7%
3.8%
3.1%
2 Q 2018
3.1%
3.0%
1 Q 2018
3.0%
5.4%
4 Q 2017
5.4%
4.1%
3 Q 2017
4.1%
5.4%
2 Q 2017
5.4%
4.6%
1 Q 2017
4.6%
4.2%
4 Q 2016
4.2%
5.1%
3 Q 2016
5.1%
6.0%
2 Q 2016
6.0%
4.8%
1 Q 2016
4.8%
5.3%
4 Q 2015
5.3%
5.7%
3 Q 2015
5.7%
5.9%
2 Q 2015
5.9%
5.1%
1 Q 2015
5.1%
4.7%
4 Q 2014
4.7%
4.1%
3 Q 2014
4.1%
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드