뉴질랜드 인건비 지수 q/q (New Zealand Labor Cost Index q/q)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
노동
낮음 0.5% 0.3%
0.6%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.5%
0.5%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

인건비 지수 q/q는 이전 분기와 비교하여 주어진 분기에 고용주가 지급한 인건비의 변화를 나타냅니다. 이 값은 근로자 1인당 GDP로 정의되는 노동 생산성에 대한 단일 직원 인건비의 비율로 계산됩니다. 이 지표는 인플레이션을 평가하고 소비자 지출의 성장을 예측할 수 있게 해줍니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 인건비 지수 q/q (New Zealand Labor Cost Index q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
0.5%
0.3%
0.6%
2 Q 2025
0.6%
0.5%
0.4%
1 Q 2025
0.4%
0.6%
0.6%
4 Q 2024
0.6%
0.8%
0.6%
3 Q 2024
0.6%
0.9%
0.9%
2 Q 2024
0.9%
0.9%
0.8%
1 Q 2024
0.8%
0.9%
1.0%
4 Q 2023
1.0%
1.0%
0.8%
3 Q 2023
0.8%
1.0%
1.1%
2 Q 2023
1.1%
1.0%
0.9%
1 Q 2023
0.9%
1.2%
1.1%
4 Q 2022
1.1%
1.3%
1.1%
3 Q 2022
1.1%
0.6%
1.3%
2 Q 2022
1.3%
0.6%
0.7%
1 Q 2022
0.7%
0.5%
0.7%
4 Q 2021
0.7%
0.6%
0.7%
3 Q 2021
0.7%
0.5%
0.9%
2 Q 2021
0.9%
0.5%
0.4%
1 Q 2021
0.4%
0.5%
0.5%
4 Q 2020
0.5%
0.5%
0.4%
3 Q 2020
0.4%
0.5%
0.2%
2 Q 2020
0.2%
0.6%
0.3%
1 Q 2020
0.3%
0.6%
0.6%
4 Q 2019
0.6%
0.8%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
0.2%
0.8%
2 Q 2019
0.8%
0.5%
0.3%
1 Q 2019
0.3%
0.5%
0.5%
4 Q 2018
0.5%
0.1%
0.5%
3 Q 2018
0.5%
0.6%
0.6%
2 Q 2018
0.6%
0.3%
1 Q 2018
0.3%
0.4%
4 Q 2017
0.4%
0.7%
3 Q 2017
0.7%
0.4%
2 Q 2017
0.4%
0.4%
1 Q 2017
0.4%
0.4%
4 Q 2016
0.4%
0.4%
3 Q 2016
0.4%
0.4%
2 Q 2016
0.4%
0.4%
1 Q 2016
0.4%
0.4%
4 Q 2015
0.4%
0.4%
3 Q 2015
0.4%
0.5%
2 Q 2015
0.5%
0.3%
1 Q 2015
0.3%
0.5%
4 Q 2014
0.5%
0.5%
3 Q 2014
0.5%
0.6%
2 Q 2014
0.6%
0.3%
1 Q 2014
0.3%
0.6%
4 Q 2013
0.6%
0.4%
3 Q 2013
0.4%
0.4%
2 Q 2013
0.4%
0.4%
12
