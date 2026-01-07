Business NZ 제조업 현황 지수 (PMI)는 월별 설문조사를 기반으로 집계됩니다. 이는 뉴질랜드의 제조 분야 활동을 보여주는 선행 지표 역할을 합니다.

"비즈니스 뉴질랜드 제조업 지수 (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.