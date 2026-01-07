비즈니스 뉴질랜드 제조업 지수 (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)
Business NZ 제조업 현황 지수 (PMI)는 월별 설문조사를 기반으로 집계됩니다. 이는 뉴질랜드의 제조 분야 활동을 보여주는 선행 지표 역할을 합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
10월 2025
N/D
48.1
49.9
9월 2025
49.9
49.3
49.9
8월 2025
49.9
49.5
52.8
7월 2025
52.8
48.4
49.2
6월 2025
48.8
53.5
47.4
5월 2025
53.3
49.6
52.9
4월 2025
53.9
47.2
53.2
3월 2025
53.2
52.9
54.1
2월 2025
53.9
50.2
51.7
1월 2025
51.4
46.0
46.2
12월 2024
45.9
43.5
45.2
11월 2024
45.5
46.8
45.7
10월 2024
45.8
49.4
47.0
9월 2024
46.9
42.9
46.1
8월 2024
45.8
42.2
44.4
7월 2024
44.0
42.3
41.2
6월 2024
41.1
46.6
46.6
5월 2024
47.2
48.0
48.8
4월 2024
48.9
45.7
46.8
3월 2024
47.1
45.5
49.1
2월 2024
49.3
47.9
47.5
1월 2024
47.3
41.7
43.4
12월 2023
43.1
45.5
46.5
11월 2023
46.7
42.9
10월 2023
42.5
48.1
45.3
9월 2023
45.3
48.9
46.1
8월 2023
46.1
49.1
46.6
7월 2023
46.3
49.4
47.4
6월 2023
47.5
49.8
48.7
5월 2023
48.9
50.2
48.8
4월 2023
49.1
50.7
48.1
3월 2023
48.1
51.0
51.7
2월 2023
52.0
51.2
51.2
1월 2023
50.8
51.6
47.8
12월 2022
47.2
52.0
47.2
11월 2022
47.4
52.5
49.1
10월 2022
49.3
52.7
51.7
9월 2022
52.0
52.5
54.8
8월 2022
54.9
52.5
53.5
7월 2022
52.7
52.5
50.0
6월 2022
49.7
52.7
52.6
5월 2022
52.9
52.7
51.2
4월 2022
51.2
52.8
53.7
3월 2022
53.8
53.7
53.6
2월 2022
53.6
54.5
52.3
1월 2022
52.1
55.3
53.8
12월 2021
53.7
56.0
51.2
11월 2021
50.6
56.7
54.2
10월 2021
54.3
45.8
51.6
