캘린더섹션

경제 달력

국가

뉴질랜드 무역수지 (New Zealand Trade Balance)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
무역
낮음 $​-0.163 B $​-0.141 B
$​-1.598 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​0.197 B
$​-0.163 B
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

무역수지는 보고된 달에 재화 및 용역의 총 수출량과 수입량 간의 차이를 측정합니다.

무역수지가 호조를 보이면 뉴질랜드 달러에 유리하게 작용할 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 무역수지 (New Zealand Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$​-0.163 B
$​-0.141 B
$​-1.598 B
10월 2025
$​-1.542 B
$​-1.163 B
$​-1.384 B
9월 2025
$​-1.355 B
$​-1.753 B
$​-1.235 B
8월 2025
$​-1.185 B
$​0.002 B
$​-0.716 B
7월 2025
$​-0.578 B
$​-0.920 B
$​0.203 B
6월 2025
$​0.142 B
$​1.453 B
$​1.082 B
5월 2025
$​1.235 B
$​1.885 B
$​1.285 B
4월 2025
$​1.426 B
$​0.661 B
$​0.794 B
3월 2025
$​0.970 B
$​-0.208 B
$​0.392 B
2월 2025
$​0.510 B
$​0.281 B
$​-0.544 B
1월 2025
$​-0.486 B
$​0.235 B
$​0.094 B
12월 2024
$​0.219 B
$​-0.456 B
$​-0.435 B
11월 2024
$​-0.437 B
$​-1.407 B
$​-1.658 B
10월 2024
$​-1.544 B
$​-1.337 B
$​-2.154 B
9월 2024
$​-2.108 B
$​-1.884 B
$​-2.306 B
8월 2024
$​-2.203 B
$​-1.496 B
$​-1.016 B
7월 2024
$​-0.963 B
$​-0.413 B
$​0.585 B
6월 2024
$​0.699 B
$​0.482 B
$​0.054 B
5월 2024
$​0.204 B
$​1.131 B
$​-0.003 B
4월 2024
$​0.091 B
$​1.316 B
$​0.476 B
3월 2024
$​0.588 B
$​-0.374 B
$​-0.315 B
2월 2024
$​-0.218 B
$​-1.283 B
$​-1.089 B
1월 2024
$​-0.976 B
$​0.009 B
$​-0.368 B
12월 2023
$​-0.323 B
$​-1.339 B
$​-1.250 B
11월 2023
$​-1.234 B
$​-0.935 B
$​-1.730 B
10월 2023
$​-1.709 B
$​-2.165 B
$​-2.425 B
9월 2023
$​-2.329 B
$​-1.679 B
$​-2.273 B
8월 2023
$​-2.291 B
$​-2.143 B
$​-1.177 B
7월 2023
$​-1.107 B
$​-0.953 B
$​-0.111 B
6월 2023
$​0.009 B
$​-0.956 B
$​0.052 B
5월 2023
$​0.046 B
$​0.595 B
$​0.236 B
4월 2023
$​0.427 B
$​-0.235 B
$​-1.586 B
3월 2023
$​-1.273 B
$​-0.920 B
$​-0.796 B
2월 2023
$​-0.714 B
$​-0.920 B
$​-2.113 B
1월 2023
$​-1.954 B
$​-1.405 B
$​-0.636 B
12월 2022
$​-0.475 B
$​-0.853 B
$​-2.180 B
11월 2022
$​-1.863 B
$​-1.091 B
$​-2.298 B
10월 2022
$​-2.129 B
$​-1.353 B
$​-1.696 B
9월 2022
$​-1.615 B
$​-2.205 B
$​-2.625 B
8월 2022
$​-2.447 B
$​-2.147 B
$​-1.406 B
7월 2022
$​-1.092 B
$​-1.043 B
$​-1.102 B
6월 2022
$​-0.701 B
$​-0.052 B
$​0.195 B
5월 2022
$​0.263 B
$​0.789 B
$​0.440 B
4월 2022
$​0.584 B
$​0.138 B
$​-0.581 B
3월 2022
$​-0.392 B
$​-0.781 B
$​-0.691 B
2월 2022
$​-0.385 B
$​-1.383 B
$​-1.126 B
1월 2022
$​-1.082 B
$​-1.072 B
$​-0.975 B
12월 2021
$​-0.477 B
$​-0.681 B
$​-1.060 B
11월 2021
$​-0.864 B
$​-0.967 B
$​-1.302 B
10월 2021
$​-1.286 B
$​-1.184 B
$​-2.206 B
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드