뉴질랜드 무역수지 (New Zealand Trade Balance)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
무역
|낮음
|$-0.163 B
|$-0.141 B
|
$-1.598 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|$0.197 B
|
$-0.163 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
무역수지는 보고된 달에 재화 및 용역의 총 수출량과 수입량 간의 차이를 측정합니다.
무역수지가 호조를 보이면 뉴질랜드 달러에 유리하게 작용할 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"뉴질랜드 무역수지 (New Zealand Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$-0.163 B
$-0.141 B
$-1.598 B
10월 2025
$-1.542 B
$-1.163 B
$-1.384 B
9월 2025
$-1.355 B
$-1.753 B
$-1.235 B
8월 2025
$-1.185 B
$0.002 B
$-0.716 B
7월 2025
$-0.578 B
$-0.920 B
$0.203 B
6월 2025
$0.142 B
$1.453 B
$1.082 B
5월 2025
$1.235 B
$1.885 B
$1.285 B
4월 2025
$1.426 B
$0.661 B
$0.794 B
3월 2025
$0.970 B
$-0.208 B
$0.392 B
2월 2025
$0.510 B
$0.281 B
$-0.544 B
1월 2025
$-0.486 B
$0.235 B
$0.094 B
12월 2024
$0.219 B
$-0.456 B
$-0.435 B
11월 2024
$-0.437 B
$-1.407 B
$-1.658 B
10월 2024
$-1.544 B
$-1.337 B
$-2.154 B
9월 2024
$-2.108 B
$-1.884 B
$-2.306 B
8월 2024
$-2.203 B
$-1.496 B
$-1.016 B
7월 2024
$-0.963 B
$-0.413 B
$0.585 B
6월 2024
$0.699 B
$0.482 B
$0.054 B
5월 2024
$0.204 B
$1.131 B
$-0.003 B
4월 2024
$0.091 B
$1.316 B
$0.476 B
3월 2024
$0.588 B
$-0.374 B
$-0.315 B
2월 2024
$-0.218 B
$-1.283 B
$-1.089 B
1월 2024
$-0.976 B
$0.009 B
$-0.368 B
12월 2023
$-0.323 B
$-1.339 B
$-1.250 B
11월 2023
$-1.234 B
$-0.935 B
$-1.730 B
10월 2023
$-1.709 B
$-2.165 B
$-2.425 B
9월 2023
$-2.329 B
$-1.679 B
$-2.273 B
8월 2023
$-2.291 B
$-2.143 B
$-1.177 B
7월 2023
$-1.107 B
$-0.953 B
$-0.111 B
6월 2023
$0.009 B
$-0.956 B
$0.052 B
5월 2023
$0.046 B
$0.595 B
$0.236 B
4월 2023
$0.427 B
$-0.235 B
$-1.586 B
3월 2023
$-1.273 B
$-0.920 B
$-0.796 B
2월 2023
$-0.714 B
$-0.920 B
$-2.113 B
1월 2023
$-1.954 B
$-1.405 B
$-0.636 B
12월 2022
$-0.475 B
$-0.853 B
$-2.180 B
11월 2022
$-1.863 B
$-1.091 B
$-2.298 B
10월 2022
$-2.129 B
$-1.353 B
$-1.696 B
9월 2022
$-1.615 B
$-2.205 B
$-2.625 B
8월 2022
$-2.447 B
$-2.147 B
$-1.406 B
7월 2022
$-1.092 B
$-1.043 B
$-1.102 B
6월 2022
$-0.701 B
$-0.052 B
$0.195 B
5월 2022
$0.263 B
$0.789 B
$0.440 B
4월 2022
$0.584 B
$0.138 B
$-0.581 B
3월 2022
$-0.392 B
$-0.781 B
$-0.691 B
2월 2022
$-0.385 B
$-1.383 B
$-1.126 B
1월 2022
$-1.082 B
$-1.072 B
$-0.975 B
12월 2021
$-0.477 B
$-0.681 B
$-1.060 B
11월 2021
$-0.864 B
$-0.967 B
$-1.302 B
10월 2021
$-1.286 B
$-1.184 B
$-2.206 B
