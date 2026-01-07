뉴질랜드 실업률 (New Zealand Unemployment Rate)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
노동
|낮음
|5.3%
|5.2%
|
5.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|5.4%
|
5.3%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
실업률은 전체 노동 인구 대비 실업 시민의 비율입니다. 실업자 중에는 현재 실업 상태이며 적극적으로 구직 활동을 하고 있는 근로 연령층이 포함됩니다.
지표 증가는 NZD 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"뉴질랜드 실업률 (New Zealand Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
5.3%
5.2%
5.2%
2 Q 2025
5.2%
5.2%
5.1%
1 Q 2025
5.1%
5.3%
5.1%
4 Q 2024
5.1%
5.0%
4.8%
3 Q 2024
4.8%
4.9%
4.6%
2 Q 2024
4.6%
4.5%
4.4%
1 Q 2024
4.3%
4.2%
4.0%
4 Q 2023
4.0%
4.2%
3.9%
3 Q 2023
3.9%
3.5%
3.6%
2 Q 2023
3.6%
3.4%
3.4%
1 Q 2023
3.4%
3.3%
3.4%
4 Q 2022
3.4%
3.3%
3.3%
3 Q 2022
3.3%
2.9%
3.3%
2 Q 2022
3.3%
4.0%
3.2%
1 Q 2022
3.2%
3.1%
3.2%
4 Q 2021
3.2%
3.7%
3.3%
3 Q 2021
3.4%
3.4%
4.0%
2 Q 2021
4.0%
4.1%
4.6%
1 Q 2021
4.7%
5.6%
4.9%
4 Q 2020
4.9%
4.9%
5.3%
3 Q 2020
5.3%
3.6%
4.0%
2 Q 2020
4.0%
3.8%
4.2%
1 Q 2020
4.2%
3.7%
4.0%
4 Q 2019
4.0%
3.8%
4.1%
3 Q 2019
4.2%
4.0%
3.9%
2 Q 2019
3.9%
4.1%
4.2%
1 Q 2019
4.2%
4.4%
4.3%
4 Q 2018
4.3%
3.7%
4.0%
3 Q 2018
3.9%
4.2%
4.4%
2 Q 2018
4.5%
4.4%
1 Q 2018
4.4%
4.5%
4 Q 2017
4.5%
4.6%
3 Q 2017
4.6%
4.8%
2 Q 2017
4.8%
4.9%
1 Q 2017
4.9%
5.2%
4 Q 2016
5.2%
4.9%
3 Q 2016
4.9%
5.0%
2 Q 2016
5.1%
5.2%
1 Q 2016
5.7%
5.4%
4 Q 2015
5.3%
6.0%
3 Q 2015
6.0%
5.9%
2 Q 2015
5.9%
5.8%
1 Q 2015
5.8%
5.8%
4 Q 2014
5.7%
5.4%
3 Q 2014
5.4%
5.6%
2 Q 2014
5.6%
6.0%
1 Q 2014
5.9%
6.0%
4 Q 2013
6.0%
6.2%
3 Q 2013
6.2%
6.4%
2 Q 2013
6.4%
6.2%
