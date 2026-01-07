실업률은 전체 노동 인구 대비 실업 시민의 비율입니다. 실업자 중에는 현재 실업 상태이며 적극적으로 구직 활동을 하고 있는 근로 연령층이 포함됩니다.

지표 증가는 NZD 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

