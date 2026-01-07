생산자 물가 지수 산출 m/m는 해당 달에 뉴질랜드 제조업체가 국내 시장에서 상품을 판매함으로써 받은 금액의 변화를 반영합니다. 이 값은 생산 비용(자재, 연료, 대출 이자, 건물 유지 비용, 임대료)과 제조 업체의 가격 인상을 포함합니다.

"뉴질랜드 생산자 물가 지수(PPI) 출력 q/q (New Zealand Producer Price Index (PPI) Output q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.