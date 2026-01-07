캘린더섹션

뉴질랜드 경상수지 - 국내총생산(GDP) 비율 (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
무역
낮음 -3.5% -3.1%
-3.7%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
뉴질랜드 경상수지 - GDP 비율은 순무역수지(수출 상품과 서비스 간의 차이), 외국인 투자 순이익 및 순이체 지급액을 뉴질랜드 GDP 대비 백분율로 반영합니다. 이 비율은 국가 경제의 강점과 약점을 반영합니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 경상수지 - 국내총생산(GDP) 비율 (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
-3.5%
-3.1%
-3.7%
2 Q 2025
-3.7%
-5.3%
-4.2%
1 Q 2025
-5.7%
-5.8%
-6.1%
4 Q 2024
-6.2%
-6.1%
-6.5%
3 Q 2024
-6.4%
-6.2%
-6.6%
2 Q 2024
-6.7%
-6.2%
-6.7%
1 Q 2024
-6.8%
-6.4%
-6.9%
4 Q 2023
-6.9%
-6.9%
-7.4%
3 Q 2023
-7.6%
-6.2%
-7.6%
2 Q 2023
-7.5%
-8.5%
-8.2%
1 Q 2023
-8.5%
-9.3%
-9.0%
4 Q 2022
-8.9%
-8.4%
-8.5%
3 Q 2022
-7.9%
-8.7%
-7.7%
2 Q 2022
-7.7%
-5.7%
-6.8%
1 Q 2022
-6.5%
-6.2%
-5.8%
4 Q 2021
-5.8%
-4.1%
-4.6%
3 Q 2021
-4.6%
-3.2%
-3.3%
2 Q 2021
-3.3%
-2.6%
-2.5%
1 Q 2021
-2.2%
-1.3%
-0.8%
4 Q 2020
-0.8%
-0.4%
-0.8%
3 Q 2020
-0.8%
-1.5%
-1.8%
2 Q 2020
-1.9%
-2.9%
-2.9%
1 Q 2020
-2.7%
-3.2%
-3.0%
4 Q 2019
-3.0%
-3.4%
-3.3%
3 Q 2019
-3.3%
-3.4%
-3.3%
2 Q 2019
-3.4%
-3.5%
-3.6%
1 Q 2019
-3.6%
-3.4%
-3.8%
4 Q 2018
-3.7%
-3.4%
-3.6%
3 Q 2018
-3.6%
-3.0%
-3.3%
2 Q 2018
-3.3%
-3.0%
1 Q 2018
-2.8%
-2.7%
4 Q 2017
-2.7%
-2.6%
3 Q 2017
-2.6%
-2.8%
2 Q 2017
-2.8%
-2.9%
1 Q 2017
-3.1%
-2.7%
4 Q 2016
-2.7%
-2.9%
3 Q 2016
-2.9%
-2.9%
2 Q 2016
-2.9%
-3.1%
1 Q 2016
-3.0%
-3.2%
4 Q 2015
-3.1%
-3.3%
3 Q 2015
-3.3%
-3.5%
2 Q 2015
-3.5%
-3.6%
1 Q 2015
-3.6%
-3.3%
4 Q 2014
-3.3%
-2.6%
3 Q 2014
-2.6%
-2.5%
2 Q 2014
-2.5%
-2.8%
1 Q 2014
-2.7%
-3.4%
4 Q 2013
-3.4%
-4.1%
3 Q 2013
-4.1%
-4.3%
2 Q 2013
-4.3%
-4.8%
12
