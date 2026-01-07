RBNZ 신용카드 사용내역에는 당기 중 전년 동월 대비 개인별 카드 거래의 변동내역이 반영되어 있습니다. 지표 성장률은 NZD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"뉴질랜드 예비은행 신용카드 지출액 y/y (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.