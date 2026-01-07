캘린더섹션

뉴질랜드 무역 수지 12개월 (New Zealand Trade Balance 12-Months)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
무역
중간 $​-2.064 B $​-1.680 B
$​-2.350 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​-1.901 B
$​-2.064 B
다음 발표 실제 예측
이전
12개월 무역수지는 지난 12개월 동안 상품과 서비스의 총 수출량과 수입량 간의 차이를 측정합니다.

무역수지가 호조를 보이면 뉴질랜드 달러에 유리하게 작용할 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 무역 수지 12개월 (New Zealand Trade Balance 12-Months)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$​-2.064 B
$​-1.680 B
$​-2.350 B
10월 2025
$​-2.281 B
$​-2.055 B
$​-2.393 B
9월 2025
$​-2.246 B
$​-2.959 B
$​-3.058 B
8월 2025
$​-2.986 B
$​-3.492 B
$​-4.117 B
7월 2025
$​-3.941 B
$​-3.622 B
$​-4.384 B
6월 2025
$​-4.366 B
$​-3.031 B
$​-3.931 B
5월 2025
$​-3.790 B
$​-4.002 B
$​-4.965 B
4월 2025
$​-4.812 B
$​-6.349 B
$​-6.250 B
3월 2025
$​-6.133 B
$​-5.916 B
$​-6.634 B
2월 2025
$​-6.513 B
$​-8.516 B
$​-7.342 B
1월 2025
$​-7.223 B
$​-8.368 B
$​-7.802 B
12월 2024
$​-7.669 B
$​-9.066 B
$​-8.261 B
11월 2024
$​-8.246 B
$​-9.601 B
$​-9.068 B
10월 2024
$​-8.956 B
$​-9.329 B
$​-9.145 B
9월 2024
$​-9.086 B
$​-9.084 B
$​-9.399 B
8월 2024
$​-9.288 B
$​-8.966 B
$​-9.352 B
7월 2024
$​-9.293 B
$​-9.724 B
$​-9.504 B
6월 2024
$​-9.399 B
$​-10.524 B
$​-10.213 B
5월 2024
$​-10.054 B
$​-9.218 B
$​-10.217 B
4월 2024
$​-10.114 B
$​-8.483 B
$​-9.984 B
3월 2024
$​-9.873 B
$​-11.262 B
$​-12.063 B
2월 2024
$​-11.991 B
$​-12.451 B
$​-12.620 B
1월 2024
$​-12.496 B
$​-13.767 B
$​-13.615 B
12월 2023
$​-13.567 B
$​-13.203 B
$​-13.895 B
11월 2023
$​-13.874 B
$​-13.606 B
$​-14.823 B
10월 2023
$​-14.805 B
$​-14.561 B
$​-15.412 B
9월 2023
$​-15.333 B
$​-15.388 B
$​-15.524 B
8월 2023
$​-15.537 B
$​-15.583 B
$​-15.880 B
7월 2023
$​-15.806 B
$​-15.504 B
$​-16.113 B
6월 2023
$​-15.980 B
$​-17.138 B
$​-17.122 B
5월 2023
$​-17.119 B
$​-17.236 B
$​-17.017 B
4월 2023
$​-16.804 B
$​-17.080 B
$​-16.762 B
3월 2023
$​-16.398 B
$​-16.450 B
$​-15.718 B
2월 2023
$​-15.644 B
$​-16.053 B
$​-15.645 B
1월 2023
$​-15.477 B
$​-14.887 B
$​-14.630 B
12월 2022
$​-14.464 B
$​-15.233 B
$​-14.978 B
11월 2022
$​-14.632 B
$​-12.717 B
$​-13.855 B
10월 2022
$​-12.880 B
$​-12.518 B
$​-12.033 B
9월 2022
$​-11.945 B
$​-13.190 B
$​-12.496 B
8월 2022
$​-12.280 B
$​-12.197 B
$​-11.965 B
7월 2022
$​-11.640 B
$​-10.510 B
$​-10.935 B
6월 2022
$​-10.509 B
$​-9.568 B
$​-9.563 B
5월 2022
$​-9.521 B
$​-9.552 B
$​-9.287 B
4월 2022
$​-9.117 B
$​-9.656 B
$​-9.303 B
3월 2022
$​-9.108 B
$​-9.023 B
$​-8.676 B
2월 2022
$​-8.373 B
$​-7.800 B
$​-7.783 B
1월 2022
$​-7.717 B
$​-6.975 B
$​-7.282 B
12월 2021
$​-6.784 B
$​-7.163 B
$​-6.233 B
11월 2021
$​-6.041 B
$​-6.047 B
$​-4.899 B
10월 2021
$​-4.920 B
$​-5.137 B
$​-4.105 B
