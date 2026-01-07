뉴질랜드 무역 수지 12개월 (New Zealand Trade Balance 12-Months)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
무역
|중간
|$-2.064 B
|$-1.680 B
|
$-2.350 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|$-1.901 B
|
$-2.064 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
12개월 무역수지는 지난 12개월 동안 상품과 서비스의 총 수출량과 수입량 간의 차이를 측정합니다.
무역수지가 호조를 보이면 뉴질랜드 달러에 유리하게 작용할 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"뉴질랜드 무역 수지 12개월 (New Zealand Trade Balance 12-Months)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$-2.064 B
$-1.680 B
$-2.350 B
10월 2025
$-2.281 B
$-2.055 B
$-2.393 B
9월 2025
$-2.246 B
$-2.959 B
$-3.058 B
8월 2025
$-2.986 B
$-3.492 B
$-4.117 B
7월 2025
$-3.941 B
$-3.622 B
$-4.384 B
6월 2025
$-4.366 B
$-3.031 B
$-3.931 B
5월 2025
$-3.790 B
$-4.002 B
$-4.965 B
4월 2025
$-4.812 B
$-6.349 B
$-6.250 B
3월 2025
$-6.133 B
$-5.916 B
$-6.634 B
2월 2025
$-6.513 B
$-8.516 B
$-7.342 B
1월 2025
$-7.223 B
$-8.368 B
$-7.802 B
12월 2024
$-7.669 B
$-9.066 B
$-8.261 B
11월 2024
$-8.246 B
$-9.601 B
$-9.068 B
10월 2024
$-8.956 B
$-9.329 B
$-9.145 B
9월 2024
$-9.086 B
$-9.084 B
$-9.399 B
8월 2024
$-9.288 B
$-8.966 B
$-9.352 B
7월 2024
$-9.293 B
$-9.724 B
$-9.504 B
6월 2024
$-9.399 B
$-10.524 B
$-10.213 B
5월 2024
$-10.054 B
$-9.218 B
$-10.217 B
4월 2024
$-10.114 B
$-8.483 B
$-9.984 B
3월 2024
$-9.873 B
$-11.262 B
$-12.063 B
2월 2024
$-11.991 B
$-12.451 B
$-12.620 B
1월 2024
$-12.496 B
$-13.767 B
$-13.615 B
12월 2023
$-13.567 B
$-13.203 B
$-13.895 B
11월 2023
$-13.874 B
$-13.606 B
$-14.823 B
10월 2023
$-14.805 B
$-14.561 B
$-15.412 B
9월 2023
$-15.333 B
$-15.388 B
$-15.524 B
8월 2023
$-15.537 B
$-15.583 B
$-15.880 B
7월 2023
$-15.806 B
$-15.504 B
$-16.113 B
6월 2023
$-15.980 B
$-17.138 B
$-17.122 B
5월 2023
$-17.119 B
$-17.236 B
$-17.017 B
4월 2023
$-16.804 B
$-17.080 B
$-16.762 B
3월 2023
$-16.398 B
$-16.450 B
$-15.718 B
2월 2023
$-15.644 B
$-16.053 B
$-15.645 B
1월 2023
$-15.477 B
$-14.887 B
$-14.630 B
12월 2022
$-14.464 B
$-15.233 B
$-14.978 B
11월 2022
$-14.632 B
$-12.717 B
$-13.855 B
10월 2022
$-12.880 B
$-12.518 B
$-12.033 B
9월 2022
$-11.945 B
$-13.190 B
$-12.496 B
8월 2022
$-12.280 B
$-12.197 B
$-11.965 B
7월 2022
$-11.640 B
$-10.510 B
$-10.935 B
6월 2022
$-10.509 B
$-9.568 B
$-9.563 B
5월 2022
$-9.521 B
$-9.552 B
$-9.287 B
4월 2022
$-9.117 B
$-9.656 B
$-9.303 B
3월 2022
$-9.108 B
$-9.023 B
$-8.676 B
2월 2022
$-8.373 B
$-7.800 B
$-7.783 B
1월 2022
$-7.717 B
$-6.975 B
$-7.282 B
12월 2021
$-6.784 B
$-7.163 B
$-6.233 B
11월 2021
$-6.041 B
$-6.047 B
$-4.899 B
10월 2021
$-4.920 B
$-5.137 B
$-4.105 B
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용