GDP 연간 변화는 보고된 4분기 동안 뉴질랜드의 국내총생산이 이전과 유사한 기간과 비교하여 변화된 비율을 반영합니다. GDP 성장은 뉴질랜드 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"뉴질랜드 국내총생산(GDP) 연간 변화 (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.