식품 물가 지수(m/m)는 소비자 관점에서 특정 달의 식품 및 서비스 바스켓의 가격 변화율을 측정합니다. 이 지수를 통해 보고된 달에 이전과 비교하여 소매점에서 동일한 제품의 가격 변동을 측정할 수 있습니다. 바스켓 상품이나 서비스의 크기나 품질이 변경될 경우, 지수 계산을 위해 적절한 조정이 이루어집니다. 이를 통해 FPI에 반영된 가격 변동률에 대한 그러한 변동의 영향을 제거할 수 있습니다.

예상보다 높은 수치는 뉴질랜드 달러 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: