뉴질랜드 경상수지 (New Zealand Current Account)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
무역
낮음 $​-8.365 B $​-4.124 B
$​-1.297 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
뉴질랜드 경상수지는 순무역수지(수출 및 수입 상품과 서비스의 차이), 외국인 투자 순이익 및 신고된 달의 순이동 지급액을 반영합니다. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다. 이 지표가 뉴질랜드 달러 시세에 미치는 영향은 현재 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 대부분의 경우, 외국인 거주자들이 상품이나 서비스에 대한 돈을 지불하기 위해 뉴질랜드 달러를 사야 하기 때문에 통화의 성장은 긍정적인 것으로 보여집니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"뉴질랜드 경상수지 (New Zealand Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
$​-8.365 B
$​-4.124 B
$​-1.297 B
2 Q 2025
$​-0.970 B
$​-3.495 B
$​-0.709 B
1 Q 2025
$​-2.324 B
$​-4.883 B
$​-6.799 B
4 Q 2024
$​-7.037 B
$​-9.707 B
$​-10.839 B
3 Q 2024
$​-10.581 B
$​-9.750 B
$​-4.700 B
2 Q 2024
$​-4.826 B
$​-4.711 B
$​-3.825 B
1 Q 2024
$​-4.359 B
$​-6.513 B
$​-7.975 B
4 Q 2023
$​-7.837 B
$​-9.278 B
$​-10.974 B
3 Q 2023
$​-11.465 B
$​-6.340 B
$​-4.652 B
2 Q 2023
$​-4.208 B
$​-3.907 B
$​-4.662 B
1 Q 2023
$​-5.215 B
$​-5.808 B
$​-10.065 B
4 Q 2022
$​-9.458 B
$​-8.780 B
$​-11.401 B
3 Q 2022
$​-10.205 B
$​-8.638 B
$​-5.423 B
2 Q 2022
$​-5.224 B
$​-7.746 B
$​-6.502 B
1 Q 2022
$​-6.143 B
$​-7.836 B
$​-7.340 B
4 Q 2021
$​-7.261 B
$​-5.663 B
$​-8.248 B
3 Q 2021
$​-8.300 B
$​-3.376 B
$​-1.536 B
2 Q 2021
$​-1.396 B
$​-0.915 B
$​-3.189 B
1 Q 2021
$​-2.895 B
$​-0.765 B
$​-2.590 B
4 Q 2020
$​-2.695 B
$​-2.129 B
$​-3.620 B
3 Q 2020
$​-3.521 B
$​0.436 B
$​1.909 B
2 Q 2020
$​1.828 B
$​0.244 B
$​1.903 B
1 Q 2020
$​1.557 B
$​1.036 B
$​-2.765 B
4 Q 2019
$​-2.657 B
$​-3.509 B
$​-6.260 B
3 Q 2019
$​-6.351 B
$​-5.678 B
$​-1.037 B
2 Q 2019
$​-1.106 B
$​-0.008 B
$​0.721 B
1 Q 2019
$​0.675 B
$​1.477 B
$​-3.492 B
4 Q 2018
$​-3.256 B
$​-3.490 B
$​-6.175 B
3 Q 2018
$​-6.149 B
$​-4.263 B
$​-1.631 B
2 Q 2018
$​-1.620 B
$​0.088 B
1 Q 2018
$​0.182 B
$​-2.745 B
4 Q 2017
$​-2.770 B
$​-4.680 B
3 Q 2017
$​-4.680 B
$​-0.620 B
2 Q 2017
$​-0.620 B
$​0.221 B
1 Q 2017
$​0.244 B
$​-2.415 B
4 Q 2016
$​-2.335 B
$​-5.029 B
3 Q 2016
$​-4.890 B
$​-0.930 B
2 Q 2016
$​-0.945 B
$​1.184 B
1 Q 2016
$​1.306 B
$​-2.894 B
4 Q 2015
$​-2.614 B
$​-4.750 B
3 Q 2015
$​-4.750 B
$​-1.174 B
2 Q 2015
$​-1.220 B
$​0.660 B
1 Q 2015
$​0.660 B
$​-3.170 B
4 Q 2014
$​-3.190 B
$​-5.010 B
3 Q 2014
$​-5.020 B
$​-1.060 B
2 Q 2014
$​-1.081 B
$​1.400 B
1 Q 2014
$​1.400 B
$​-1.430 B
4 Q 2013
$​-1.510 B
$​-4.780 B
3 Q 2013
$​-4.880 B
$​-1.250 B
2 Q 2013
$​-1.250 B
$​-0.660 B
