뉴질랜드 경상수지는 순무역수지(수출 및 수입 상품과 서비스의 차이), 외국인 투자 순이익 및 신고된 달의 순이동 지급액을 반영합니다. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다. 이 지표가 뉴질랜드 달러 시세에 미치는 영향은 현재 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 대부분의 경우, 외국인 거주자들이 상품이나 서비스에 대한 돈을 지불하기 위해 뉴질랜드 달러를 사야 하기 때문에 통화의 성장은 긍정적인 것으로 보여집니다.

"뉴질랜드 경상수지 (New Zealand Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.