뉴질랜드 수입품 (New Zealand Imports)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
무역
|낮음
|$7.154 B
|
$8.034 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
$7.154 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
뉴질랜드 수입품은 신고된 달에 해당 국가에 수입된 상품의 가치를 반영합니다.
수입에 관한 정보는 뉴질랜드의 대외 무역 활동과 자국 내 수입 상품의 수요를 평가하는 데 사용됩니다.
마지막 값:
실제 자료
"뉴질랜드 수입품 (New Zealand Imports)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$7.154 B
$8.034 B
10월 2025
$8.039 B
$7.167 B
9월 2025
$7.178 B
$7.082 B
8월 2025
$7.121 B
$7.272 B
7월 2025
$7.284 B
$6.329 B
6월 2025
$6.488 B
$6.415 B
5월 2025
$6.441 B
$6.413 B
4월 2025
$6.417 B
$6.612 B
3월 2025
$6.624 B
$6.222 B
2월 2025
$6.229 B
$6.605 B
1월 2025
$6.675 B
$6.576 B
12월 2024
$6.620 B
$6.853 B
11월 2024
$6.916 B
$7.272 B
10월 2024
$7.310 B
$7.063 B
9월 2024
$7.120 B
$7.155 B
8월 2024
$7.171 B
$7.102 B
7월 2024
$7.110 B
$5.455 B
6월 2024
$5.474 B
$6.941 B
5월 2024
$6.951 B
$6.315 B
4월 2024
$6.325 B
$5.901 B
3월 2024
$5.910 B
$6.104 B
2월 2024
$6.108 B
$5.905 B
1월 2024
$5.909 B
$6.219 B
12월 2023
$6.258 B
$7.196 B
11월 2023
$7.227 B
$7.100 B
10월 2023
$7.109 B
$7.190 B
9월 2023
$7.201 B
$7.243 B
8월 2023
$7.278 B
$6.553 B
7월 2023
$6.555 B
$6.294 B
6월 2023
$6.301 B
$6.914 B
5월 2023
$6.949 B
$6.371 B
4월 2023
$6.376 B
$7.870 B
3월 2023
$7.781 B
$5.855 B
2월 2023
$5.945 B
$7.416 B
1월 2023
$7.423 B
$7.157 B
12월 2022
$7.192 B
$8.520 B
11월 2022
$8.539 B
$8.260 B
10월 2022
$8.266 B
$7.633 B
9월 2022
$7.641 B
$7.918 B
8월 2022
$7.930 B
$7.759 B
7월 2022
$7.770 B
$7.375 B
6월 2022
$7.117 B
$6.675 B
5월 2022
$6.689 B
$5.717 B
4월 2022
$5.727 B
$7.061 B
3월 2022
$7.065 B
$5.906 B
2월 2022
$5.877 B
$5.923 B
1월 2022
$5.938 B
$7.071 B
12월 2021
$6.547 B
$6.749 B
11월 2021
$6.727 B
$6.664 B
10월 2021
$6.636 B
$6.568 B
