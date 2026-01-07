캘린더섹션

뉴질랜드 수입품 (New Zealand Imports)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
뉴질랜드 통계청 (Statistics New Zealand)
분야:
무역
낮음 $​7.154 B
$​8.034 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​7.154 B
다음 발표 실제 예측
이전
뉴질랜드 수입품은 신고된 달에 해당 국가에 수입된 상품의 가치를 반영합니다.

수입에 관한 정보는 뉴질랜드의 대외 무역 활동과 자국 내 수입 상품의 수요를 평가하는 데 사용됩니다.

마지막 값:

실제 자료

"뉴질랜드 수입품 (New Zealand Imports)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$​7.154 B
$​8.034 B
10월 2025
$​8.039 B
$​7.167 B
9월 2025
$​7.178 B
$​7.082 B
8월 2025
$​7.121 B
$​7.272 B
7월 2025
$​7.284 B
$​6.329 B
6월 2025
$​6.488 B
$​6.415 B
5월 2025
$​6.441 B
$​6.413 B
4월 2025
$​6.417 B
$​6.612 B
3월 2025
$​6.624 B
$​6.222 B
2월 2025
$​6.229 B
$​6.605 B
1월 2025
$​6.675 B
$​6.576 B
12월 2024
$​6.620 B
$​6.853 B
11월 2024
$​6.916 B
$​7.272 B
10월 2024
$​7.310 B
$​7.063 B
9월 2024
$​7.120 B
$​7.155 B
8월 2024
$​7.171 B
$​7.102 B
7월 2024
$​7.110 B
$​5.455 B
6월 2024
$​5.474 B
$​6.941 B
5월 2024
$​6.951 B
$​6.315 B
4월 2024
$​6.325 B
$​5.901 B
3월 2024
$​5.910 B
$​6.104 B
2월 2024
$​6.108 B
$​5.905 B
1월 2024
$​5.909 B
$​6.219 B
12월 2023
$​6.258 B
$​7.196 B
11월 2023
$​7.227 B
$​7.100 B
10월 2023
$​7.109 B
$​7.190 B
9월 2023
$​7.201 B
$​7.243 B
8월 2023
$​7.278 B
$​6.553 B
7월 2023
$​6.555 B
$​6.294 B
6월 2023
$​6.301 B
$​6.914 B
5월 2023
$​6.949 B
$​6.371 B
4월 2023
$​6.376 B
$​7.870 B
3월 2023
$​7.781 B
$​5.855 B
2월 2023
$​5.945 B
$​7.416 B
1월 2023
$​7.423 B
$​7.157 B
12월 2022
$​7.192 B
$​8.520 B
11월 2022
$​8.539 B
$​8.260 B
10월 2022
$​8.266 B
$​7.633 B
9월 2022
$​7.641 B
$​7.918 B
8월 2022
$​7.930 B
$​7.759 B
7월 2022
$​7.770 B
$​7.375 B
6월 2022
$​7.117 B
$​6.675 B
5월 2022
$​6.689 B
$​5.717 B
4월 2022
$​5.727 B
$​7.061 B
3월 2022
$​7.065 B
$​5.906 B
2월 2022
$​5.877 B
$​5.923 B
1월 2022
$​5.938 B
$​7.071 B
12월 2021
$​6.547 B
$​6.749 B
11월 2021
$​6.727 B
$​6.664 B
10월 2021
$​6.636 B
$​6.568 B
