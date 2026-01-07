ANZ 뉴질랜드 활동 전망은 뉴질랜드 기업과 전체 국가 경제의 미래 예상 상태에 대한 전문가의 의견을 간략히 소개합니다.

"ANZ 뉴질랜드 활동 전망 (ANZ New Zealand Activity Outlook)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.