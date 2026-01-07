ANZ 뉴질랜드 활동 전망 (ANZ New Zealand Activity Outlook)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
비즈니스
|낮음
|60.9
|
53.1
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|53.6
|
60.9
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
ANZ 뉴질랜드 활동 전망은 뉴질랜드 기업과 전체 국가 경제의 미래 예상 상태에 대한 전문가의 의견을 간략히 소개합니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"ANZ 뉴질랜드 활동 전망 (ANZ New Zealand Activity Outlook)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
60.9
53.1
11월 2025
N/D
46.0
44.6
10월 2025
44.6
48.6
43.4
9월 2025
43.4
46.9
38.7
8월 2025
38.7
25.7
40.6
7월 2025
40.6
35.7
40.9
6월 2025
40.9
27.3
34.8
5월 2025
34.8
51.4
47.7
4월 2025
47.7
50.5
48.6
3월 2025
48.6
43.9
45.1
2월 2025
45.1
43.6
45.8
1월 2025
45.8
39.4
50.3
12월 2024
50.3
37.0
48.0
11월 2024
48.0
40.2
45.9
10월 2024
45.9
59.4
45.3
9월 2024
45.3
49.6
37.1
8월 2024
37.1
18.1
16.3
7월 2024
16.3
11.6
12.2
6월 2024
12.2
2.6
11.8
5월 2024
11.8
7.0
14.3
4월 2024
14.3
26.9
22.5
3월 2024
22.5
29.5
2월 2024
29.5
25.6
1월 2024
25.6
29.3
12월 2023
29.3
24.8
26.3
11월 2023
26.3
17.1
23.1
10월 2023
23.1
11.1
10.9
9월 2023
10.9
6.0
11.2
8월 2023
11.2
1.7
0.8
7월 2023
0.8
-0.9
2.7
6월 2023
2.7
-6.0
-4.5
5월 2023
-4.5
-8.1
-7.6
4월 2023
-7.6
-8.9
-8.5
3월 2023
-8.5
-12.5
-9.2
2월 2023
-9.2
-20.7
-15.8
1월 2023
-15.8
-19.7
-25.6
12월 2022
-25.6
-8.1
-13.7
11월 2022
-13.7
-2.1
-2.5
10월 2022
-2.5
-2.9
-1.8
9월 2022
-1.8
-6.3
-4.0
8월 2022
-4.0
-8.9
-8.7
7월 2022
-8.7
-6.9
-9.1
6월 2022
-9.1
1.7
-4.7
5월 2022
-4.7
5.7
8.0
4월 2022
8.0
0.5
3.3
3월 2022
3.3
4.8
-2.2
2월 2022
-2.2
13.4
11.8
12월 2021
11.8
18.4
15.0
11월 2021
15.0
20.0
21.7
10월 2021
21.7
18.7
18.2
