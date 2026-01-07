뉴질랜드 순 영구 및 장기 마이그레이션 (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
노동
|낮음
|2.400 K
|1.123 K
|
1.760 K
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|2.091 K
|
2.400 K
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
순 영구 및 장기 마이그레이션은 도착 인구와 출발 인구 간의 차이를 반영합니다. 이 값은 12개월 이상의 기간 동안 영구 및 장기 기준으로 도착 및 출발 이주민의 수를 기반으로 측정됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"뉴질랜드 순 영구 및 장기 마이그레이션 (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
2.400 K
1.123 K
1.760 K
9월 2025
1.800 K
1.254 K
0.790 K
8월 2025
0.460 K
1.320 K
1.770 K
7월 2025
2.060 K
1.241 K
1.930 K
6월 2025
1.670 K
1.662 K
1.370 K
5월 2025
1.530 K
2.176 K
1.090 K
4월 2025
1.810 K
3.289 K
1.950 K
3월 2025
2.480 K
3.733 K
4.040 K
2월 2025
5.430 K
1.740 K
2.370 K
1월 2025
2.380 K
2.030 K
4.740 K
12월 2024
3.810 K
1.032 K
2.140 K
11월 2024
2.070 K
1.332 K
1.530 K
10월 2024
2.790 K
1.524 K
2.190 K
9월 2024
2.310 K
2.160 K
2.010 K
8월 2024
1.840 K
2.736 K
3.000 K
7월 2024
3.030 K
2.211 K
2.880 K
6월 2024
2.710 K
-0.002 K
3.430 K
5월 2024
1.410 K
5.110 K
4월 2024
7.380 K
5.620 K
3월 2024
4.910 K
6.330 K
2월 2024
7.630 K
3.950 K
1월 2024
2.870 K
10.310 K
12월 2023
7.260 K
6.870 K
11월 2023
2.740 K
9.090 K
10월 2023
7.810 K
10.010 K
9월 2023
7.510 K
12.350 K
8월 2023
9.980 K
6.440 K
7월 2023
5.786 K
8.549 K
6월 2023
5.033 K
7.061 K
5월 2023
4.939 K
7.633 K
4월 2023
5.785 K
13.176 K
3월 2023
12.108 K
12.609 K
2월 2023
11.655 K
6.445 K
1월 2023
5.170 K
8.064 K
12월 2022
4.581 K
7.354 K
11월 2022
6.110 K
3.857 K
10월 2022
3.343 K
3.430 K
9월 2022
2.176 K
1.343 K
8월 2022
0.047 K
0.475 K
7월 2022
-0.376 K
-0.389 K
6월 2022
-0.896 K
-0.853 K
5월 2022
-0.828 K
0.060 K
4월 2022
-0.080 K
0.926 K
3월 2022
1.177 K
-0.937 K
2월 2022
-0.593 K
-0.952 K
1월 2022
-0.558 K
-0.539 K
12월 2021
-5.390 K
-0.280 K
11월 2021
1.300 K
7.170 K
10월 2021
8.140 K
5.670 K
9월 2021
6.530 K
2.110 K
