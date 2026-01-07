순 영구 및 장기 마이그레이션은 도착 인구와 출발 인구 간의 차이를 반영합니다. 이 값은 12개월 이상의 기간 동안 영구 및 장기 기준으로 도착 및 출발 이주민의 수를 기반으로 측정됩니다.

"뉴질랜드 순 영구 및 장기 마이그레이션 (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.