생산자 물가 지수 입력 m/m은 해당 달에 뉴질랜드 기업들이 구입한 원자재와 연료의 가격이 전달과 비교하여 달라진 것을 보여줍니다. 지수 계산에는 수입 및 국내 자재와 연료가 포함됩니다. 이 지수는 뉴질랜드 제조업체의 운영 비용을 반영하며 소비자 인플레이션의 주요 지표입니다.

"뉴질랜드 생산자 물가 지수(PPI) 입력 q/q (New Zealand Producer Price Index (PPI) Input q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.