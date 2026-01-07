방문자 도착 m/m 데이터는 단기 체류 목적으로 뉴질랜드로 오는 해외 방문자 수의 월별 변화를 보여줍니다. 관광산업은 뉴질랜드 경제에서 중요한 비중을 차지하고 있기 때문에 뉴질랜드 달러화에 대한 높은 평가 절상은 긍정적인 것으로 여겨집니다.

"뉴질랜드 방문자 도착 m/m (New Zealand Visitor Arrivals m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.