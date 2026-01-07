뉴질랜드 방문자 도착 m/m (New Zealand Visitor Arrivals m/m)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
노동
|낮음
|0.6%
|2.8%
|
2.9%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|1.9%
|
0.6%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
방문자 도착 m/m 데이터는 단기 체류 목적으로 뉴질랜드로 오는 해외 방문자 수의 월별 변화를 보여줍니다. 관광산업은 뉴질랜드 경제에서 중요한 비중을 차지하고 있기 때문에 뉴질랜드 달러화에 대한 높은 평가 절상은 긍정적인 것으로 여겨집니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"뉴질랜드 방문자 도착 m/m (New Zealand Visitor Arrivals m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
0.6%
2.8%
2.9%
9월 2025
2.9%
2.6%
2.4%
8월 2025
2.2%
1.2%
2.7%
7월 2025
2.6%
-0.3%
-2.2%
6월 2025
-2.5%
-1.5%
-0.5%
5월 2025
-0.9%
1.4%
2.2%
4월 2025
2.3%
-0.3%
-1.9%
3월 2025
-1.9%
-0.1%
-4.7%
2월 2025
-3.7%
0.3%
1.5%
1월 2025
1.9%
0.5%
3.8%
12월 2024
3.5%
-0.1%
1.3%
11월 2024
1.0%
-0.5%
0.0%
10월 2024
0.6%
0.2%
1.3%
9월 2024
1.1%
1.9%
-2.1%
8월 2024
-4.3%
4.4%
2.2%
7월 2024
2.2%
1.2%
0.5%
6월 2024
-0.2%
-2.4%
4.0%
5월 2024
4.0%
0.1%
-8.8%
4월 2024
-9.4%
0.4%
9.7%
3월 2024
9.1%
0.6%
1.6%
2월 2024
0.9%
3.3%
7.6%
1월 2024
8.2%
3.7%
-2.3%
12월 2023
-2.2%
6.4%
-1.6%
11월 2023
-1.5%
15.9%
-6.7%
10월 2023
-8.0%
17.3%
2.3%
9월 2023
2.4%
19.0%
-3.0%
8월 2023
-4.1%
21.8%
1.8%
7월 2023
19.8%
27.5%
11.3%
6월 2023
11.3%
37.6%
-27.5%
5월 2023
-27.5%
60.5%
-16.9%
4월 2023
-16.9%
84.9%
-1.0%
3월 2023
-2.9%
106.2%
0.6%
2월 2023
0.6%
59.3%
-26.3%
1월 2023
-26.3%
46.8%
55.6%
12월 2022
55.6%
38.6%
43.1%
11월 2022
43.1%
61.4%
6.8%
10월 2022
6.8%
97.1%
16.6%
9월 2022
16.6%
21.3%
-3.3%
8월 2022
-3.3%
30.1%
41.8%
7월 2022
41.8%
57.2%
30.1%
6월 2022
30.1%
103.5%
34.0%
5월 2022
34.0%
188.7%
89.7%
4월 2022
89.7%
205.6%
446.8%
3월 2022
446.8%
-0.6%
29.8%
2월 2022
29.8%
25.0%
-34.5%
1월 2022
-34.5%
63.5%
16.0%
12월 2021
16.0%
80.4%
44.0%
11월 2021
44.0%
-23.6%
59.6%
10월 2021
59.6%
-83.9%
-13.7%
9월 2021
-13.7%
-128.9%
-91.1%
