BusinessNZ 뉴질랜드 서비스 지수 (BusinessNZ New Zealand Services Index)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
분야:
비즈니스
48.7
BusinessNZ 뉴질랜드 서비스 지수는 전체 부문의 활동에 대한 초기 추정치를 제공합니다. 이는 매출, 신규 주문, 납품, 주식 및 고용 지수를 기반으로 계산된 종합 지수입니다.
지수 값이 50을 넘으면 서비스 부문 활동이 확대되었음을 의미하며 뉴질랜드 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 50 미만의 수치는 활동 위축의 표시로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
"BusinessNZ 뉴질랜드 서비스 지수 (BusinessNZ New Zealand Services Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
48.7
10월 2025
48.7
48.3
9월 2025
48.3
47.5
8월 2025
47.5
48.9
7월 2025
48.9
47.6
6월 2025
47.3
44.1
5월 2025
44.0
48.1
4월 2025
48.5
48.9
3월 2025
49.1
49.0
2월 2025
49.1
50.4
1월 2025
50.4
48.1
12월 2024
47.9
49.1
11월 2024
49.5
46.2
10월 2024
46.0
45.7
9월 2024
45.7
45.7
8월 2024
45.5
45.2
7월 2024
44.6
40.7
6월 2024
40.2
42.6
5월 2024
43.0
46.6
4월 2024
47.1
47.2
3월 2024
47.5
52.6
2월 2024
53.0
52.2
1월 2024
52.1
48.8
12월 2023
48.8
51.2
11월 2023
51.2
49.2
10월 2023
48.9
50.7
9월 2023
50.7
47.7
8월 2023
47.1
48.0
7월 2023
47.8
49.6
6월 2023
50.1
53.1
5월 2023
53.3
50.1
4월 2023
49.8
53.8
3월 2023
54.4
55.8
2월 2023
55.8
54.7
1월 2023
54.5
52.0
12월 2022
52.1
53.8
11월 2022
53.7
57.1
10월 2022
57.4
55.9
9월 2022
55.8
58.6
8월 2022
58.6
54.4
7월 2022
51.2
54.7
6월 2022
55.4
55.3
5월 2022
55.2
52.2
4월 2022
51.4
51.5
3월 2022
51.6
48.9
2월 2022
48.6
46.0
1월 2022
45.9
49.8
12월 2021
49.7
47.2
11월 2021
46.5
44.9
10월 2021
44.6
46.5
