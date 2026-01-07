BusinessNZ 뉴질랜드 서비스 지수는 전체 부문의 활동에 대한 초기 추정치를 제공합니다. 이는 매출, 신규 주문, 납품, 주식 및 고용 지수를 기반으로 계산된 종합 지수입니다.

지수 값이 50을 넘으면 서비스 부문 활동이 확대되었음을 의미하며 뉴질랜드 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 50 미만의 수치는 활동 위축의 표시로 간주됩니다.

