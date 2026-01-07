웨스트팩 맥더멋(Westpac McDermott) 밀러 소비자 신뢰도는 뉴질랜드의 경제 활동에 대한 개인의 기대를 반영합니다. 이 지표는 최근 1년간 가계의 재정상태 변화 평가, 내구재 구매의향, 가계의 재정상태 변화 예상, 뉴질랜드 경제발전에 대한 일반적인 단기 및 장기 전망 등 5가지 질문을 대상으로 계산됩니다.

"웨스트팩 맥더멋 밀러 뉴질랜드 소비자 신뢰도 (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.