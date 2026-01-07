전자카드 소매판매 m/m는 전월 대비 전자카드 거래율 변동률을 반영합니다. 이 지표는 소비자 지출 및 경제 활동 추정에 사용할 수 있습니다.

지표 값은 계절적으로 조정되며 월 단위로 수정할 수 있으며, 월별 이동은 변동할 수 있습니다.

마지막 값: