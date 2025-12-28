カレンダーセクション

経済指標カレンダー

カナダアイヴィ購買担当者景気指数 (PMI) n.s.a. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)

国：
カナダ
CAD, カナダドル
情報源：
アイヴィビジネススクール (Ivey Business School)
セクター
ビジネス
44.5
51.7
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット
カナダアイヴィ購買担当者景気指数(PMI)n.s.aはIvey School of Businessによって計算された過去1ヶ月の経済活動を反映しています。

この指標は、民間企業及び公共部門の企業の購買管理者の調査に基づいて計算され、調査には、活動分野及び地理的位置を考慮して選択された数百社の代表者が含まれています。回答者は、その部門の購買、雇用、供給及び価格が改善されたか悪化したか、報告された月に変更されていないかどうかについての質問に答えます。質問への回答には定量的な評価は含まれていませんが、回答者は先月と比較して活動を「高い」、「低い」、または「変わらない」と表現しています。

多くの場合、購買担当者は、企業の生産活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。

調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、製造業全体を対象とした運用情報を提供します。それは生産とインフレの先行指標と解釈されます。指数の伸びは市況の好調な変化を示しており、カナダドルに対してプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

"カナダアイヴィ購買担当者景気指数 (PMI) n.s.a. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
44.5
51.7
10月 2025
51.7
61.6
9月 2025
61.6
50.0
8月 2025
50.0
54.6
7月 2025
54.6
54.6
6月 2025
54.6
53.8
5月 2025
53.8
52.3
4月 2025
52.3
55.6
3月 2025
55.6
53.6
2月 2025
53.6
46.2
1月 2025
46.2
44.3
12月 2024
44.3
49.7
11月 2024
49.7
52.2
10月 2024
52.2
54.5
9月 2024
54.5
50.3
8月 2024
50.3
55.3
7月 2024
55.3
62.4
6月 2024
62.4
59.1
5月 2024
59.1
65.7
4月 2024
65.7
63.0
3月 2024
63.0
56.3
2月 2024
56.3
54.4
1月 2024
54.4
43.7
12月 2023
43.7
53.2
11月 2023
53.2
51.9
10月 2023
51.9
54.2
9月 2023
54.2
56.8
8月 2023
56.8
45.2
7月 2023
45.2
53.4
6月 2023
53.4
60.1
5月 2023
60.1
55.6
4月 2023
55.6
65.2
3月 2023
65.2
50.8
2月 2023
50.8
54.7
1月 2023
54.7
40.6
12月 2022
40.6
51.5
11月 2022
51.5
51.4
10月 2022
51.4
55.9
9月 2022
55.9
57.1
8月 2022
57.1
53.2
7月 2022
53.2
57.8
6月 2022
57.8
66.7
5月 2022
66.7
68.0
4月 2022
68.0
68.4
3月 2022
68.4
62.2
2月 2022
62.2
57.4
1月 2022
57.4
51.1
12月 2021
51.1
61.2
11月 2021
61.2
61.2
10月 2021
61.2
64.5
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード