カナダ労働力率は、該当する年齢層の全人口に対した、雇用されているか、積極的に就労している労働力人口 (15歳以上) の総数の割合です。

この指標は、全国労働力全般の積極的な部分の指標と見なされています。たとえば、多くの個人は、景気後退の状況では落胆し、就職をやめようとします。従って、そのような個人は、経済的に活発な集団から除外されます。この論理は統計で裏付けられています。景気後退の間、経済的に活動的な人口の割合は著しく減少します。また、経済的に活発な人口には、学生、主婦、囚人、年金受給者は含まれていません。

この指標は、失業率と一緒に分析されるのが通常です。なぜなら、失業者として分類された人々は、活発な労働市場参加者ではないからです。一方、失業者は収入を得て経済プロセスに参加する可能性があります。このカテゴリには、貯蓄を使う年金受給者、または後で労働市場に参入するための経験を積み重ねる学生が含まれるでしょう。

経済的に活動的な人口の割合は、全体的な経済的な健康だけでなく構造的な社会的変化によって減少する可能性があります。例えば、出生率の上昇は働く女性の数の減少につながります。

参加率と失業率のシェアを並行して解釈することで、経済における一般的な雇用動向をより深く理解することができます。

直近値: