カナダ卸売貿易前月比は、特定の月にカナダで販売された商品の価値の前月に比べた変化を卸売レベルで反映します。行政資源や卸売業部門代表者の毎月の調査など、さまざまな情報源からのデータが指標計算に使用されます。

この計算には、油糧種子、穀物、石油、石油製品の卸売に関するデータは含まれていません。計算には、生産に使用される耐久財（農場や製造設備、トラックなど）が含まれます。輸出品は計算に含まれています。卸売業者は、製造業者や再販業者を含む大量の商品を販売する会社です。 物理的に、倉庫から、電子サイトから販売しています。

卸売業は国内総生産の約5〜6％を提供します。したがって、卸売業の貿易指数は、国家経済の重要な尺度です。ビジネスコミュニティは、このデータを使用して市場の有効性を分析します。理事会は、税務方針を策定する際に指標を考慮します。

卸売物価の変化は小売価格の短期的な変化につながります。したがって、卸売物価は、国内の消費者物価上昇の重要な先行指標です。指標の伸びは、CADの相場に積極的に影響する可能性があります。

