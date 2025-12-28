経済指標カレンダー
カナダ卸売業取引前月比 (Canada Wholesale Trade m/m)
|中
|0.1%
|0.5%
|
0.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.3%
|
0.1%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダ卸売貿易前月比は、特定の月にカナダで販売された商品の価値の前月に比べた変化を卸売レベルで反映します。行政資源や卸売業部門代表者の毎月の調査など、さまざまな情報源からのデータが指標計算に使用されます。
この計算には、油糧種子、穀物、石油、石油製品の卸売に関するデータは含まれていません。計算には、生産に使用される耐久財（農場や製造設備、トラックなど）が含まれます。輸出品は計算に含まれています。卸売業者は、製造業者や再販業者を含む大量の商品を販売する会社です。 物理的に、倉庫から、電子サイトから販売しています。
卸売業は国内総生産の約5〜6％を提供します。したがって、卸売業の貿易指数は、国家経済の重要な尺度です。ビジネスコミュニティは、このデータを使用して市場の有効性を分析します。理事会は、税務方針を策定する際に指標を考慮します。
卸売物価の変化は小売価格の短期的な変化につながります。したがって、卸売物価は、国内の消費者物価上昇の重要な先行指標です。指標の伸びは、CADの相場に積極的に影響する可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダ卸売業取引前月比 (Canada Wholesale Trade m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
