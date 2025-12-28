カレンダーセクション

アイヴィ購買担当者景気指数 (PMI) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))

国：
カナダ
CAD, カナダドル
情報源：
アイヴィビジネススクール (Ivey Business School)
セクター
ビジネス
48.4 54.7
52.4
最後の発表 重要性 実際 予測
カナダアイヴィ購買管理者指数 (PMI) は、アイヴィビジネススクールによって計算された過去1ヶ月の経済活動を示します。

この指標は、民間企業及び公共部門の企業の購買管理者の調査に基づいて計算され、調査には、活動分野及び地理的位置を考慮して選択された数百社の代表者が含まれています。回答者は、その部門の購買、雇用、供給及び価格が改善されたか悪化したか、報告された月に変更されていないかどうかについての質問に答えます。質問への回答には定量的な評価は含まれていませんが、回答者は先月と比較して活動を「高い」、「低い」、または「変わらない」と表現しています。

多くの場合、購買担当者は、企業の生産活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。

この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、製造業全体を対象とした運用情報を提供します。それは生産とインフレの先行指標と解釈されます。指数の伸びは市況の好調な変化を示しており、カナダドルに対してプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"アイヴィ購買担当者景気指数 (PMI) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
48.4
54.7
52.4
10月 2025
52.4
54.2
59.8
9月 2025
59.8
52.2
50.1
8月 2025
50.1
54.0
55.8
7月 2025
55.8
52.7
53.3
6月 2025
53.3
51.4
48.9
5月 2025
48.9
52.4
47.9
4月 2025
47.9
51.8
51.3
3月 2025
51.3
55.4
55.3
2月 2025
55.3
48.5
47.1
1月 2025
47.1
52.9
54.7
12月 2024
54.7
52.1
52.3
11月 2024
52.3
51.5
52.0
10月 2024
52.0
53.7
53.1
9月 2024
53.1
56.4
48.2
8月 2024
48.2
57.9
57.6
7月 2024
57.6
56.5
62.5
6月 2024
62.5
54.0
52.0
5月 2024
52.0
58.8
63.0
4月 2024
63.0
53.9
57.5
3月 2024
57.5
52.1
53.9
2月 2024
53.9
56.4
56.5
1月 2024
56.5
55.5
56.3
12月 2023
56.3
54.0
54.7
11月 2023
54.7
53.2
53.4
10月 2023
53.4
53.2
53.1
9月 2023
53.1
51.8
53.5
8月 2023
53.5
52.1
48.6
7月 2023
48.6
52.7
50.2
6月 2023
50.2
53.5
53.5
5月 2023
53.5
54.2
56.8
4月 2023
56.8
54.8
58.2
3月 2023
58.2
56.1
51.6
2月 2023
51.6
57.7
60.1
1月 2023
60.1
55.2
49.3
12月 2022
33.4
60.9
51.4
11月 2022
51.4
61.3
50.1
10月 2022
50.1
61.3
59.5
9月 2022
59.5
60.9
60.9
8月 2022
60.9
61.1
49.6
7月 2022
49.6
61.7
62.2
6月 2022
62.2
61.2
72.0
5月 2022
72.0
61.0
66.3
4月 2022
66.3
67.6
74.2
3月 2022
74.2
55.7
60.6
2月 2022
60.6
47.8
50.7
1月 2022
50.7
63.2
45.0
12月 2021
45.0
64.0
61.2
11月 2021
61.2
63.8
59.3
10月 2021
59.3
62.7
70.4
