カナダアイヴィ購買管理者指数 (PMI) は、アイヴィビジネススクールによって計算された過去1ヶ月の経済活動を示します。

この指標は、民間企業及び公共部門の企業の購買管理者の調査に基づいて計算され、調査には、活動分野及び地理的位置を考慮して選択された数百社の代表者が含まれています。回答者は、その部門の購買、雇用、供給及び価格が改善されたか悪化したか、報告された月に変更されていないかどうかについての質問に答えます。質問への回答には定量的な評価は含まれていませんが、回答者は先月と比較して活動を「高い」、「低い」、または「変わらない」と表現しています。

多くの場合、購買担当者は、企業の生産活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。

この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、製造業全体を対象とした運用情報を提供します。それは生産とインフレの先行指標と解釈されます。指数の伸びは市況の好調な変化を示しており、カナダドルに対してプラスと見なすことができます。

直近値: