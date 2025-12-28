経済指標カレンダー
カナダ企業利益前期比 (Canada Corporate Profits q/q)
|低
|3.8%
|
-2.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
3.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダの企業利益前期比は、カナダ企業が過去に比べて特定の四半期に得た税引前の利益の変化を反映しています。これは、カナダ企業の四半期財務報告に基づいて計算され、さらに州統計機関によって集計された統計を反映しています。企業が獲得した全体的な利益は、資産、負債、企業の収益および費用項目に関する公開データに基づいて見積もられます。
カナダの企業収益の計算には2つの大きな目標があります。1番目は、産業別の統合された事業の財務安定性と業績を測定します。カナダ経済は、金融会社、非金融法人部門、公共部門、世帯、非営利団体などの分野に分かれています。それらの業績データは、富の創出と分配、経済活動の資金調達の傾向を示しています。企業利益は、カナダ産業の中期的活動を実証し、投資家にとって重要な情報も提供します。
2番目の幅広い目的は、経済に循環している国の国際収支と財源を評価するための情報を提供することです。
借入金の金利は計算から除外されます。
企業利益の伸びは、カナダドルに対してプラスと見ることができます。
直近値:
実際のデータ
"カナダ企業利益前期比 (Canada Corporate Profits q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
