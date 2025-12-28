経済指標カレンダー
カナダフルタイム雇用変化 (Canada Full-Time Employment Change)
国：
カナダ
CAD, カナダドル
セクター
労働
|低
|-9.4 K
|
-18.5 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
-9.4 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダのフルタイム雇用の変化は、その月のフルタイム雇用者数の変化を反映しています。フルタイム雇用の計算には、主な仕事または唯一の仕事で1週間に30時間未満で働く人が含まれています。
フルタイム雇用データは、全国の定期的な人口調査に基づいて計算されます。調査は全国的に行われます。調査には次のカテゴリは含まれていません。
- 州内の保護区およびその他の先住民族の居留地に住む人々
- カナダ軍の常勤メンバー
- 人口密度が非常に低い非常に遠隔地に住む人々
カナダの雇用計算の特徴は、15歳以上の市民が労働力人口に占める他の多くの先進国とは対照的に、労働調査に15歳が含まれていることです。
提示されたデータは季節調整されています。
指標値は文脈を念頭に置いて解釈されるべきです。フルタイムの雇用の伸びは、国家経済発展にとって好都合な要因と見なされます。
直近値:
実際のデータ
"カナダフルタイム雇用変化 (Canada Full-Time Employment Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
-9.4 K
-18.5 K
10月 2025
-18.5 K
106.1 K
9月 2025
106.1 K
-6.0 K
8月 2025
-6.0 K
-51.0 K
7月 2025
-51.0 K
13.5 K
6月 2025
13.5 K
57.7 K
5月 2025
57.7 K
31.5 K
4月 2025
31.5 K
-62.0 K
3月 2025
-62.0 K
-19.7 K
2月 2025
-19.7 K
35.2 K
1月 2025
35.2 K
59.1 K
12月 2024
57.5 K
54.2 K
11月 2024
54.2 K
25.6 K
10月 2024
25.6 K
112.0 K
9月 2024
112.0 K
-43.6 K
8月 2024
-43.6 K
61.6 K
7月 2024
61.6 K
-3.4 K
6月 2024
-3.4 K
-35.6 K
5月 2024
-35.6 K
40.1 K
4月 2024
40.1 K
-0.7 K
3月 2024
-0.7 K
70.6 K
2月 2024
70.6 K
-11.6 K
1月 2024
-11.6 K
-23.5 K
12月 2023
-23.5 K
59.6 K
11月 2023
59.6 K
-3.3 K
10月 2023
-3.3 K
15.8 K
9月 2023
15.8 K
32.2 K
8月 2023
32.2 K
1.7 K
7月 2023
1.7 K
109.6 K
6月 2023
109.6 K
-32.7 K
5月 2023
-32.7 K
-6.2 K
4月 2023
-6.2 K
18.8 K
3月 2023
18.8 K
31.1 K
2月 2023
31.1 K
121.1 K
1月 2023
121.1 K
84.5 K
12月 2022
84.5 K
50.7 K
11月 2022
50.7 K
119.3 K
10月 2022
119.3 K
5.7 K
9月 2022
5.7 K
-77.2 K
8月 2022
-77.2 K
-13.1 K
7月 2022
-13.1 K
-4.0 K
6月 2022
-4.0 K
135.4 K
5月 2022
135.4 K
-31.6 K
4月 2022
-31.6 K
92.7 K
3月 2022
92.7 K
121.5 K
2月 2022
121.5 K
-82.7 K
1月 2022
-82.7 K
122.5 K
12月 2021
122.5 K
79.9 K
11月 2021
79.9 K
36.4 K
10月 2021
36.4 K
193.6 K
