経済指標カレンダー
カナダ雇用変化 (Canada Employment Change)
|中
|53.6 K
|4.6 K
|
66.6 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|43.9 K
|
53.6 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダの雇用の変化は、その月のフルタイムまたはアルバイトの人数の変化を反映しています。パートタイム雇用計算の対象範囲には、通常週30時間未満、フルタイム雇用30時間以上の労働者が含まれます。
フルタイム雇用データは、全国の定期的な人口調査に基づいて計算されます。調査は全国的に行われます。調査には次のカテゴリは含まれていません。
- 州内の保護区およびその他の先住民族の居留地に住む人々
- カナダ軍の常勤メンバー
- 人口密度が非常に低い非常に遠隔地に住む人々
カナダの雇用計算の特徴は、15歳以上の市民が労働力人口に占める他の多くの先進国とは対照的に、労働調査に15歳が含まれていることです。
提示されたデータは季節調整されています。
指標値は文脈を念頭に置いて解釈されるべきです。フルタイムの雇用の伸びは、国家経済発展にとって好都合な要因と見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダ雇用変化 (Canada Employment Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
