カナダ貿易収支は輸出と輸入の差を米ドルで測定したものです。経済学者はこの指標を用いて、製造部門の活動と海外貿易の流れの強さを測定します。

輸出よりも多くの財及びサービスを輸入している国は、貿易赤字があります。カナダのように経済が高度に発展している国では、これは、労働集約型の生産が海外に移転され、インフレを抑制し、高い生活水準を維持することを意味します。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費できるよりも多くの財を生産していることを示しています。カナダの経済は大部分が輸出志向であるため、貿易収支黒字は財政赤字よりも発展にとって有利です。

しかし、貿易収支がカナダドルに与える影響はあいまいです。それは、景気サイクルや生産動向などの経済指標の文脈に依存します。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これはそれに応じてカナダドルに影響を与える可能性があります。

