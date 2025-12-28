カレンダーセクション

カナダトリムCPI前年比 (Canada Trimmed CPI y/y)

国：
カナダ
CAD, カナダドル
情報源：
カナダ統計局 (Statistics Canada)
トリム消費者物価指数(Trimmed Consumer Price Index)前年比は、特定の月の消費者の観点からの商品およびサービスの価格の前年同月と比較した変化率を反映します。この指標は、家計支出で最も大きな割合を占める商品とサービスを評価します。月ごとの価格変化率が一番低いCPIコンポーネントは計算から除外されます。トリムCPIは、消費者心理と国民インフレの指標として機能するもので、その伸びは、カナダドル相場にとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"カナダトリムCPI前年比 (Canada Trimmed CPI y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
2.8%
3.1%
3.0%
10月 2025
3.0%
3.0%
3.1%
9月 2025
3.1%
3.0%
3.0%
8月 2025
3.0%
3.1%
3.1%
7月 2025
3.0%
3.1%
3.0%
6月 2025
3.0%
3.2%
3.0%
5月 2025
3.0%
3.2%
3.1%
4月 2025
3.1%
2.7%
2.9%
3月 2025
2.8%
2.9%
2.9%
2月 2025
2.9%
2.6%
2.7%
1月 2025
2.7%
2.5%
2.5%
12月 2024
2.5%
2.4%
2.6%
11月 2024
2.7%
2.3%
2.7%
10月 2024
2.6%
2.3%
2.4%
9月 2024
2.4%
2.6%
2.4%
8月 2024
2.4%
2.8%
2.7%
7月 2024
2.7%
2.9%
2.8%
6月 2024
2.9%
2.9%
2.9%
5月 2024
2.9%
3.0%
2.8%
4月 2024
2.9%
3.1%
3.2%
3月 2024
3.1%
2.9%
3.2%
2月 2024
3.2%
3.6%
3.4%
1月 2024
3.4%
4.1%
3.7%
12月 2023
3.7%
3.5%
3.5%
11月 2023
3.5%
3.2%
3.5%
10月 2023
3.5%
3.8%
3.7%
9月 2023
3.7%
4.0%
3.9%
8月 2023
3.9%
3.5%
3.6%
7月 2023
3.6%
3.4%
3.7%
6月 2023
3.7%
3.4%
3.8%
5月 2023
3.8%
3.9%
4.2%
4月 2023
4.2%
4.0%
4.4%
3月 2023
4.4%
4.4%
4.4%
2月 2023
4.8%
4.9%
5.1%
1月 2023
5.1%
5.5%
5.3%
12月 2022
5.3%
5.6%
5.4%
11月 2022
5.3%
5.5%
5.3%
10月 2022
5.3%
5.1%
5.2%
9月 2022
5.2%
5.0%
5.2%
8月 2022
5.2%
5.3%
5.4%
7月 2022
5.4%
5.7%
5.5%
6月 2022
5.5%
5.8%
5.4%
5月 2022
5.4%
5.5%
5.2%
4月 2022
5.1%
5.1%
4.8%
3月 2022
4.7%
4.0%
4.4%
2月 2022
4.3%
3.9%
4.0%
1月 2022
4.0%
3.5%
3.8%
12月 2021
3.7%
3.3%
3.4%
11月 2021
3.4%
3.3%
3.3%
10月 2021
3.3%
3.7%
3.3%
123
